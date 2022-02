Potsdam

Olaf Scholz (SPD) will sich für die Interessen der gekündigten Senioren in der Josephinen-Wohnanlage in Potsdam einsetzen. Das bestätigte der Bundeskanzler und Bundestagsabgeordnete bei einem Wahlkreisauftritt in Stahnsdorf der Märkischen Allgemeinen.

Scholz kennt MK-Klinken aus Hamburg

Doch selbst als ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg hat er offenbar keinen direkten Draht zu den MK-Kliniken. Der Konzern und seine Tochterfirma Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam (SSG), welche das Betreute Wohnen in der Josephinen-Anlage betreibt, sitzen in der Hansestadt. Die Betreiber geben sich sehr verschlossen, antworten kaum auf Medienanfragen und hatten bislang auch kein Gespräch mit der Stadtspitze trotz vereinbarter Termine.

„Mir geht es erst einmal nicht anders als vielen anderen“, sagte Scholz auf die Frage, wie optimistisch er sei, die MK Kliniken an den Verhandlungstisch über die Zukunft des Hochhauses in der Potsdamer Innenstadt zu bekommen. „Ich habe ebenso wie viele andere das Gefühl, dass da was nicht richtig läuft, und deshalb habe ich das Bedürfnis, mich einzusetzen“, sagte Scholz.

Josephinen-Senioren-Wohnanlage. n Quelle: Julius Frick

Den Bewohnern des Hauses – Senioren, darunter auch pflegebedürftige Personen – war überraschend gekündigt worden. Allen auf einmal. Zuvor hatte es Kritik an der Wohnqualität gegeben, etwa wegen einer langwierigen Baustelle oder defekter Technik. Die SSG begründete die Massenkündigung damit, die zugesagte Qualität im betreuten Wohnen nicht mehr leisten zu können. Tatsächlich plant sie nun den Umbau zu Studentenappartements.

Der Seniorenbeirat, der Mieterbund und die Verbraucherzentrale machen sich für die Mieter stark. Allerdings ist der Großteil inzwischen ausgezogen. Auch das Rathaus klinkte sich nach anfänglicher Zurückhaltung ein, um den Betreiber zu einer besseren Lösung für die Senioren zu bewegen. Doch bislang kam es nicht zu Gesprächen.

Scholz: „Gute Perspektive für diese Wohnanlage“

„Ich bin dabei, dafür zu werben, dass eine gute Perspektive für diese Wohnanlage entsteht“, sagt nun Olaf Scholz. Die Stadt hatte ihn auf Initiative der Linksfraktion im Stadtparlament angefragt. Sein Abgeordnetenbüro hatte sich kürzlich bei der Sozialbeigeordneten Brigitte Meier (SPD) zurückgemeldet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich will mich auf der Seite derjenigen, die in einem ganz schwierigen Zeitabschnitt sind einsetzen. Das wichtigste ist, dass die Senioren bleiben können“, sagt Scholz. Er schränkt aber ein: „Das sind Entscheidungen privater Eigentümer. Die Herausforderung ist groß.“

Solidaritätsaktion der Linken

Die Linke veranstaltet unterdessen am Samstagnachmittag eine Solidaritätsveranstaltung vor der Josephinen-Wohnanlage. „Wir stehen fest an der Seite der verbleibenden Mieter und Mieterinnen. Der Erhalt ihrer Wohnungen muss nun oberste Priorität haben“, sagt Kreisvorsitzende Marlen Block. Darüber hinaus soll mit dem Mieterverein über die Wohnsituation von Senioren in Potsdam gesprochen werden.

Von Alexander Engels