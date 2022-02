Innenstadt

Der Bundesrechnungshof hat umfassende Mängel bei der Förderung der Stiftung Garnisonkirche durch den Bund erkannt. In seinem der MAZ vorliegenden Prüfbericht wird schwere Kritik am Geldgeber - der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) - sowie auch an der Stiftung Garnisonkirche als Empfänger geübt. Demnach war die millionenschwere Förderung des Turmbaus in Potsdam durch die langjährige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nicht zulässig, weil die Stiftung Garnisonkirche bislang nicht die Gesamtfinanzierung des Projekts nachweisen konnte.

Kulturstaatsministerin Grütters ignorierte Bedenken ihrer Fachleute

Damit nahm sie in kauf, dass eine „Förderruine“ entstehe. Im abschließenden Fazit heißt es sogar: „In der Folge besteht die Gefahr einer Bauruine, die bei einer Festbetrags- wie Fehlbedarfsfinanzierung weitere Zahlungsverpflichtungen des Bundes auslösen kann.“

Das bedeutet: Sollte die Stiftung Garnisonkirche nicht die ihrerseits versprochenen Spenden einwerben können, muss der Steuerzahler zum Wiederholten Male einspringen, um das Projekt fertigzustellen. Seit 2017 wurden insgesamt 24,75 Millionen Euro aus dem Etat der BKM bewilligt oder in den Bundeshaushalt eingestellt. Offiziell liegen die Baukosten für den Turm samt Haube und Bauschmuck bei 44 Millionen Euro.

Im Bericht wird auch deutlich: Die Fachebene in der Behörde habe intern zu kritischen Punkten zwar Nachweise verlangt und Bedenken geäußert – doch diese wurden anscheinend nicht beachtet. Als die Baukosten stiegen und zugleich der Eigenanteil der Stiftung nicht durch Spenden gedeckt werden konnte, habe die BKM „ihr Ermessen nur einseitig an den Interessen der Stiftung ausgerichtet, möglichst viele Mittel für den Wiederaufbau nachbewilligt zu bekommen“, etwa durch vorsorgliche Sicherungen von Haushaltsmitteln ohne, dass das Bundesfinanzministerium und der Haushaltsausschuss korrekt darüber informiert wurden.

„Anfinanzieren“ des Turms ist nicht zulässig

Als „zuwendungsrechtlich nicht zulässig“ wertet der Bundesrechnungshof vor allem die Aufteilung allein des Turmbaus in zwei Bauphasen – eine „Grundvariante“ und anschließend die Fertigstellung mit Turmhaube und Bauschmuck. Die Prüfer stellen fest: Ein solches „Anfinanzieren“ berge die Gefahr, „dass der Bund weitere Mittel zur Verfügung stellen muss, um das gewünschte Ziel zu erreichen und Förderruinen zu vermeiden“. Die Prüfer sind sich sicher, dass Grütters Behörde zum Zeitpunkt der Bewilligung nicht beurteilen konnte, ob die Gesamtfinanzierung für den Bau der Grundvariante gesichert war.: „Die BKM hat zu keiner Zeit die Finanzkraft der Stiftung ausreichend aufgeklärt.“ Insbesondere wurde nicht untersucht, mit welchen Mitteln die Stiftung ihren laufenden Betrieb finanzieren wollte.

Die Bundesbehörde selbst weist das in ihren Stellungnahmen im Bericht zurück. Nach ihrer Einschätzung sei die Gesamtfinanzierung zum Zeitpunkt der Bewilligung gesichert gewesen, auch wären lückenlos alle Finanzierungsnachweise geprüft worden. Auch eine „Anfinanzierung“ habe nicht stattgefunden. Doch das lässt der Bundesrechnungshof nicht gelten, er „hält an seiner Einschätzung fest“, heißt es im Fazit. Bei einer lückenlosen Prüfung hätten die Mängel erkannt werden können. Die nicht ausreichende Prüfung habe dazu geführt, „dass die Stiftung weitere Bundesmittel erhalten konnte.“

Stiftung Garnisonkirche macht widersprüchliche Angaben zur Finanzsituation

Auch die Stiftung Garnisonkirche selbst steht in der Kritik: „Die Angaben der Stiftung zu ihrer finanziellen Situation sind widersprüchlich“, heißt es. Dem Bundesrechnungshof war beispielsweise aufgefallen, dass „die Stiftungsmittel immer genauso hoch angegeben waren, wie die Differenz zwischen den Bundesmitteln und der jeweiligen Gesamtausgabenprognose“.

Die Vermutung, die laut Bericht auch intern im BKM geäußert wurde: Die Stiftung gebe nur den benötigten Eigenmittelbetrag an, obwohl mehr Spenden verfügbar seien. Weiterer Kritikpunkt: Die Finanzierung des Turmbaus und der Stiftung sind nicht deutlich voneinander getrennt. So habe die Stiftung gegenüber dem Bund zwar Vermögen von 4,2 Millionen Euro nachgewiesen, aber auch erklärt, dass damit die laufende Stiftungsarbeit und andere Zwecke finanziert würden und das Geld nicht genutzt werden kann, um den Turm zu vollenden.

Die Prüfer zweifeln an den Angaben der Stiftung Garnisonkirche: So fiel auf, dass die „liquiden Mitteln im Jahr 2020 exakt genauso hoch sein sollen, wie im Jahr 2017“. Auch seien Spenden teils doppelt gebucht worden, wodurch der Eigenanteil höher erschien, als er tatsächlich war.

Spenden fließen teils nicht in den Turmbau

Der Prüfbericht zeigt die miserable Spendensituation der Stiftung Garnisonkirche auf. Nur rund sechs Millionen Euro – davon 4,7 Millionen Euro als kirchliches Darlehen – werden als für den Turmbau verwendete Spenden aufgeführt. Zudem seien Teile der für den Turm gespendeten Gelder nicht in den Bau investiert worden, sondern „für andere Zwecke“ verwendet worden “oder sie waren an den Förderverein geflossen.“

Herbe Kritik auch an der durch den Bund nie geklärten Frage, wie der Betrieb des fertigen Turms gestemmt werden würde: Der Zuwendungsbescheid enthielt keine Angaben über die Ausgaben für laufenden Betrieb, die Ausstellung, den Wissenschaftlichen Beirat und eine Instandhaltungsrücklage – dabei muss die Stiftung im Gegenzug für die Förderung den Zuwendungszweck mindestens 30 Jahre lang erfüllen. Auch „finanzielle Reserven für unvorhergesehene Mehrausgaben“, wie sie bei Bauprojekten gang und Gebe sind, waren für die Bewilligung „nicht nachgewiesen“ worden.

Bund soll Vermögensverhältnisse der Stiftung aufklären

Das Ergebnis: „Die BKM konnte zum Zeitpunkt der Bewilligung nicht beurteilen, ob die Gesamtfinanzierung für das Projekt, also für den Bau der Grundvariante, gesichert war. Ihr fehlten dazu wesentliche, zuwendungsrechtlich notwendige Informationen.“ Die BKM „nahm in kauf, dass der Zuwendungsempfänger das Projekt nicht zu Ende führen und eine Förderruine entstehen kann“, wodurch weitere Bundesmittel nötig würden.

Jetzt wurde die Behörde, die in der neuen Bundesregierung von Claudia Roth (Grüne) geleitet wird, gebeten „die Vermögensverhältnisse der Stiftung aufzuklären“ und „die Mittel für die Turmhaube erst zu bewilligen, wenn die Stiftung nachweisen kann, dass sie über genügend Mittel für die Fertigstellung des Turms verfügt“.

Von Peter Degener