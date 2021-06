Berlin/Potsdam

Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen den Zusammenschluss der beiden größten deutschen Wohnimmobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. „Die gemeinsamen Marktanteile der Unternehmen rechtfertigen keine wettbewerbsrechtliche Untersagung“, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Die Wettbewerbsbehörde habe deshalb grünes Licht für die geplante Übernahme gegeben.

Kartellamt: Wettbewerb wird nicht eingeschränkt

Mundt betonte, dem Bundeskartellamt sei natürlich bewusst, wie angespannt die Wohnungssituation in Berlin und vielen anderen Großstädten sei. „Wir haben die verschiedenen regionalen Wohnungsmärkte daher sorgfältig geprüft.“ Doch seien durch den Zusammenschluss keine erheblichen Beeinträchtigungen des Wettbewerbs auf dem Mietmarkt auf lokaler oder regionaler Ebene zu erwarten.

Die Anbieterstruktur für Mietwohnungen sei trotz der großen Wohnungsbaugesellschaften weiterhin sehr zersplittert. Auf den relevanten Märkten seien neben zahlreichen Privatvermietern zumeist auch kommunale Wohnungsunternehmen, Wohnungsbaugenossenschaften sowie weitere gewerbliche Anbieter vertreten, die die Marktmacht von Vonovia weiterhin begrenzten.

Vertiefte Ermittlungen nahm das Bundeskartellamt in den Wohnungsmärkten in den Städten Berlin, Dresden, Mainz und Wiesbaden sowie in der Gemeinde Wustermark (Havelland) vor. Nur dort kamen überhaupt gemeinsame Marktanteile von Vonovia und Deutsche Wohnen von über zehn Prozent in Betracht. Doch sah das Bundeskartellamt auch hier keinen Grund, aktiv zu werden.

Die Behörde verwies auf das Beispiel Berlin: Von den knapp 1,7 Millionen Mietwohnungen in der Stadt gehören rund 322 000 städtischen Wohnungsunternehmen, rund 189 000 sind in genossenschaftlicher Hand, rund 1,15 Millionen gehören privaten Wohnungsunternehmen und Einzeleigentümern. Davon entfallen rund 150.000 auf Vonovia und Deutsche Wohnen.

Vonovia beziffert den Kaufpreis auf 18 Milliarden

Vonovia will die Deutsche Wohnen für rund 18 Milliarden Euro kaufen. Das im Mai präsentierte Übernahmeangebot wird auch von der Deutschen Wohnen unterstützt. Durch den Zusammenschluss würde Europas größter Wohnimmobilienkonzern mit mehr als 500.000 Wohnungen entstehen.

In Potsdam halten Vonovia und Deutsche Wohnen zusammen etwa 4000 Wohnungen, in ganz Brandenburg sind es etwa 4500.

Das künftige Unternehmen soll „Vonovia SE“ heißen, die Konzernzentrale bleibt in Bochum. Der vor allem in Berlin übel beleumdete Name „Deutsche Wohnen“ wird mittelfristig verschwinden. Für den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, ist die Sache klar: „Beide Unternehmen treten aufgrund der zuletzt sehr starken Mieter:innenproteste gegen ihre Geschäftspraktiken die verbale Flucht nach vorne an.“

Volksentscheid in Berlin am 26. September

Ein Volksentscheid über die Enteignung von großen Immobilienunternehmen in Berlin rückt unterdessen näher. Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat dafür in den vergangenen vier Monaten nach eigenen Angaben knapp 350.000 Unterschriften gesammelt. und geht davon aus, dass die Berlinerinnen und Berliner am 26. September, zeitgleich zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl darüber abstimmen dürfen. Voraussetzung für den Volksentscheid sind rund 175.000 gültige Unterschriften.

„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu „vergesellschaften“, also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen.

