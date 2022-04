Potsdam

Es ist 15.27 Uhr. Die Tür im Untergeschoss des Potsdamer Stadthauses öffnet sich und ein Schwall warmer Luft kommt mir entgegen. In der Tür steht ein bärtiger Mann mit Bomberjacke und einer Rolex am Arm. Schnurstracks geht er in den Innenhof, um seinen angebundenen Hund zu befreien. Im Vorbeigehen drückt er sein Beileid für die restlichen Wartenden aus und wünscht uns viel Glück.

Bürgerservice in Potsdam: Viereinhalb Stunden warten

Kurz denke ich darüber nach, wie lange der Hund wohl dort angeleint war, als mich zwei erlösende Worte zurück ins Hier und Jetzt befördern. „Kannst rein.“ Etwas ungläubig schaue ich den Mann an, der mir vor einer halben Stunde die Nummer 45 zugewiesen hatte. Ich verabschiede mich von den hinter mir Wartenden und trete durch die Glastür ins Warme. Mit einem wortlosen Fingerzeig wird mir ein Sitzplatz zugewiesen und ich bin nur noch drei Meter von meinem Ziel entfernt: der Tür zum Raum 0.114, dem Bürgerservicecenter.

Doch ganz von vorn: In letzter Zeit werde ich für meinen Personalausweis immer wieder kritisch beäugt. Der Ausweis ist jetzt gut sechs Jahre alt und hat damit meine Pubertät knapp verpasst. Die letzten Wochen habe ich immer wieder versucht, bei der Onlineterminvergabe des Rathauses einen Termin zu bekommen, wie so viele Potsdamer ohne Erfolg. Deshalb habe ich mich gleich bei erster Gelegenheit am Montag in die Schlange gestellt und dort mein Glück versucht.

12.07 Uhr: Ich stelle mich an. Naiv denke ich noch, dass das hier keine aufregende Sache wird. Als ich sehe, wie schleppend es vorangeht, denke ich laut, dass mir ein Campingstuhl gerade sehr gelegen käme. „Kontaktgrill und Dieselgenerator wären auch nicht schlecht“, antwortet eine junge Frau vor mir.

12.31 Uhr: Hinter mir stellt sich eine Mutter mit ihrem Sohn in die Schlange. Er schaut Star Wars Episode 4 auf seinem Handy. Dass seine Zeit hier und heute auch für Herr der Ringe reichen würde, weiß er noch nicht.

Bürgerservice braucht Zeit, viel Zeit

13.04 Uhr: Die junge Frau vor mir gibt auf. Kein Mitleid, schlimmer sogar: Ich freue mich, einen Platz vorrücken zu können. Der Mensch ist dem Menschen tatsächlich ein Wolf. Dann kommt ein Mann aus dem Tunnel, in den alle hineinwollen. Er ist glücklich, er ist erschöpft, er hat seit halb acht gewartet. Langsam erahne ich die epischen Ausmaße meines Vorhabens.

14.17 Uhr: Ich bin nun endlich im Tunnel. Schnell realisiere ich, dass es hier wesentlich kälter als draußen ist. Außerdem gibt es nun keinen Ort mehr, an dem man sich so richtig hinsetzen kann – die Stadtverwaltung verspricht auf Anfrage, den Bedarf im Blick zu behalten und gegebenenfalls mehr Sitzgelegenheiten aufzustellen. Draußen waren die Blumenbeete noch meine besten Freunde. Hier drin muss der Handlauf herhalten. Es ist wie in einem hippen Berliner Café mit modernem Raumkonzept: Man steht nicht wirklich, aber sitzen kann man auch nicht. Warum die Stadt hier keine Stühle aufgestellt hat, bleibt ein Rätsel.

14.40 Uhr: Ich frage mich langsam, ob ich den Mitarbeitern sagen soll, dass ich privat versichert bin. Stattdessen gehe ich lieber kurz zum Bäcker, dort ist wenigstens die Warteschlange kurz. Der Bäcker dürfte wohl der wahre und einzige Profiteur des neuen Bürgerservice sein. Auf dem Weg zurück in den Tunnel treffe ich zwei junge Männer. Sie standen weiter vorne in der Warteschlange und wollten, wie ich, einen neuen Personalausweis beantragen. Langsam hat sich in der Gruppe herumgesprochen, dass nur ein Schalter geöffnet ist. „Wenn wenigstens noch einer mehr hier arbeiten würde, dann würde es doppelt so schnell gehen“, folgert einer der Männer messerscharf. Am Dienstag sind dann zwei Schalter geöffnet, wie Stadtsprecher Jan Brunzlow erklärt.

Potsdamer Rathaus will nachsteuern

14.55 Uhr: Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Der Wächter der Tür, die in den Innenraum führt, teilt laminierte und nummerierte Kärtchen aus. Ich ziehe die 45 und habe Glück, denn nach 50 kommt keiner mehr rein. Ich bin zwar glücklich, dass ich von offizieller Seite für würdig erklärt wurde, frage mich aber gleichzeitig, um wie viel Uhr ich drankommen werde, wenn das Center erst in drei Stunden schließt und hinter mir nur noch fünf Wartende sind. Dieses Verfahren soll allerdings nicht lange Bestand haben, sagt der Stadtsprecher. Stattdessen sei ein „handytaugliches Verfahren“ geplant, damit stundenlange Warte-Odysseen vermieden werden.

14.56 Uhr: Die Stimmung ist nun offiziell entgleist. Es ist wie mit der Deutschen Bahn zu fahren. Ab einer Verspätung von einer Stunde hilft nur noch Galgenhumor. So spottet ein Mann hinter mir: „Ich hätte mir ein Buch mitnehmen können. Die Bibel zum Beispiel. Von der Zeit her wäre es hingekommen.“

15.27 Uhr: Ich bin im Innenraum und sitze. Etappensieg.

16.01 Uhr: Ist Woody Allens Grundsatz für Drehbücher „Komödie ist Tragödie plus Zeit“ auch auf das reale Leben anwendbar?

Personalausweis beantragt, in drei Wochen wiederkommen

16.33 Uhr: „Die 45, bitte“, ertönt es aus der rotbraunen Tür, die ich die gesamte letzte Stunde angestarrt hatte. Ungläubig stehe ich auf und gehe herein. Mir wird, nachdem ich mein Anliegen geschildert hatte, in einem rasanten Tempo erklärt, wo ich was unterschreiben muss. Dann erklärt mir die Frau auf der anderen Seite des Schreibtisches noch, dass ich in zwei bis drei Wochen einen Abholtermin vereinbaren kann. „Die Termine gibt es wie Sand am Meer. Damit machen wir alles wieder wett“, sagt sie und lacht. Ich lache nicht.

16.42 Uhr: Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich trete hinaus, atme die frische Luft und denke nur noch: Wenn Loriot und Kafka ein Kind hätten, dann wäre es das Bürgerservicecenter. Am nächsten Tag erklärt Stadtsprecher Jan Brunzlow, es werde „weiterer Anstrengungen bedürfen, um den Service auf das erwartete Maß zu verbessern.“ Gespräche dazu laufen demnach bereits, sowohl die Zahl der Arbeitsplätze als auch die der Termine soll erhöht werden. „Das Ziel ist, weitere Schalter in Betrieb zu nehmen, um die Situation weiter zu entspannen.“

Von Nick Wilcke