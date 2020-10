Potsdam

Die Kubus gGmbH soll Betreibergesellschaft der geplanten neuen Kitas in kommunaler Trägerschaft werden. Am kommenden Mittwoch sollen die Potsdamer Stadtverordneten dafür die Grundsatzentscheidung treffen.

Die Kubus betreibt aktuell das Bürgerhaus am Schlaatz und den Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten. Die Stadt ist Mehrheitsgesellschafterin der Kubus (Gesellschaft für Kultur, Begegnung und Soziale Arbeit).

Ab 2022 wieder kommunale Kitas

Ab 2022 sollen stadtweit schrittweise zwölf kommunale Kitas und Horte in eröffnet werden. Der Ruf danach ist im Streit um Kitabeiträge für die Eltern laut geworden. Die bis dahin letzte kommunale Kita ist 2005 in Fahrland an einen freien Träger abgegeben worden.

Die Stadt hofft bei eigenen Kitas auf eine verlässliche Basis für eine Elternbeitragsordung mit stadtweit einheitlichen Konditionen.

Aus dem Kreis der freien Träger gab es massive Kritik gegen die Neueröffnung kommunaler Kitas. Ein Argument ist die ohnehin starke personelle Belastung des zuständigen Fachbereichs Bildung, Jugend und Sport.

Die „Entwicklung der Kubus gGmbH zum kommunalen Kita-Träger könnte diesem Umstand Rechnung tragen“, heißt es in der Begründung der Verwaltung für die Stadtverordneten.

Personalschwund in Kita-Arbeitsgruppe

Massive personelle Probleme in der Fachverwaltung sind gerade auf eine kleine Anfrage von Tina Lange (Linke) eingeräumt worden. Demnach gab es in der für Kita-Fragen zuständigen Arbeitsgruppe in den vergangenen zwei Jahren „75 Prozent Personalfluktuation“.

Gegenstand von Langes Anfrage waren die Ergebnisse einer Anfang 2019 auf Entscheidung von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) gegründeten „Task Force“ zur „strukturierter Abarbeitung“ von Betriebskostenabrechnungen der einzelnen Kita-Träger, die als Basis für neue Elternbeitragsordnungen dienen sollten.

„Task Force“ kommt nicht hinterher

Stand: Mit 116 von 119 Einrichtungen hat der weitaus größte Teil der Potsdamer Kitas noch „keine final beschiedene Betriebskostenabrechnung“ für 2019. Für 2018 ist die anschließende Bearbeitung bei 96 Vorgängen offen, für 2017 bei 77 Vorgängen. Altlasten gibt es selbst aus 2011 mit neun Kitas, deren Betriebskostenabrechnung nicht abschließend geklärt ist.

Der Streit um die Höhe der Kitagebühren und die von der Stadt schließlich angebotene Rückerstattung von Gebühren an die Eltern für mehrere Jahre war der Hauptgrund für einen 2019 von den Stadtverordneten verabschiedeten Nachtragshaushalt. 45 Millionen Euro waren damals für die Rückerstattung bereitgestellt worden.

Mehr als zehn Millionen Euro bleiben übrig

Nach aktuellem Stand wird dieser Betrag bei weitem nicht ausgeschöpft. Rathaussprecherin Christine Homann bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass nach einer zwischenzeitlich angestellten Hochrechnung lediglich 31 Millionen Euro benötigt werden.

37 Träger mit insgesamt 119 Einrichtungen hätten die Anträge „zum Teil abschließend bearbeitet und ausgezahlt“, sagt Homann: „Es gibt noch einzelne Träger, welche noch nicht alle Anträge abschließend bearbeitet haben.“

Eine Präzisierung des tatsächlichen finanziellen Bedarfs erwarte die Verwaltung demnächst: „Derzeit findet eine weitere Abfrage zum Stichtag 30. September 2020 statt.“

Von Volker Oelschläger