Bund fördert Stadtteilnetz Potsdam-West für Umbau des Lottenhofs zu Treffpunkt

Potsdam West

Der Bund fördert das Nachbarschaftsprojekt „ Lottenhof“ in Potsdam West. Es erhält eine Zuwendung in Höhe von 1,97 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2020“.

„Mit dem Nachbarschafts- und Begegnungshaus soll auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes von Nachbarschaft, Stadtverwaltung und Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eine Zukunft für ein architektonisches Kleinod der Ostmoderne am Rande des Unesco-Weltkulturerbes Schloss Sanssouci geschaffen werden“, heißt es in der Kurz-Begründung.

Politiker gratulieren zur Förderung

„Was für Nachrichten zum Wochenende. Ich freue mich wie Bolle“, twitterte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) dazu.

„Die Förderungszusage des Bundes ist ein guter Tag für die Kulturstadt Potsdam und ihre Bürger,“ kommentierte die CDU-Politikerin Saskia Ludwig die Förderung, „die Jury hat eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen. Ich freue mich sehr, dass der Lottenhof eine so großzügige Finanzierung erhält.“

Geplant ist ein Nachbarschaftshaus in dem ehemaligen Ausflugslokal in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Name steht für die Nähe zum Schloss Charlottenhof. Bereits seit 2017 hat der Verein „ Stadtteilnetzwerk Potsdam-West“ einen Nutzungsvertrag mit der Schlösserstiftung unterzeichnet.

Der Gemeinschaftsgarten an der Geschwister-Scholl Straße 34, Lottenhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Es gibt einen Ost- und einen Westflügel sowie einen Veranstaltungssaal, für die ein Raumkonzept erstellt wurde. Die Kosten für eine Sanierung hat der Verein bereits kalkuliert. Dazu gehören unter anderem die Schadstoffsanierung, der Gerüstbau, der Korrosionsschutz sowie Schlosser- und Stahlbauarbeiten. Die Baugenehmigung sollte noch in diesem Jahr beantragt werden. Mit der Sanierung könnte dann Ende 2021 begonnen werden.

Blick in den Lottenhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach Angaben von der Internetseite des Stadtteilnetzwerkes ist neben der Bundesförderung ein Zuschuss der Stadt erforderlich. Allerdings hatte die Stadt erst Ende vorigen Jahres die Fördermittelabrechnungen des Vereines beanstandet. Es drohte eine Rückzahlung über mehr als 80.000 Euro, weil Belege fehlten.

Stadtteilnetzwerk gegründet

Das Stadtteilnetzwerk hat sich im Jahr 2011 gegründet. Zu den Initiativen des Netzwerks gehören das Carsharing Stadtteilauto, der lebendige Adventskalender und ein Stadtteilfrühstück. Außerdem betreibt das Netzwerk den Nachbarschaftsgarten Lottenhof –früher Scholle 34, das Gelände der ehemaligen Diskothek Charly –, dort liegen auch die Geschäftsräume des Vereins.

Von Alexander Engels