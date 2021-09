Potsdam

Deutschland hat gewählt, die Koalitionsverhandlungen beginnen und noch ist die eine Frage offen: Wer wird das Land nach 16 Jahren Angela Merkel regieren? Klar sind indes die Erwartungen aus der Stadt Potsdam an die künftige Regierung. Auf MAZ-Anfrage nennen Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft, Handwerk, Wissenschaft, Gesundheit, Soziales, Jugend und Klimaschutz ihre Forderungen an die künftige Regierung.

Wohnungsgenossenschaft: Verlässliche Rahmenbedingungen

Bodo Jablonowski von der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bodo Jablonowski, Potsdamer Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“: „Was erhoffen sich die Potsdamer Wohnungsgenossenschaften von dem Ergebnis der Bundestagswahl 2021!? Vor allem verlässliche Rahmenbedingungen für das Wohnen der Menschen in unserem Land. Wohnen ist leider kein Grundrecht und doch so wichtig im Alltag der Familien, unserer jungen und älteren Mitmenschen. Es soll berechenbar, leistbar und sicher sein, sozial verträglich für gewachsene und neue Nachbarschaften. Wohnen muss und soll den Herausforderungen einer sich ändernden Mobilität der Bewohner und des Klimawandels Rechnung tragen.“

Klinikum: Wunsch nach einem strukturierten Einwanderungsgesetz

Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums „Ernst von Bergmann“. Quelle: Friedrich Bungert

Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums „Ernst von Bergmann“: Zunächst einmal ist das Wahlergebnis eine Adelung Potsdams – immerhin könnten wir Kanzler-Stadt werden. Aber ganz unabhängig davon ist unsere Erwartungshaltung an die künftige Regierung hoch – vor allem, was die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Brandenburger Krankenhäuser anbelangt. Denn gerade die Corona-Zeit hat doch mehr als deutlich gezeigt, wie wichtig im Krankenhausbereich die Infrastruktur und Versorgung sind.

Ein weiteres Thema, was uns sehr bewegt, ist der Fachkräftemangel. Wir brauchen in Deutschland ein strukturiertes Einwanderungsgesetz, um gute Fachkräfte dauerhaft nach Deutschland holen zu können. Das muss strukturiert und schnell passieren. Ein weiterer dringender Wunsch von mir: Der Bund muss in die Investitionsförderung von Krankenhäusern mit einsteigen. Denn aktuell sind die Mittel in diesem Bereich einfach nicht auskömmlich und die Länder allein können das nicht schaffen.

Klimaschützerin: Wir müssen weiter Druck machen

Anna Duksch von Fridays For Future Potsdam Quelle: privat

Anna J. Duksch, Sprecherin Friday for Future in Potsdam: „Alle demokratischen Parteien haben sich zu dem 1,5°-Ziel bekannt. Jetzt nach der Wahl ist es an diesen, einen Weg einzuschlagen, der dem gerecht wird. Bis jetzt hat keine Partei einen Plan vorgelegt, im dem das Ziel erreicht werden kann, daher gilt es für uns jetzt hier noch weiter Druck zu machen. Es ist klar, dass wir jetzt effektiven Klimaschutz brauchen und dabei ist es egal, welche Regierung zustande kommt.“

Lesen Sie auch Warum die Potsdamer Grünen lauter hätten jubeln dürfen

Stadtjugendring: Wahlalter auf 16 Jahre heruntersetzen!

Julia Schultheiß vom Stadtjugendring. Quelle: Julius Frick

Vorstand des Potsdamer Stadtjugendrings: „Knapp 70 Prozent der jungen Menschen unter 25 haben umweltfreundlich, sozial und liberal gewählt. In unserem Wahlprojekt hatte sich klar gezeigt, dass bezahlbarer Wohnraum, Klima, Legalisierung von Cannabis, Jugendbeteiligung, kostenloser ÖPNV und Soziale Gerechtigkeit DIE Themen unserer jungen Menschen in Potsdam sind. Leider zeigt das Gesamtwahlergebnis auf Bundesebene anderes und das Wahlergebnis bei den über 70-Jährigen und älter ein völlig anderes Bild.

