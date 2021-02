Innenstadt

Der Nachmittag des 20. März 2020 hat sich bei Kevin S. ins Gedächtnis eingebrannt. An diesem Tag habe er sein Vertrauen in die Polizei verloren, sagt der 34 Jahre alte Potsdamer heute. Seinen vollen Namen möchte er nicht öffentlich machen. Er ist immer noch verunsichert, weil ihn Beamte der Bundespolizei vor knapp einem Jahr im Revier am Potsdamer Hauptbahnhof bedroht und genötigt haben, wie er sagt.

Kevin S. arbeitet damals an der Kasse der Bio-Company-Filiale im Potsdamer Hauptbahnhof. An jenem Freitagnachmittag gerät er mit einem Kunden in Streit. Der Mann, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn, herrscht ihn an, er solle seine Wasserflasche gefälligst nur mit zwei Fingern anzufassen, berichtet S. und glaubt, der Mann habe Angst gehabt, sich mit dem damals neuartigen Coronavirus anzustecken. Der Kassierer möchte sich den Tonfall des Kunden nicht gefallen lassen, es kommt zum Streit. Kevin S. fotografiert die Dienstnummer des Mannes – und nur die Nummer, das ist ihm wichtig – um sich später über den Mitarbeiter beschweren zu können.

Polizisten fordern ihn auf, das Foto zu löschen

Kurz darauf kehrt der Security-Mann mit zwei Bundespolizisten zurück. S. ist perplex, er glaubt, sich nichts vorwerfen zu müssen. Die Beamten sehen das anders. Sie fordern ihn auf, das Foto zu löschen, andernfalls würden sie ihm das Handy abnehmen. S. weigert sich, fühlt sich ungerecht behandelt: „Die Stimmung war aggressiv, die Polizisten haben gar nicht mit sich reden lassen.“ Zusammen mit seiner Marktleiterin, die Zeugin des Vorfalls ist, geht er kurz darauf zum Revier der Bundespolizei, um sich über das Verhalten der Beamten zu beschweren. Dort eskaliert der Streit endgültig.

Bio Company im Potsdamer Hauptbahnhof. Hier hat sich der Streit im März 2020 zugetragen. Quelle: Julius Frick

In der Wache wird S. von seiner Chefin getrennt. Einer der Polizisten versuche, ihn einzuschüchtern und von seiner Beschwerde abzubringen, sagt S.: „Er schrie auf mich ein, ich solle keine Dummheiten machen.“ Der Beamte soll ihm unverhohlen gedroht haben: Wenn S. sich über ihn beschweren wolle, zeige er ihn im Gegenzug wegen Beleidigung an. Weshalb, kann sich S. nicht erklären, er habe die Polizisten zu keinem Zeitpunkt beleidigt, beteuert er.

Kevin S. soll einen Deal mit den Beamten machen

Kevin S. bittet, gehen zu dürfen. „Ich habe Angst bekommen, der Beamte kam mir immer näher und baute sich bedrohlich vor mir auf.“ Dreimal muss er fragen, bevor ihn die Polizisten zurück zu seinem Arbeitsplatz gehen lassen. Im Laufe des Nachmittags erscheint der Dienstgruppenleiter der Bundespolizei in der Bio Company. Er geht mit Kevin S. ins Lager und bittet darum, den Vorfall zu vergessen. Als Zeichen des gegenseitigen Einvernehmens gibt er S. ein handschriftlich verfasstes Schreiben.

Mit diesem Schreiben (Ausschnitt) haben Bundespolizisten am Potsdamer Hauptbahnhof versucht, eine Beschwerde zu verhindern. Quelle: Privat; Bearbeitung: MAZ

Auf dem Papier, das den Stempel der Bundespolizeidirektion Berlin-Ostbahnhof trägt und auf den 20. März datiert ist, heißt es: „Hiermit bestätige ich, daß seitens der Bundespolizei keine Strafanzeige wegen Beleidigung gemäß § 185 StGB erstattet wird. Gleichzeitig wird auf eine Beschwerde gegenüber der Bundespolizei verzichtet.“ Unterschrieben hat es ein Beamter des Potsdamer Bundespolizeireviers. S. traut seinen Augen nicht. Er akzeptiert das Schreiben, obwohl weiß, dass das Schriftstück keinen rechtlichen Wert hat. „Ich war einfach nur froh, keine Anzeige zu bekommen.“

Verfahren gegen die beteiligten Polizisten eingeleitet

Der Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Berlin, Jens Schobranski, bestätigt auf MAZ-Anfrage den Vorfall im Potsdamer Hauptbahnhof. Das fragwürdige Schreiben sei von einem Beamten ausgestellt worden. Allerdings würden sich die Erinnerungen der beteiligten Beamten von denen des Betroffenen unterscheiden. So ist von den Drohungen im Revier der Bundespolizei keine Rede. Nach dem Einsatz im Laden „erfolgte in diesem Zusammenhang ein weiterer Austausch“, heißt es in der Antwort der Bundespolizei lediglich.

Es sei ein „unübliches Vorgehen“, sagt Schobranski. „Wir sind Profis und unser Handeln muss auf rechtlich sicheren Füßen stehen.“ Die Bundespolizei habe ein Verwaltungsverfahren eingeleitet, „um den Fall weiter auf straf- beziehungsweise dienstrechtliche Relevanz zu prüfen.“ Die Beamten erwartet möglicherweise ein Disziplinarverfahren. Für Kevin S. wäre eine Aufarbeitung eine späte Genugtuung. Ihm gehe es nicht darum, dass die Beamten möglichst hart bestraft werden. Er wünscht sich nur, dass niemand so etwas erleben muss wie er.

Von Feliks Todtman