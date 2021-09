Potsdam

Wer in Potsdam „aufs Amt“ musste, hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Denn es kann dauern, im sogenannten Bürgerservice des Rathauses einen Termin zu bekommen. Erst machte Personalmangel und hoher Krankenstand Probleme, dann ein Cyberangriff auf die Verwaltung, zuletzt sorgte die Corona-Pandemie für Einschränkungen. Bürgerbeschwerden waren die Folge.

Am Donnerstag konnte Antonia Döhl, die Leiterin des Bürgerservice, eine Reihe guter Nachrichten verkünden. Die Zahl der verfügbaren Termine ist mittlerweile höher als vor der Pandemie. Ab sofort stehen nicht nur etwa 14 Prozent mehr Termine zur Verfügung als noch 2019. Einerseits wurden die Öffnungszeiten unter der Woche um zweieinhalb Stunden und am Samstag um vier Stunden erweitert, andererseits stehen durch Umbauten nun wieder zwölf Schalter zur Verfügung – bei gleichzeitiger Einhaltung von Hygienevorschriften.

Die Beigeordnete Brigitte Meier (l., SPD) und Antonia Döhl, Leiterin des Bürgerservice im Potsdamer Rathaus, informierten am Donnerstag über den aktuellen Stand und die verbesserte Online-Terminvergabe. Quelle: Julius Frick

Neue Termine im Potsdamer Rathaus täglich um 8 Uhr

Vor allem aber sollen die Potsdamer ab sofort einfacher auch spontan einen Termin bekommen. Das Kontingent wird laut Döhl nun nach einem neuen Rhythmus täglich freigeschaltet, um das „Hamstern“ von Terminen zu unterbinden. Bislang wurden regelmäßig ganze Wochen mit hunderten Terminen freigeschaltet. „Ab sofort werden jeden Tag um 8 Uhr bis zu 90 Termine für den aktuellen Tag freigeschaltet, sowie auch rund 260 Termine für einen Zeitraum, der in drei bis vier Wochen liegt“, erklärt Döhl.

„Das soll helfen gegen das Hamstern. Wir haben das Phänomen, dass Bürger sich mehrere Termine buchen, sobald sie freigeschaltet werden“, so Döhl – etwa um erst später entscheiden zu müssen, welchen Termin sie tatsächlich wahrnehmen wollen. Dadurch waren bislang viele Termine sofort wieder belegt, meist war um 10 Uhr schon nichts mehr frei. Nun stehen den Bürgern an jedem Morgen zusätzliche Termine für den aktuellen Tag, aber auch für den Zeitraum in zwei oder drei Wochen zur Verfügung. Wer nicht dazu in der Lage ist, sich über das Online-Tool einen Termin zu buchen, kann auch weiterhin unter 0331/289 3820 anrufen.

Immer wieder werden auch Termine nicht abgesagt und bleiben dann ungenutzt. Döhl wirbt: „Sie müssen den Termin nicht online absagen, sondern können uns kurz mailen oder anrufen“. Das gilt vor allem, wenn man die PIN für die eigenhändige Löschung des Termins auf der Webseite der Stadt nicht mehr parat haben sollte. Ganz ohne Termin können allerdings keine Dinge mehr im Bürgerservice erledigt werden. Der spontane Zulauf an Samstagen wurde zu Beginn der Pandemie abgeschafft und soll nicht wieder eingeführt werden. „Da warteten bis zu 100 Personen, die freien Nummern waren nach zehn Minuten vergeben und dann mussten die Menschen eine ungewisse Zeit warten, bis sie dran kamen. Das sorgte für Unmut“, sagt Meier.

Mehr Stellen, weniger Krankheitsausfälle

Die Personalsituation im Bürgerservice hat sich ebenfalls verbessert. Nachdem 2019 noch eine hohe Fluktuation und Krankenstand herrschte, wurden erstmals aufgestockt. Im neuen Doppel-Haushalt 2022/23 der Stadt kommen zu den aktuell 32 Sachbearbeiter-Stellen laut Meier noch einmal zwei weitere hinzu. „Wir sind deutlich stabiler als 2019. Der Krankenstand ist sehr gering aktuell und es gibt nur eine vakante Stelle, für die wir in Bewerber-Gesprächen sind“, sagt Döhl.

Schwieriger gestaltet sich die Situation in der Kfz-Zulassungsstelle und der Fahrerlaubnisbehörde. „Da haben wir Vakanzen“, erklärt die Beigeordnete Meier. Es solle aber auch hier „zeitnah“ personell aufgestockt werden, darunter mit 450-Euro-Jobbern.

„Es gab einen Riesennachholbedarf“, gesteht Meier zur Gesamtlage im Bürgerservice im Rückblick ein. Sie hatte den Bereich 2019 mit ihrem Amtsantritt in Potsdam übernommen. Langfristig setzt sie auf die Digitalisierung vieler Prozesse, die einen Gang ins Rathaus für viele Bescheide unnötig machen würden. Doch diese deutschlandweite Aufgabe im Rahmen des sogenannten „Onlinezugangsgesetzes“ verzögert sich stetig. Eigentlich sind alle Behörden Deutschlands durch eine EU-Verordnung dazu verpflichtet, ihre gesamten Verwaltungsleistungen bis 2023 zu digitalisieren – doch das ist längst Illusion. Was bislang schon funktioniert, ist die elektronische An- und Ummeldung von Autos, sofern man einen dafür geeigneten neuen Führerschein und Zulassungspapiere hat, die frühestens 2015 ausgestellt worden sind.

Von Peter Degener