Warum? 57 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland sind über 50 Jahre alt! Es wird endlich Zeit, dass das Wahlalter auf mindestens 16 Jahren herabgesetzt wird, damit auch die Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien mehr im Fokus der Bundespolitik stehen.“

Wohlfahrtsverbände: Verbesserung für Pflegekräfte

Bernd Mones, Caritasverband für die Erzdiözese Görlitz e.V. und Federführung der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände. Quelle: privat

Bernd Mones, Caritasverband für die Erzdiözese Görlitz e.V. und Federführung der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände – Spitzenverbände im Land Brandenburg: „Nach dem vorläufigen Ergebnis könnten zwei unterschiedliche, mögliche Koalitionen die neue Bundesregierung stellen. Die gesellschaftlichen Aufgaben sind für beide Optionen enorm und gerade in vielen sozialen Bereichen braucht es klare und innovative Lösungen. Der demografische Wandel führt zu immer mehr pflegebedürftigen Menschen und gleichzeitig immer weniger junge Menschen, die die anspruchsvollen Aufgaben in der Pflege übernehmen können. Wir brauchen dringend entschiedene Verbesserungen für alle Pflegekräfte.

Der Bedarf einer großen Reform der Pflegeversicherung von einer Teil- zu einer Vollkaskoversicherung ist mehr als überfällig, auch die Tarife, der Personalschlüssel und die viel zu starre Finanzierung dürfen keine Tabus sein. Der Pakt für Pflege in Brandenburg mit der Stärkung der Pflege vor Ort geht dabei bereits wichtige Schritte. Ein modernes Einwanderungsgesetz könnte auch Brandenburg helfen, mit guter Integrationsförderung den Mangel an Fachkräften zumindest zu verbessern. Ob als Verbandsvertreter oder auch als Potsdamer Bürger, aus meiner Sicht müssen die Themen Pflege, die Integration und ein modernes Einwanderungsgesetz dabei ganz weit vorne stehen.“

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Regierung muss jetzt ernst machen

Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Quelle: Bernd Gartenschläger

Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK): „Vor der Wahl haben die Parteien gern und viel vom Klima geredet. Wenn sie es ernst meinen, müssen sie jetzt ernst machen: Die neue Regierung muss eine zielgerichtete Energiesteuerreform angehen, den CO2 Preis zum Leitinstrument machen, einen fairen Sozialausgleich beim CO2-Preis einführen, einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien schaffen. Und eine aktive Klima-Außenpolitik beginnen, die den Green Deal der EU-Kommission zum Erfolg bringt und USA und China mit Europa an einen Tisch bringt für das weltweite Senken der Emissionen.

Das alles gilt, egal welche Koalition sich jetzt zusammenfindet. Denn alle Parteien stehen vor derselben Herausforderung: Klimagefahren wie Fluten und Hitzewellen begrenzen, und Tempo machen bei der Klimapolitik als Wirtschaftspolitik. Das ist keine Frage der Parteifarbe. Die Klimakrise ist unparteiisch: sie trifft auf Dauer alle. Wer jetzt zaudert, treibt die Kosten und die Risiken für die Menschen hoch. Wir können uns keine weiteren Jahre des Stillstands leisten.“

Handwerk: Sicherung der Fachkräfte

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam HWK. Quelle: Henry Mundt

Robert Wüst, Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam: „Deutschland hat gewählt. Jetzt brauchen Wirtschaft und Gesellschaft zügig eine stabile Regierung, die kraftvoll und energisch die vor uns liegenden Herausforderungen angeht und die Weichen für die Zukunft stellt. Zu den notwendigen Rahmenbedingungen gehört aus Sicht des Handwerks vor allem die Sicherung der Fachkräfte – auch vor dem Hintergrund der in den vergangenen Wochen über alle Parteien hinweg diskutierten Energiewende. Nötig ist zudem die finanzielle Entlastung der Ausbildungsbetriebe als sichtbares Zeichen für die Wertschätzung gegenüber der beruflichen Bildung zur Fachkräftesicherung.

Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit müssen gleichgewichtige Ziele einer künftigen Energie- und Klimapolitik sein. Den betroffenen Unternehmen und Regionen gilt es, beim Strukturwandel die notwendige Unterstützung zu gewähren. Wir brauchen Entscheidungen, die unseren Betrieben Perspektiven für die Zukunft geben. Zu den Rahmenbedingungen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe zu erhalten, gehören Bürokratieentlastungen und die schnellere Umsetzung des Ausbaus der flächendeckenden digitalen Infrastruktur. Staatliche Strukturen und Prozesse müssen schneller digitalisiert und entschlackt werden. Es braucht zudem eine zeitgemäße Verwaltung, die sich den Anforderungen des digitalen Zeitalters stellt.“

Frauenzentrum: Es muss mehr passieren

Michaela Burkard vom Autonomen Frauenzentrum Potsdam Quelle: Privat

Michaela Burkard, Autonomes Frauenzentrum Potsdam: „Im Bundestag sind die Karten neu gemischt. Egal, welche Regierung nun zu Stande kommt: Es wird immer einen Interessensausgleich brauchen, denn alle politischen Positionen sind ähnlich stark vertreten; Mehrheiten müssen also immer wieder neu beschafft werden. Das ist eine gute Entwicklung, denn so muss mehr über Inhalte gesprochen werden, besonders im Bereich Frauen- und Geschlechterpolitik, denn hier muss mehr passieren.“

HPI: Dringender Nachholbedarf bei der Digitalisierung

Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam: „Das Faszinierende am Thema Digitalisierung ist: Im Wahlkampf waren sich parteiübergreifend alle einig, dass dringender Nachholbedarf besteht. Auch Geld ist ausreichend vorhanden – für Künstliche Intelligenz, eine moderne Verwaltung sowie den Digitalpakt Schule. Dort warten längst Milliardentöpfe darauf, investiert zu werden.

Nicht verstanden wird, dass digitale Anwendungen und der nutzbringende Einsatz digitaler Technologien erst gelingen, wenn die notwendigen digitalen Infrastrukturen bereitstehen, und das betrifft nicht nur Internetzugang und Breitband, sondern sichere Anmeldesysteme, Datenablagen, Kommunikationstools, usw., die sicheres und datenschutzkonformes digitales Arbeiten erst erlauben. Mit der HPI-Schul-Cloud haben wir ein solches System für die Schule konzipiert und entwickelt, das es Lehrern und Schülern erlaubt, wann immer das sinnvoll und nutzbringend ist, im Unterricht digitale Systeme zu nutzen.“

Wirtschaft: Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit

Peter Heydenbluth, Präsident der IHK Potsdam. Quelle: Bernd Atzenroth

Peter Heydenbluth, Präsident der IHK Potsdam: „Politische Unsicherheit ist stets Gift für die Unternehmen. Diese erwarten gerade mit Blick auf die großen Herausforderungen im Klimaschutz und der Digitalisierung eine möglichst lückenlose und verlässliche Regierungsarbeit.

Klimaschutz funktioniert nur mit der und nicht gegen die Wirtschaft. Die Unternehmen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, brauchen dazu jedoch Planungssicherheit und auch klare Förderbedingungen. Angesichts der noch nicht überstandenen Corona-Krise und gleichzeitiger Rohstoffengpässe sowie steigender Kosten muss die Wirtschaft entlastet werden – steuerlich sowie bürokratisch. Höhere Abgaben gefährden Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und damit den Wohlstand.

Wir als Vertreter der regionalen Wirtschaft freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den künftigen Mitgliedern des Bundestages im Interesse der Unternehmen unserer Region. Schließlich hatten die brandenburgischen IHKs genau ein halbes Jahr vor der Wahl die Forderungen der regionalen Wirtschaft klar formuliert. Ob zur Stärkung der Innenstädte, zum Infrastrukturausbau oder auch zur Fachkräftegewinnung – dazu stehen wir als kompetenter Ansprechpartner bereit.“

Von MAZonline/off