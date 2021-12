Potsdam

Der Bund startet eine Wohnungsbauoffensive in Potsdam. Wie die Bundesanstalt für Immobilien (Bima) auf MAZ-Anfrage erklärte, soll der Wohnungsbestand durch Verdichtung und Neubau in den kommenden fünf Jahren von 240 Wohnungen um 235 auf insgesamt 475 Wohnungen verdoppelt werden. Weitere 200 Wohnungen entstehen voraussichtlich in Stahnsdorf in einer ehemaligen Kaserne in der Hildegardstraße.

Bis zu 170 Wohnungen sollen an der Großbeerenstraße entstehen

In Potsdam plant der Bund neue Wohnungen am Pfingstberg, in der Jägervorstadt und am Stern. Das größte Projekt betrifft die früheren Zollgebäude am Ostende der Großbeerenstraße und in der Jagdhausstraße – etwa auf Höhe der Steinstraße. Der gesamte Altbaubestand dort soll im Jahr 2022 abgerissen werden. Anschließend plant der Bund dort die Errichtung eines kleinen Wohnviertels.

„Nach aktuellen Planungen können circa 19 Mehrfamilienhäuser sowie Reihen- und Doppelhäuser mit 135 bis 170 Wohnungen entstehen. Diese Planungen werden gegenwärtig mit der Stadtverwaltung Potsdam und dem Gestaltungsrat abschließend abgestimmt“, Bima-Sprecher Thorsten Grützner.

Die alten Zollgebäude am Ende der Großbeerenstraße werden abgerissen. Hier will der Bund bis zu 170 Wohnungen schaffen. Quelle: Julius Frick

Am Pfingstberg werden Dachgeschosse ausgebaut

Das zweite große Bauprojekt des Bundes liegt in der Pfingstbergsiedlung an der Nedlitzer Straße. Dort gehören 14 zwei- bis dreigeschossige Wohngebäude dem Bund. „In den Gebäuden werden die Dachgeschosse ausgebaut; es können dadurch 66 neue Wohnungen entstehen“, sagt Bima-Sprecher Thorsten Grützner. Neben dem Ausbau sollen aber auch die Grundstücke verdichtet werden. „Durch das Fortführen der Zeilenbauten in der Vogelweide und Nedlitzer Straße kann durch eine Nachverdichtung zusätzlicher Wohnraum mit 14 Wohnungen geschaffen werden.“

Die bisherigen Parkflächen an den Ecken der Siedlung werden dann überbaut. Der vorhandene Wohnungsbestand von 176 Wohnungen wird sich damit auf 250 Wohnungen erhöhen. Kleinere Maßnahmen gibt es in der Park- und Schlegelstraße in der Jägervorstadt. Dort sollen mehrere Dachgeschosse ausgebaut werden, sodass noch einmal zwölf Wohnungen hinzu kommen.

Der Wohnungsbestand der „Bima“ Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz Bima, in der Region ist beträchtlich. Ihr gehören 20 Wohnstandorte mit derzeit insgesamt 1020 Wohnungen in Potsdam und Potsdam-Mittelmark. 435 neue Wohnungen kommen mit vier Projekten in Potsdam und Stahnsdorf hinzu. Bundesweit will die Bima in den nächsten Jahren rund 8000 Geschosswohnungen in Deutschland errichten. Das ist Teil der „Wohnungsfürsorge“ des Bundes für seine Beamten und Tarifbeschäftigten.

Bis 2026 sollen die Potsdamer Wohnungen für Bundesbeamte fertig sein

„Die Baumaßnahmen sind im Zeitraum 2023 bis 2026 geplant“, so Grützner. Ziel sei es „bezahlbaren Wohnraum – insbesondere in Ballungsgebieten – zu schaffen. Die Vermietung der Wohnungen erfolgt in erster Linie nach sozialen Kriterien an Bundesbedienstete.“ Der Bund hat mehrere tausend Mitarbeiter in Potsdam, etwa durch den wachsenden Standort des Bundespolizeipräsidiums, sowie durch die Hauptzolldirektion oder die Außenstelle des Bundesrechnungshofs.

Die Verwaltungsgebäude an der Großbeerenstraße werden abgerissen. Quelle: Julius Frick

Niedrige Mieten mit höchstens zehn Euro Nettokaltmiete

Die Bundesbediensteten kommen in den Genuss subventionierter Mieten. Bima-Sprecher Grützner erklärt: „Damit die Neubauwohnungen in einem bezahlbaren Segment bleiben, wird die Grundmiete entsprechend der Mietenrichtlinie der Bundesanstalt auf den unteren Wert der ortsüblichen Vergleichsmiete, jedoch in der Regel auf maximal zehn Euro pro Quadratmeter begrenzt.“

Theoretisch stehen die Bundeswohnungen sogar jedermann zur Verfügung. Denn: „Sollte das Angebot an Neubauwohnungen die Nachfrage bei den Bundesbediensteten übersteigen, werden diese Wohnungen zu den vorbezeichneten Konditionen auf dem freien Wohnungsmarkt angeboten. Die Bima stellt auf diesem Wege bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung und trägt zur Entlastung des Wohnungsmarkts bei.“

Ob tatsächlich auch Wohnungen der Neubauprojekte auf den freien Markt kommen werden ist allerdings fraglich. Die Zahl der Bundesbeamten in Potsdam steigt stetig, etwa bei der Bundespolizei. Wie groß die Nachfrage der Beamten nach den Wohnungen ist, kann die Bundesanstalt zudem nicht beziffern: „Eine sogenannte Warteliste führt die Bima derzeit nicht“, heißt es auf Anfrage.

Von Peter Degener