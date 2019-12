Überfall auf Villa am Jungfernsee: Bundesgerichtshof hebt Urteil gegen Haupttäter auf

Potsdam

Mit dem nächtlichen Überfall auf eine Familie in ihrer Villa am Jungfernsee muss sich das Landgericht Potsdam erneut befassen.Der Bundesgerichtshof hat das von der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts am 26. April 2019 verhängte Urteil zum Teil aufgehoben und den Fall zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine Jugendkammer des Landgerichts zurückverwiesen.

Räuberische Erpressung, Menschenraub, gefährliche Körperverletzung

Der brutale Raubüberfall auf eine Familie mit drei Kindern hatte sich im Sommer 2017 ereignetund war 2018 und 2019 verhandelt worden. Das Landgericht verhängte über die beiden Haupttäter (23 und 26) hohe Freiheitsstrafen von neuneinhalb und achteinhalb Jahren. Sie haben sich laut Gericht der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht. Der Drahtzieher des Überfalls (32) kassierte fünf Jahre wegen räuberischer Erpressung. Der vierte im Bunde (25) wurde freigesprochen – er war von den drei anderen als Verstärkung an den Tatort nachgeholt worden, beteiligte sich aber nicht an dem Überfall.

Die Aufklärungshilfe der Angeklagten nicht ausreichend anerkannt

Die drei Verurteilten hatten Revision beim Bundesgerichtshof beantragt. Dieser hob nun das Urteil gegen die beiden Haupttäter auf. Seine Entscheidung begründet der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs mit einem Rechtsfehler des Landgerichts: Es hätte die Aufklärungshilfe der Angeklagten anerkennen und den Strafrahmen verschieben – tiefer ansetzen – müssen. Hintergrund: Beide Angeklagten hatten schon früh Geständnisse abgelegt, die wiederum dabei geholfen haben, den Drahtzieher des Überfalls zu ermitteln – dem hätte das Landgericht größere Beachtung schenken und mildere Strafen ansetzen müssen.

Die Revision des Drahtziehers verwarf der Bundesgerichtshof als unbegründet.

Von Nadine Fabian