Potsdam Unterschriftenaktion in Potsdam - Bürgerbegehren fürs Bergmann-Klinikum Eine Initiative aus Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen will Unterschriften für die Belegschaft des Ernst-von-Bergmann-Klinikums und all seiner Töchter sammeln. Die Forderung: bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen.

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum ist in Potsdam das größte Krankenhaus mit vielen Töchtern in der Stadt und im Land – ein Blick in die Rettungsstelle. Quelle: EVb/Holger Vonderlind