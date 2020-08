Nauener Vorstadt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD) und seine Gattin Elke Büdenbender haben am Freitagvormittag das Potsdamer Schloss Cecilienhof und die Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“ besucht. Wie schon im Sommer 1945 stand die Presse für die heute weltbekannten Motive mit den Staatsmännern Stalin, Churchill und Truman auf der Holztreppe an der Rückseite des berühmten Konferenzraums.

Aschenbecher und Aktenmappen auf dem runden Konferenztisch

Das zentrale Motiv 75 Jahre später: Das deutsche Staatsoberhaupt spielt mit dem Handy. Denn mit Hilfe von Augmented Reality ließen sich historische Bilder und der Blick durch die Kamera mit einander verknüpfen. Auch ohne die Technik ist der Saal derzeit besonders authentisch zu erleben: Für die Ausstellung wurden Aktenmappen, Aschenbechern und Zigaretten drapiert. Rauchende Köpfe entschieden dort über die Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das wird kein Erinnerungsfoto: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Ehefrau Elke Büdenbender haben im Schloss Cecilienhof mit dem Handy eine Vorstellung davon bekommen, wie der Konferenzraum im Sommer 1945 bevölkert von den alliierten Staatschefs ausgesehen hat. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Die Bedeutung dieses Orte kann überhaupt nicht überschätzt werden“

„Die Bedeutung dieses Ortes für die deutsche und europäische Geschichte kann überhaupt nicht überschätzt werden. Die Entscheidungen, die hier getroffen wurden, haben die Beziehungen in der Welt maßgeblich bestimmt. Der Titel der Ausstellung ist keine Übertreibung“, sagte Steinmeier im Anschluss im Ehrenhof des Schlosses.

Der sowjetische Staatschef Joseph Stalin und die sowjetische Delegation betreten am 19. Juli 1945 den Konferenzsaal im Schloss Cecilienhof. Die Weltpresse steht auf der Treppe am Ende des Raums. Quelle: United States Army Signal Corps, Harry S. Truman Library & Museum

„Was ich an der Ausstellung schätze, sie verengt sich nicht auf die deutsche Frage, sondern weitet den Horizont und nimmt das Kriegsgeschehen auch in anderen Ländern in den Blick.“ Er erinnerte an den Krieg im Pazifik, den noch auf die Konferenz folgenden Abwurf der Atombomben auf Japan und die „langen Schatten“ des Potsdamer Abkommens für den Nahen Osten.

Eindrücklich für ihn: die meist namenlosen Schicksale

Für besonders eindrücklich hielt er Fokus auf „die meist namenlosen Schicksale“ anstelle der berühmten Verhandlungspartner. Er hielt sich bei der Führung von Kurator Matthias Simmich besonders lange in jenem Raum auf, der den persönlichen Schicksalen des Kriegsendes gewidmet ist. So habe ihn das Schicksal eines 12-jährigen japanischen Jungen beeindruckt, „von dem nur eine zusammengeschmolzene Brotdose erhalten geblieben ist, die hier symbolisch für die Gefahren des Atomkriegs ausgestellt wird“, sagte Steinmeier.

Er blätterte auch im digitalisierten Tagebuch von Joy Milward, der jungen Sekretärin des britischen Premiers Winston Churchill. „Das Tagebuch lässt uns nacherleben, in welcher auch emotionalen Anspannung die Verhandlungen hier stattgefunden haben“, sagte er. Ein drittes Schicksal, das ihn bewegt habe, war das eines Holocaust-Überlebender, der nach Palästina ausgewandert war und an der Gründung des Staates Israel mitwirkte.

Russische Kritik hält Steinmeier für „nicht gerechtfertigt“

Auf Nachfrage äußerte sich der Bundespräsident auch zur Tatsache, dass die Ausstellungsmacher von russischer Seite mit bereits vereinbarten Exponaten im Stich gelassen wurden. Die russische Regierung hatte die Ausfuhrgenehmigung nicht erteilt, weil die Kuratoren sich einer Einflussnahme auf die Ausstellungstexte verwehrt hatten – etwa was die Darstellung der Rolle Joseph Stalins betraf. Die Schlösserstiftung hatte konzeptionellen und inhaltlichen Eingriff in die Ausstellung und ihre Texte abgelehnt. Daraufhin hatte die russische Seite den Leihvertrag aufgelöst.

„Es ist schade, dass es nicht zur Bereitstellung der russischen Originale gekommen ist“, so Steinmeier. Er halte die russische Kritik an der Ausstellung „für nicht gerechtfertigt“. „Man hat sich sehr bemüht, den Beitrag von Churchill, von Truman und auch von Stalin zu dokumentieren. Wir schauen alle aus eigener Perspektive auf die Geschichte zurück, ich finde aber, dass dies hier fair gelungen ist“, sagte er.

Eine Lehre: Internationale Zusammenarbeit auch im 21. Jahrhundert nötig

Die Schau begnüge sich auch nicht mit dem historischen Rückblick, lobte Steinmeier. „Für jüngere Besucher wird im Schlussteil daran erinnert, dass das millionenfache Leid auch zu Lehren geführt hat, etwa zur Gründung der Vereinten Nationen und zur internationalen Zusammenarbeit, um künftig Kriege und Krisen zu vermeiden. Das sind Lehren, die bei den heutigen Bedrohungen durch den Klimawandel genauso gelten“.

Der Bundespräsident wurde von Christoph Martin Vogtherr, dem Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) und der stellvertretenden Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher (Grüne) vor dem Schloss empfangen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gemeinsam mit Ursula Nonnemacher (Grüne) als stellvertretender Ministerpräsidentin und Christoph Martin Vogtherr, dem Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) kam es im Anschluss noch zu einer eigenen kleinen Konferenzrunde - über die Themen, die dort besprochen wurden, wurde jedoch nichts bekannt.

Die Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“ ist noch bis 31. Dezember geöffnet. Wegen der Corona-Einschränkungen müssen Besucher unter tickets.spsg.de die Karten für ein bestimmtes Zeitfenster im Vorfeld kaufen.

Von Peter Degener