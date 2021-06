Potsdam

Ein neuer Impuls für den Klimaschutz kann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ausgehen. Dort waren am Dienstag die Staatsoberhäupter von Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz und Österreich zu Gast.

Steinmeier in Potsdam: Ehrgeiziges Klimaziel

„Ich glaube, allen Beteiligten ist heute noch mal klar geworden, wie ehrgeizig es ist, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, auf 1,5 Grad, zu begrenzen“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Anschluss. PIK-Direktor Ottmar Edenhofer forderte nicht nur Zielkorridore für den Klimaschutz, sondern auch konkrete politische Entscheidungen.

Steinmeier sieht den Klimaschutz als ein Topthema im Bundestagswahlkampf „Sie sehen auch, dass an der Frage Klimaneutralität und wann sie erreicht werden soll, im Grunde genommen keine Partei vorbeikommt“, sagte Steinmeier in Potsdam. Deutschland strebt bis 2045 Klimaneutralität an, das heißt, es will dann nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen wie gebunden werden können. „Gewaltige Schritte müssen übernommen werden. Politik muss mutig sein“, so Steinmeier weiter.

Treffen deutschsprachiger Staatsoberhäupter: Erbprinz Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein, Großherzog Henri von Luxemburg-Nassau, Bundespräsident Guy Parmelin und Caroline Parmelin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer, Königin Mathilde und König Philippe in Potsdam. Quelle: Bernd Elmenthaler/imago

Die Staatsoberhäupter der Länder mit Deutsch als Amtssprache treffen sich jedes Jahr an wechselnden Orten. Im vergangenen Jahr fiel die Begegnung wegen der Corona-Pandemie aus. Tags zuvor hatte sich der Staatsbesuch im Hotel Bayrisches Haus eingefunden.

Von MAZonline/dpa