Potsdam

Es fehlt auf keiner Potsdamer Sightseeing-Tour, ist Flaniermeile und Einkehr-Arkadien, wurde mehrfach zur Filmkulisse und erzählt doch selbst so viele Geschichten: von einem König, der auszog, tüchtige Handwerker zu finden, von einem beinahe Untergang, einer Rettung in letzter Minute und einer glücklichen Auferstehung. Das Holländische Viertel mit seinen rund 150 ziegelroten Backsteinhäusern, geschwungenen oder treppenförmigen Giebeln, weißen Fugen und geometrischen Fensterläden ist ein Stück altes Holland mitten in Potsdam.

Spuren des Erbauers Jan Bouman

Die vier Karrees des Viertels sind schnell erlaufen, aber Zeit sollte man sich nehmen, denn mit dem zweiten Blick sind noch immer die Spuren von Jan Bouman, der mit anderen Handwerkern im Oktober 1732 in Potsdam eintraf, zu finden. In der Architektur, aber auch in den Geschäften, Ateliers, Werkstätten und Höfen. Damals wie heute lebten und arbeiteten Handwerker hier. Viel Raum haben sie nicht, aber jeder Laden und jede Werkstätte ist ein Unikat. Unverwechselbar wie das Viertel selbst.

Als „mein Wohnzimmer“ versteht Ilona Tamschik ihr Geschäft Emma‘s, in dem sie Mode verkauft. Quelle: Birgitta Sonntag

Viel Mode im Holländischen Viertel

Vor gut fünf Jahren kam Ilona Tamschik hierher und gab ihrem Geschäft für Mode- und Lebenskunst den Namen ihrer Großmutter Emma. „Von ihr habe ich alles fürs Leben gelernt: sticken und nähen, aber auch Wertschätzung und Höflichkeit“, erzählt Ilona Tamschik, die Kleider nicht nur verkauft, sondern auch ändert, wenn etwas nicht passt. Vor der Tür stehen Stühle, denn Lebenskunst heißt für sie Zeit haben für Gespräche – ganz gleich, ob pflastermüde Touristen oder Stammkundinnen. „Das ist mein Wohnzimmer“, meint sie nachdenklich und winkt einer jungen Frau auf der anderen Seite der Benkertstraße zu, die gerade einen Kleiderständer vor den Laden mit der Aufschrift „Feinheiten“ rollt. „Sindy ist meine Tochter, aber geschäftlich macht jeder seins“, so Mama Ilona.

Christin Lau und Marco Marcu sind bekannte Designer

Sindy Tamschik ist gelernte Designerin. Nach Lehr- und Wanderjahren in Österreich und der bayrischen Landeshauptstadt kam sie nach Potsdam zurück. „Ich möchte noch mehr Lebensfreude in die Stadt bringen“, fasst sie ihre „Feinheiten“ – Kleider, Accessoires von Taschen und Schuhen bis hin zu Schmuck sowie allerlei Dekorationsstücke – in einem Satz zusammen. Und die sind auf alle Fälle bunt und voller Lebensfreude. Mode gibt es viel im Holländischen Viertel. Mit Christin Lau und Marco Marcu haben zwei Designer hier ihr Atelier, die weit über die Grenzen Potsdams hinaus bekannt sind.

Im Holländischen Viertel kann man Keramik aus dem Fläming kaufen. Quelle: Brigitta Sonntag

Instrumentenbau und handgemachte Keramik

Seit der Zimmermann Jan Bouman hier ankam, hat sich das Handwerk verändert. Es ist bunt und voller Vielfalt. In der Instrumenten-Werkstatt von Robert Schulze entstehen Gitarren, Orientteppiche werden in der Parallelstraße repariert, handgemachte Keramik aus dem Fläming leuchtet in den Sommertag. Friseurgeschäfte und Beautysalons gibt es gleich mehrere, auch die Therapeuten kommen ohne Hand-Werk kaum aus. Vor den Geschäften stehen Fahrradständer, viele liebevoll gestaltet wie auch die kleinen grün-bunten Oasen auf den Bürgersteigen, die jetzt in allen Farben des Sommers leuchten. Und wer immer noch nicht genug von Holland hat, der genießt am besten einen Pfannkuchen mit Stroop, einem speziellen Zuckerrübensirup, im „Poffertjes en Pannekoeken“. Gutes Essen hat schließlich auch mit Handwerk zu tun.

