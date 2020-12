Potsdam

Werden irgendwann doch die Jumbos über Potsdam donnern, entweder im Landeanflug auf den neuen Hauptstadtflughafen oder nach dem Start von Schönefeld? Die Sorgen, dass die Flugrouten direkt über die Stadt führen könnten, sind offenbar noch nicht vom Tisch. Denn: „Die Routen, die jetzt gestattet wurden, bestehen nur auf Probe“, fasst Achim Haid-Loh von der Bürgerinitiative „Schützt Potsdam“ das Problem zusammen.

Zudem sei die Testphase von den ursprünglich geplanten zwölf auf sechs Monate reduziert worden. Heißt: Bereits im April werde die Fluglärmkommission ihre Bewertung abgeben, so Haid-Loh. Die Kommission berät die Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung, sowie die Flugsicherungsorganisation über „Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigungen durch Luftfahrzeuge“, heißt es auf der Internetseite des Landes Brandenburg.

Der Sacrower Achim Haid-Loh von der BI „Schützt Potsdam".

Dabei schien die Flugrouten-Problematik dank des erfolgreichen Volksbegehrens von 2012 und dem anschließenden Einlenken der Politik mittlerweile fast in Vergessenheit geraten: Zumindest während der ersten Zeit des Flughafen-Betriebs sollte Potsdam definitiv ausgeklammert werden. Das Schreckgespenst – die Planung der Flugrouten über weite Teile der Brandenburger Gemeinden südwestlich von Berlin und über die Landeshauptstadt Potsdam – war somit erst einmal aufgeschoben. Aber offenbar nicht ganz aufgehoben. Denn das Monitoring des Probebetriebs des neuen Flughafens durch die Fluglärmkommission soll nun bereits zu Ostern 2021 evaluiert werden. Was wiederum erneut die Bürgerinitiative auf den Plan gerufen hat.

Haid-Loh: „Wir müssen das Monitoring sehr wachsam beobachten, damit das Flugroutenkonzept nicht über den Haufen geworfen wird.“ Ohnehin stellt der Sacrower die aktuelle Sinnhaftigkeit einer Auswertung infrage: Aufgrund des drastisch ausgedünnten Flugbetriebs liege momentan gar kein realistisches Bild vom Luftverkehr vor.

Norden will mehr zusammenrücken

Bereits um 2010 hatten sich etliche Ortsteile im Potsdamer Norden unter dem Dach der Bürgerinitiative zusammengefunden, um gegen die ursprünglichen Routen-Pläne Sturm zu laufen. Nun wollen Ortsteile im Norden – vorerst einmal die Ortsteile Neu Fahrland und Sacrow – wieder mehr zusammenrücken. Unter dem Titel „Zukunftswerkstatt 2022“ soll aber nicht nur die Flugroutenproblematik besprochen werden.

Sacrower ärgerten sich in diesem Sommer über Badende, die Müll zurückließen.

Ein großes Anliegen ist auch der Gewässerschutz. So sei zum Beispiel die Situation am Sacrower See zunehmend prekär, so Haid-Loh. Aufgrund des heißen Sommers und dem daraus resultierenden Fallen des Wasserspiegels seien immer mehr „wilde“ Badestellen im geschützten Uferbereich entstanden: „In den Vorjahren waren es nur zwei – in diesem Jahr beinahe 20“, so der Sacrower: Angesichts der Urlaubseinschränkungen in der Corona-Pandemie hätten viele Potsdamer die kleinen „Strände“ als Erholungsziele entdeckt – mit fatalen Folgen für die Umwelt. Haid-Loh berichtet von niedergetrampelten Schilfgürteln und Grill-Partys mit dem Propangaskocher. Von Verwaltungsseite sei nichts passiert; nirgends seien deutliche Hinweisschilder aufgestellt, die über die in Naturschutzgebieten geltenden Regeln aufklären.

Den Nord-Potsdamern liegen noch mehr Probleme am Herzen. Die Palette beinhaltet unter anderem die umstrittene Aufstellung eines Mobilfunkmastes in Sacrow und die Verkehrsentwicklungsplanung der Landeshauptstadt zum Pendlerverkehr auf der Bundesstraße 2. Ein Thema, das sehr viele bewegt: das geplante Stadtviertel Krampnitz mit seinen Auswirkungen auf den Verkehr in der Region.

Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis).

Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bügerbündnis) nahm im vergangenen September deswegen Kontakt mit der Bürgerinitiative auf – man kannte sich schließlich bereits. Klockow hatte sich seinerzeit zusammen mit weiteren Neu Fahrländern der BI angeschlossen, als die Fluglärmproblematik bekannt wurde. Nun hat die befürchtete Verkehrsproblematik erneut eine Verbindung geschaffen.

Klockows Appell: „Um uns wirklich Gehör verschaffen zu können, sollte sich der Norden Potsdams zusammenschließen und gemeinsam in einer Bürgerinitiative dagegen kämpfen.“ Die ursprünglich für diese Woche geplante „Zukunftswerkstatt 2022“ musste aufgrund des Corona-Lockdowns im Land zwar kurzfristig abgesagt werden, soll jedoch ehestmöglich nachgeholt werden.

