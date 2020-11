Paaren

Die Bürgerinitiative „Potsdamer Norden“ wirft dem Land vor, bei der Planung der Tank- und Rastanlage „Havelseen“ zwischen Kartzow und Paaren vollendete Tatsachen zu schaffen und die Meinungen der Bürger zu ignorieren. Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg habe seine Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Mobilität der Stadt Potsdam am kommenden Donnerstag zurückgezogen, wo über das Planfeststellungsverfahren für die neue Raststätte beraten werden soll. Damit werde es für die Beteiligten sehr viel schwerer, sich gegen das Vorhaben zu wehren, sagt Nicole Vandre von der Bürgerinitiative: „Es gibt viel sinnvollere, nachhaltige Alternativen zu diesem gigantischen Bauprojekt, das einen Naturraum zerschneidet und kleine, dörfliche Strukturen bedroht.“

Linke bestehen auf Dialog

Die Linken in der Stadtverordnetenversammlung bestehen auf dem Dialog zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen. Die Absage des Landesbetriebs hinterlasse den Eindruck, dass der Debatte bewusst aus dem Weg gegangen werden soll“, so der Stadtverordnete Sascha Krämer. In der nächsten Stadtverordnetenversammlung wolle man einen Beschluss herbeiführen, der einen breiten Dialog vor Start des Planfeststellungsverfahren einfordert.

Anzeige

CDU vertraut den Behörden

Die CDU-Fraktion erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, sie freue sich, „wenn die zuständigen Bundes- und Landesbehörden noch einmal Alternativflächen prüfen, selbstverständlich nach Rücksprache mit der Stadt und dem Landkreis.“ Man habe aber volles Vertrauen in die zuständigen Behörden, dass es umfassende Prüfungen aller Belange des Umwelt- und Landschaftsschutzes gibt: „Sofern mit dem Ausbau und Betrieb zukünftig Geräuschemissionen einhergehen, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Errichtung von Lärmschutzwänden.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Die Bürgerinitiative pocht auf Regeln des Landesbetriebes, der auf seiner eigenen Homepage schreibt, vor dem Start des Planfeststellungsverfahrens werde „den betroffenen Trägern öffentlicher Belange und Anwohnern (…) Gelegenheit gegeben, sich zu den Planungen zu äußern, Verständnisfragen zu klären und Hinweise zu geben.“ Erst danach „verfestige“ sich die Planung weiter zur Genehmigungsplanung, also dem Planfeststellungsverfahren.

Hier an der A 10 (Berliner Ring) soll die neue Tank-und Raststätte Havelseen entstehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Der Landesbetrieb hat sich nicht an die eigenen Regeln gehalten“, sagt Susanna Krüger, stellvertretende Ortsvorsteherin aus Satzkorn. „Das Zurückhalten der konkreten Informationen über Entwurf und Standortentscheidung hat dazu geführt, dass sich viele Bürger und Lokalpolitiker außer Stande sahen, sich eine Meinung zu bilden.“ Es entstehe der Eindruck, man wolle der Diskussion mit den Betroffenen bewusst aus dem Weg gehen und „kurzen Prozess machen“, um lange gehegte Baupläne realisieren zu können, fügt BI-Mitglied Ingo Kunde hinzu: „Es ist ein Skandal, dass die betroffenen Dörfer davon als letztes unterrichtet werden.“

Lesen Sie auch

Demo geplant vor Ausschussitzung

Die Bürgerinitiative ruft für den 19. November ab 17 Uhr vor dem Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten zur Demonstration auf. Dort tagt ab 18 Uhr der Umweltausschuss der Stadtverordnetenversammlung.

Von Rainer Schüler