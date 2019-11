Teltower Vorstadt

Die Neugestaltung der Heinrich-Mann-Allee wird heute Abend ab 18 Uhr in einer Einwohnerversammlung in der Aula des Humboldt-Gymnasiums vorgestellt. Thema werden die verschiedenen Varianten für die Neuaufteilung des Straßenraums sein – etwa zugunsten einer eigenen Trasse für die Straßenbahn im Abschnitt zwischen dem Leipziger Dreieck und dem Neuen Friedhof. Dafür wären jedoch umfangreiche Baumfällungen nötig. Auch die Abschnitte bis zum Tram-Abzweig zum Schlaatz werden in der Versammlung vorgestellt.

Von MAZonline