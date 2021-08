Potsdam

Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl in Deutschland statt. Gesucht wird auch ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin. In Potsdam findet bei dieser Wahl etwas Historisches statt: Zwei Kanzlerkandidaten treten in einem Wahlkreis direkt gegeneinander an: Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) sind die Spitzenkandidaten ihrer jeweiligen Parteien im Wahlkreis 61 bei der Bundestagswahl 2021. Der Wahlkreis umfasst die Bereiche Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II.

Baerbock gegen Scholz ist sicherlich das Duell, das die meiste Öffentlichkeit auf sich zieht, denn beide schielen auf das Kanzleramt. Doch es ist nicht gesagt, dass Baerbock und Scholz den Wahlkreis unter sich ausmachen. Gegen die Grüne-Spitzenkandidain und den Hoffnungsträger der SPD treten Saskia Ludwig (CDU), Norbert Müller (Linke), Tim Krause (AfD) Linda Teuteberg (FDP), Daniel Margraf (ÖDP), Lu Yen Roloff (Einzelbewerberin) und Orson Baecker (Die Partei) an.

Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Die 20. Wahl zum Deutschen Bundestag findet am 26. September 2021 statt. Traditionell an einem Sonntag.

Was wird bei der Bundestagswahl gewählt?

Alle vier Jahre wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundestag kontrolliert die Bundesregierung und wählt den Bundeskanzler.

Wer darf wählen?

Die Abgeordneten werden von allen wahlberechtigten Deutschen gewählt, die 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Zudem können sich auch im Ausland lebende Deutsche an der Bundestagswahl beteiligen.

Wie wird der Bundestag gewählt?

Die Wahl des Bundestages ist geheim. Jeder Wähler hat Stimmen: Persönlichkeitswahl (Direktkandidierende) und Verhältniswahl (Partei). Beide Stimmen können auf dem Wahlschein abgegeben werden. Es ist jedoch auch möglich, nur ein Kreuz zu machen, wenn man beispielsweise keinen der im jeweiligen Wahlkreis zur Verfügung stehen Direktkandidaten (Erststimme) oder keine der zur Wahl stehenden Parteien (Zweitstimme) wählen möchte. Nicht möglich ist die Wahl zweier Direktkandidaten oder zweier Parteien auf einem Wahlzettel.

Wie viele Wahlkreise gibt es?

Bei der Bundestagswahl 2021 ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Die wenigsten Wahlkreise hat Bremen (2), die meisten Nordrhein-Westfalen (64). Im Land Brandenburg gibt es zehn Wahlkreise für die Bundestagswahl:

Wahlkreis 56: Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Wahlkreis 57: Uckermark – Barnim I

Wahlkreis 58: Oberhavel – Havelland II

Wahlkreis 59: Märkisch-Oderland – Barnim II

Wahlkreis 60: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Wahlkreis 61: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II

Wahlkreis 62: Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I

Wahlkreis 63: Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Wahlkreis 64: Cottbus – Spree-Neiße

Wahlkreis 65: Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II

Welche Städte/ Gemeinden gehören zum Wahlkreis 61?

Zum Wahlkreis 61 gehören bei der Bundestagswahl 2021 die kreisfreie Stadt Potsdam, die amtsfreien Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow (alle Landkreis Potsdam-Mittelmark) sowie die amtsfreie Gemeinde Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming.

Wer tritt im Wahlkreis 61 als Direktkandidat an?

Annalena Baerbock (Bündnis 90/ Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) sind die Spitzenkandidaten ihrer jeweiligen Parteien im Wahlkreis 61 bei der Bundestagswahl 2021 – und zudem beide Kanzlerkandidat ihrer jeweiligen Partei. Gegen Baerbock und Scholz treten Saskia Ludwig (CDU), Norbert Müller (Linke), Tim Krause (AfD) Linda Teuteberg (FDP), Daniel Margraf (ÖDP), Lu Yen Roloff (Einzelbewerberin) und Orson Baecker (Die Partei) an.

Wie viele Abgeordnete gibt es im Deutschen Bundestag?

Bei der Bundestagswahl 2021 werden mindestens 598 Abgeordnete gewählt: 299 Sitze sind für die Direktkandidaten (Wer die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis, zieht in den Bundestag) reserviert. 299 Abgeordnete kommen über die so genannte Landesliste in das Parlament. Zudem können durch Überhang- und Ausgleichsmandate weitere abgeordnete in den Bundestag einziehen.

Von MAZonline / mit dpa