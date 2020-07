Innenstadt

Die Bundesregierung plant keine zusätzliche Förderung des Garnisonkirchenbaus im Jahr 2021. Das hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) nun aufgrund einer Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Norbert Müller mitgeteilt. „Die Bundesregierung plant nicht, im Zuge des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2021 weitere Mittel für den Bau zur Verfügung zu stellen“, heißt es in Grütters’ Antwort. In einer ersten Reaktion erklärte Müller: „Es ist zu begrüßen, dass der Bund erstmals für das Jahr 2021 keine weiteren Mittel in den Bau stecken will. Die ursprüngliche Ankündigung, die Garnisonkirchenkopie vorrangig mit Spendengeldern zu errichten, war immer ein Luftschloss“, so Müller gestern. Und: „Es wäre deswegen überfällig, die Pläne für das Kirchenschiff jetzt endgültig aufzugeben und eine gute Lösung für das Rechenzentrum zu finden“, so Müllers Forderung.

Bundestagsabgeordneter Norbert Müller(Linke). Quelle: Friedrich Bungert

Bekanntlich steht das Rechenzentrum teilweise auf dem alten Grundstück des Schiffs. Wie es mit der früheren Kirchenschiff-Fläche weitergeht, steht momentan in den Sternen und wird heiß debattiert. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte ein Internationales Jugendzentrum ins Spiel gebracht; zuletzt bot US-Stararchitekt Daniel Libeskind Unterstützung bei der Lösungssuche an. Vonseiten der Garnisonkirchenstiftung setzt man indes auf eine Machbarkeitsstudie, um inhaltliche und räumliche Szenarien für das Areal auszuloten. Für die Finanzierung so einer Studie – Kosten: 750 000 Euro – hat der Bundestag Ende vergangenen Jahres grünes Licht gegeben. Das Geld soll 2020 fließen. Der Vorschlag wurde zunächst im Rahmen der Haushaltsausschuss-Sitzung des Bundestages im November eingebracht. Bei derselben Sitzung wurde auch eine weitere Förderung des Baus des Garnisonkirchturms mit 8,25 Millionen Euro abgesegnet – 2,25 Millionen mehr, als ursprünglich zugesagt. Somit summieren sich die Mittel, die der Bund für den Turmbau gibt, auf 20,25 Millionen.

Modell der originalen Garnisonkirche am ehemaligen Standort an der Breiten Straße. Quelle: Archiv

Bislang ist der Bescheid über die 750 000-Euro-Förderung für die Machbarkeitsstudie zum Kirchenschiff-Areal noch nicht an die Garnisonkirchenstiftung übergeben worden. Zuvor will man sich auch nicht dazu äußern, erklärte Kommunikationsvorstand Wieland Eschenburg am Donnerstag auf Nachfrage.

