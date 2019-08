Am Stern

Die Stadt soll eine Sanierung des Kastellanhauses am Jagdschloss Stern mit Bundesmitteln prüfen. Das will die SPD am 14. August in der Stadtverordnetenversammlung beantragen. Eine Wiederbelebung des vor knapp 30 Jahren geschlossenen Ausflugsrestaurants ist in den vergangenen Wochen mehrfach diskutiert worden.

Größtes Problem sind die auf 1,5 Millionen Euro geschätzten Sanierungskosten. Die Immobilie gehört ebenso wie das benachbarte Jagdschloss Stern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Laut SPD ist die Bundesförderung durch Mitglieder des Bundestages bei einer Diskussion vor Ort angeregt worden, an der auch Vertreter der Schlösserstiftung und des Fördervereins teilgenommen hätten.

Die Rathausspitze hat erst vor wenigen Wochen auf Anfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) mitgeteilt, dass sie eine Wiedereröffnung des Ausflugsrestaurants im Kastellanhaus des Jagdschlosses Stern begrüßen würde, ohne die „Möglichkeit einer direkten Einflussnahme“ zu sehen.

Das 1732 eröffnete Lokal im Kastellanhaus war bis 1991 in Betrieb. Eine erneute gastronomische Nutzung wurde von der Landesregierung auf Anfragen der Abgeordneten Scharfenberg (Linke) und Steeven Bretz ( CDU) befürwortet. Die Stadt hatte eine finanzielle Beteiligung an der Sanierung ausgeschlossen.

