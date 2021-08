Potsdam

Donnerstagnachmittag auf dem Luisenplatz in Potsdam. Die Ökologische Demokratische Partei (ÖDP) tritt aktiv in den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 ein. In Potsdam in vorderster Reihe ist Daniel Margraf. Er ist seit dem 26. Oktober 2020 Vorsitzender des Kreisverbandes der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in Potsdam / Potsdam Mittelmark und bei der Wahl am 26. September 2021 tritt er für die ÖDP als Direktkandidat im Wahlkreis 61 an.

Daniel Margraf, Direktkandidat der ÖDP im Wahlkreis 61. Quelle: Varvara Smirnova

Klimawandel und Naturschutz sind ein treibendes und immer wichtigeres Thema in dieser Bundestagswahl und gerade deshalb rechnet sich die ÖDP realistische Chancen aus, mit ihren Themen zu punkten und den Einzug in den Bundestag zu schaffen. Seine Chancen den Wahlkreis 61 zu gewinnen muten jedoch nicht allzu gut an. Zu stark, zu prominiert sind seine Kontrahenten. Mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) treten hier in Potsdam gleich zwei Kandidaten für das Kanzleramt an.

Margraf: Die Grünen sind abhängig von der Wirtschaft

Das Aufstellen eines Direktkandidaten im heiß umkämpften Wahlkreis 61 scheint aussichtslos, unterstreicht aber die Ambitionen der ÖDP: „Wir treten an, um die ÖDP als ernst zu nehmende Partei zu etablieren“, antwortet Margraf auf Nachfrage der MAZ. Doch was unterscheidet die ÖDP von den Grünen? „Wir zweifeln daran, dass sie die wichtigen Themen ernsthaft angehen, einfach wegen ihrer Abhängigkeit von Wirtschaft und Industrie.“

Keine Spenden von der Industrie

Die ÖDP selbst wirbt damit keine Firmen- oder Konzernspenden anzunehmen, um frei von Interessenkonflikten zu bleiben. Ein wichtiger Baustein ist in diesem Zusammenhang für die ÖDP, die Umstrukturierung der Wirtschaft weg von Profitorientierung hin zum Gemeinwohl. Im Gegensatz zu den Grünen fordert die ÖDP außerdem noch direkte Demokratie und Mitbestimmungsmöglichkeiten außerhalb von Wahlen.

Das stetig wachsende Potsdam, ist für den 47-Jährigen noch weit davon entfernt ein Vorbild für sozial-ökologische Stadtentwicklung zu werden. Ein Punkt für den er und die ÖDP sich, mit ihrem Markenkern als eine Partei des Gemeinwohls, im Bundestag für Potsdam stark machen wollen. Dafür sollen statt internationaler Investoren, der Mittelstand sowie die regionale Wirtschaft gestärkt werden.

Der gebürtige Berliner formuliert ambitionierte Ziele für eine Partei, die bei der letzten Bundestagswahl nur auf 0,3% der Stimmen kam und damit den Einzug in den Bundestag mehr als deutlich verpasste. Die Themen der ÖDP sind zwar aktueller denn je, aber dafür werden diese viel prominenter von den Grünen vertreten. „Ob wir es schaffen, entscheiden die Wählerinnen und Wähler.“ Zumindest an Elan scheint es Margraf und seiner Partei nicht zu mangeln.

Von Yunus Gündüz