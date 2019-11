Templiner Vorstadt

Die Initiative „ Wiedereröffnung Uferweg nördliche Speicherstadt“ hat der Stadtverwaltung eine lückenhafte und irreführende Information gegenüber den Stadtverordneten vorgeworfen. Man sehe einen entsprechenden Bauausschuss-Bericht über die Lückenschließung des Uferweges in der nördlichen Speicherstadt kritisch und frage sich, ob die Stadt immer über den selben Sachverhalt informiert, da stets andere Rechtfertigungsgründe genannt werden, dass der deutliche Umweg über die Leipziger Straße eine behindertengerechte Wegeführung sei, erklärt Initiativgründer Stefan Blumenthal.

So behaupte die Verkehrsplanung, ein Lückenschluss müsse 200 Meter lang sein. „Tatsächlich sind es maximal 130 Meter“, versichert Blumenthal. Der Umweg über die Leipziger Straße sei nicht frei von Hindernissen und werde in Höhe des „blu“ von Radfahrern und Fußgängern in beide Richtungen genutzt, sogar von Motorradfahrern. Er werde auch nicht für die gesamte Bauzeit des dritten und letzten Teils der Speicherstadt nutzbar sein.

Auf der anderen Straßenseite, der des Schwimmbades, sei der Gehweg teilweise nur etwa einen Meter breit, „mit erheblicher Schrägneigung und hohem Bürgersteig“ kritisiert Blumenthal. Nicht nur Fußgänger mit Einschränkungen oder mit Kinderwagen seien dadurch „sportlich durchaus gefordert“.

Die Stadt habe erklärt, der Uferbereich, für den die Initiative den Lückenschluss zwischen Langer Brücke und Speicherstadt fordert, sei so marode, dass noch nicht einmal Fußgänger dort laufen können, fügt Blumenthal hinzu. Doch im August waren dort tonnenschwere Bagger zu Leitungsarbeiten eingesetzt. Die Initiative habe den Eindruck, die Stadtverwaltung „mäandere“ von einem angeblichen Sachargument zu einem anderen und trage immer neue Argumente vor, warum die Wiedereröffnung des teilweise abgerissenen Uferweges nicht möglich ist, bis Stadtverordnete oder die Initiative das Argument widerlegen.

Von Rainer Schüler