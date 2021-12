Bürgerversammlung Neu Fahrland: Kritik an Plänen für Nedlitzinsel

Neu Fahrland

In einem digitalen Bürgerforum ist am Freitagabend auf Einladung des Ortsbeirats Neu Fahrland das geplante Bauprojekt auf dem Westteil der Insel Nedlitz diskutiert worden – und einmal mehr wurde deutlich, dass die in Rede stehende dichtere Bebauung offenbar wenig Freunde vor Ort hat.

Einer, der aus seiner deutlichen Kritik keinen Hehl machte, war Karl-Ludwig Böttcher. Der ehemalige Geschäftsführer des Brandenburger Städte-und Gemeindebunds verwies auf die aus seiner Sicht abschreckenden Beispiele der Quartiere in der Speicherstadt und in Bornstedt. „Wollen wir weiter so eine Verdichtung, dass man sich wie in Italien die Wäscheleinen gegenseitig von den Balkonen zuwerfen kann?“, fragte der Neu-Fahrländer in die Runde.

Böttcher: „Nicht über Tisch ziehen lassen“

Städtebauliche Entwicklung müsse eine „ortsübliche Entwicklung“ sein – sprich: in Übereinstimmung mit dem eher ländlichen Umfeld des Ortsteils. Der Investor müsse das bauen, was demokratische Vorgaben sind, so Böttcher. Sein Appell an die Potsdamer Stadtverordneten: „Nochmal draufzuschauen und sich nicht von der Verwaltung über den Tisch ziehen zu lassen.“

Karl-Ludwig Böttcher ist der ehemalige Geschäftsführer des Städte-und Gemeindebundes Brandenburg. Er lebt in Neu Fahrland. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie berichtet, steht im Zentrum des Konfliktes die Frage nach der Bebauungsdichte. Stadtverwaltung und Investor wollen mehr Verdichtung; Kritiker verweisen auf einen Stadtverordnetenbeschluss von 2019, der eine niedrigere Dichte vorsieht. Auch ein Werkstattverfahren, das im Sommer stattfand, habe diesen Beschluss nicht in Rechnung gestellt, bemängeln Kritiker.

Klockow: „Sehr fragwürdige Mehrheiten“

Die Neu Fahrländer Ortsvorsteherin und Bürgerbündnis-Ko-Fraktionschefin Carmen Klockow monierte etwa die „sehr fragwürdigen“ Mehrheiten im Werkstattverfahren – angesichts einer zahlenmäßige Dominanz von Verwaltungsmitarbeitern und Investoren-Vertretern gegenüber den Fraktionsvertretern.

Die Neu Fahrländer Ortsvorsteherin und Bürgerbündnis-Ko-Fraktionschefin Carmen Klockow. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Ergebnis der Werkstatt liegt der Investor immer noch oberhalb der im Stadtverordnetenbeschluss vorgegebenen Zahlen. Die Pläne von Quarterback sehen auch die Schaffung von Sozialwohnungen sowie einen öffentlichen Park vor. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) hatte kürzlich im Bauausschuss erklärt, er sehe das Werkstattergebnis als einen „abgewogenen Kompromiss zwischen einer guten und sinnvollen städtebaulichen Entwicklung und dem Wunsch nach geringerer Dichte.“

Bei der Bürgerversammlung am Freitag brachte Wilhelm Wilderink – Mitbegründer der BI „Rettet die Nedlitzinsel“ – sein völliges Unverständnis für die Vorstöße von Stadtverwaltung und Investor zum Ausdruck: „Ich kann nicht verstehen, wie man einen demokratischen Beschluss des höchsten demokratischen Gremiums der Stadt aushebeln kann.“ Er sieht darin einen „beispiellosen Wortbruch“.

Wilhelm Wilderink ist Mitbegründer der BI „Rettet die Nedlitzinsel“. Quelle: Varvara Smirnova

Dass der Investor in einem Werkstattverfahren überhaupt Mitspracherecht habe, könne er „nicht nachvollziehen“. Konkret griff Wilderink auch die Grünen und die SPD an, die den Stadtverordnetenbeschluss 2019 noch unterstützt hätten – und nun umgeschwenkt seien.

Hüneke: „Offener Diskurs im Werkstattverfahren“

Die Grünen-Ko-Fraktionschefin Saskia Hüneke erklärte, sie habe in ihrer Arbeitsgruppe im Werkstattverfahren einen offenen Diskurs erlebt – „auch von Investorenseite“.

Die Grünen-Ko-Fraktionschefin Saskia Hüneke. Quelle: Julius Frick

Sie wies Vorwürfe anderer Forumsteilnehmer zurück, dass die Grünen den Naturschutz auf der Nedlitzinsel „mit Füßen treten“ würden, und plädierte für eine weitere Runde in der Debatte – aber dann untersetzt mit Bildern des Bauvorhabens, um eine bessere Grundlage für die Debatte zu haben. Auch der Stadtverordnetenvorsitzende Pete Heuer (SPD) sprach sich für einen weiteren Austausch aus.

