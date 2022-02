Bornstedter Feld

Der Feuerwerkersinfonie im Potsdamer Volkspark droht nach mittlerweile dreimaliger Absage das Aus. In den Jahren 2020 und 2021 fiel das bei Potsdamern und Touristen gleichermaßen beliebte Spektakel wegen der Corona-Pandemie aus. In diesem Jahr gibt es mit der Kürzung der städtischen Zuschüsse für den Volkspark erstmals finanzielle Gründe für die Absage.

40.000 Euro fehlen für das Spektakel

Auf Anfrage der Fraktion Die Andere hat das Rathaus am Dienstag mitgeteilt, dass das Festival künftig nicht mehr stattfinden werde, wenn die „Erfordernisse aus dem Wirtschaftsplan“ des Volksparks „nicht in der städtischen Haushaltsplanung abgedeckt werden können“. Laut Stadt wurde die Feuerwerkersinfonie mit 40.000 Euro jährlich gefördert.

Weitere angekündigte Sparmaßnahmen sind der Verzicht auf die Instandhaltung von Teilen der Parkanlage und – möglicherweise –die Erhöhung der Eintrittspreise. Bleibt das Defizit, müsste „neben dem Verzicht auf die Durchführung der Feuerwerkersinfonie und auf die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen auch die Verbesserung der Einnahmesituation geprüft werden“, schreibt die Verwaltung in ihrer Antwort an Die Andere.

Eintrittpreiserhöhung schon ab 2023?

Für diesen Fall müssten „auch andere Eintrittspreismodelle für den Volkspark ab dem Jahr 2023 geprüft werden“, so das Rathaus: „Für den Fall einer neuen Tarifstruktur bleibt es Ziel, im unteren Bereich der Entgelte zu bleiben, die in vergleichbaren, ehemaligen Gartenschau-Anlagen verlangt werden.“ Genannt werden Parkanlagen in Berlin, Magdeburg, Rathenow, Dortmund und Hamm.

Aktuell kostet der Eintritt im Sommertarif vom 1. März bis 30. November 1,50 Euro, ermäßigt 50 Cent, im Wintertarif für alle 50 Cent. Gäste bis zum vollendeten 18. Lebensjahr haben freien Eintritt. Der kommunale Volkspark ist die einzige öffentliche Parkanlage in Potsdam, für die überhaupt ein Eintrittsgeld erhoben wird.

Stadt spart 1,1 Millionen Euro in drei Jahren

Den Ausfall der Feuerwerkersinfonie hatte das Rathaus erstmals zum Jahresbeginn in der Antwort auf eine Anfrage von CDU-Fraktionschef Matthias Finken mit einer Liste von Maßnahmen und Veranstaltungen im Volkspark bekannt gegeben, die aus Kostengründen wegfallen müssten. Grund war eine mit dem Haushaltsplan für 2022 bekannt gegebene Kürzung des städtischen Zuschusses.

Demnach sollte die Stadt in diesem Jahr 200.000 Euro weniger zuzahlen, als vom Volkspark benötigt. Im Jahr 2023 sollte der Zuschuss laut Mittelfristplanung der Stadt 500.000 Euro unter dem angemeldeten Bedarf bleiben, im Jahr 2023 sollte es noch einmal 400.000 Euro weniger als benötigt geben.

Kurskorrektur für den Wasserspielplatz

In den Haushaltsverhandlungen setzte die rot-grün-rote Rathauskooperation einen Änderungsantrag durch, nach dem der Volkspark in diesem Jahr zumindest 60.000 Euro mehr bekommen soll, als von der Kämmerei mit dem Sparhaushalt angesetzt. 30.000 Euro davon sind allein für die Instandhaltung und Pflege des Wasserspielplatzes reserviert.

Ein Antrag der CDU auf einen kompletten Ausgleich des Defizits fand keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung.

Insgesamt bleibt so schon in diesem Jahr ein Defizit von 140.000 Euro. Als Sparmaßnahmen werden in der Antwort an die Andere neben dem Verzicht auf die Feuerwerkersinfonie unter anderem ein „verkehrssichernder Umbau des Parkfensters“ für 60.000 Euro, ein neuer Wildschutzzaun für 20.000 Euro sowie Planungs- und Vorbereitungskosten für die Neugestaltung der Skateranlage in Höhe von 35.000 Euro genannt.

Bei Personal, Betriebskosten und Bewachung sollen 25.000 Euro jährlich eingespart werden.

Spende für Opfer des Elbe-Hochwassers

Die Feuerwerkersinfonie, ein Wettbewerb über zwei Abende mit vier Teams, ist im Volkspark erstmals im August 2002 – ein Jahr nach der Bundesgartenschau – ausgetragen worden. Die Hälfte der Einnahmen sowie Spenden aus an den Eingängen platzierten Sammelkassen wurden den Opfern eines Elbhochwassers im märkischen Mühlberg überwiesen, dessen 3000 Einwohner damals evakuiert werden mussten.

25.000 Gäste kamen zur ersten Feuerwerkersinfonie, die aus dem Stand zum Flaggschiff unter den Veranstaltungen des Volksparks wurde und im Terminkalender der Landeshauptstadt in einer Reihe mit Spektakeln wie der Potsdamer Schlössernacht rangierte.

Von Volker Oelschläger