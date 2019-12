Potsdam

Mehr als 17.500 Potsdamer haben ihre Stimme für den Bürgerhaushalt 2020/2021 abgegeben –und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Noch nie zuvor haben so viele Bürgerinnen und Bürger darüber abgestimmt, wofür die Stadt Potsdam ihr Geld ausgeben soll – und wofür nicht.

Am Freitagabend konnten Interessierte bei der Abschlussveranstaltung ein letztes Mal Punkte verteilen, sodass nun auch die Top-20-Liste feststeht. In einer Pressemitteilung informiert die Stadt über die wichtigsten Vorschläge. Endgültig entscheiden werden über die Vorschläge am 29. Januar 2020 die Stadtverordneten, entweder sie nehmen den Vorschlag in den städtischen Haushalt mit auf, lassen ihn prüfen oder lehnen ihn ab.

Kein städtisches Geld für die Garnisonkirche

Spitzenreiter mit 20.589 Punkten bleibt wie im Vorjahr die Forderung, dass die Landeshauptstadt kein städtisches Geld in den Wiederaufbau der Garnisonkirche investiert. Weiterhin vorne mit dabei sind verschiedene Vorschläge zur Verkehrsentwicklung. So sollen Fahrradwege ausgebaut und sicherer (16.854 Punkte), eine Umgehungsstraße geplant (13.051 Punkte), der öffentliche Nahverkehr in der Stadt für alle kostenfrei (12.004 Punkte) und die Innenstadt autofrei werden (4.020 Punkte). Groß ist zudem der Wunsch, dass der Verkehr im Potsdamer Norden (3.297 Punkte) entlastet wird.

Platz 1 bis 3 in der Kategorie „Investitionen“: mehr grüne Dächer und Fassaden (8.935 Punkte), Einführung eines Pfandbechersystems (5.794 Punkte) und der Umbau der Biosphäre als Kiez-Schwimmbad (4.660 Punkte).

Hundesteuer soll angehoben werden

Mehr Geld einnehmen bzw. sparen soll die Stadt nach Willen der Bürger in folgenden Bereichen: Anhebung der Hundesteuer (8.627 Punkte); Nutzung der „Open-Source-Software“ in der Verwaltung (4.905 Punkte); weniger Beleuchtung (4.577 Punkte) und Schluss mit der städtischen Förderung der Schlossparks – stattdessen sollten Besucher Eintritt bezahlen (4.509 Punkte).

Auch über Maßnahmen für den laufenden Haushalt konnten die Bürger abstimmen. Ganz vorne liegt hier der Wunsch nach einer tarifgebundenen Bezahlung im Ernst-von-Bergmann-Klinikum (7.492 Punkte), gefolgt von der Forderung nach einem besseren Klimaschutz (5.173 Punkte) und Einschränkungen bei den Feuerwerken (4.340 Punkte).

Zentrale Vergabe von Kita-Plätzen

Daneben fordern Potsdamer, dass die Stadt Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung finanziert (3.020 Punkte), eine zentrale Vergabe von Kita-Plätzen schafft (2.848 Punkte), Grünflächen bei der Planung einer Schule in Waldstadt erhält (2.772 Punkte) und dass der Oberbürgermeister den Wiederaufbau der Garnisonkirche unterstützt (2.472 Punkte).

Den Bürgerhaushalt gibt es in Potsdam seit 2008 – und die Beteiligung ist stetig gewachsen. In diesem Jahr haben sich genau 17.598 Menschen mit 1.255 Vorschlägen beteiligt. Zum Vergleich: Beim Bürgerhaushalt 2018/19 registrierte die Stadt 869 Ideen und 14.035 Beteiligungen, beim Bürgerhaushalt 2017 waren es 1.141 Vorschläge und 14.690 Beteiligungen.

Der vollständige Bürgerhaushalt isthier auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

Von MAZonline