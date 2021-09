Potsdam

Es gibt zwei Videos von der Wahlparty der Grünen in der Potsdamer Schinkelhalle, die den Unterschied deutlich machen. Im ersten, das die Momente der ersten Prognose zur Bundestagswahl zeigt, jubeln die Mitglieder und Unterstützer programmgemäß, aber spürbar enttäuscht. Im zweiten, das die erste Prognose der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und den vermeintlichen Sieg der Grünen dort zeigt, explodiert die Menge vor Freude.

Der erste Jubel wirkt sogar ohne den direkten Vergleich verhalten – die Potsdamer Grünen ahnen schon jetzt, dass sie mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auch in Potsdam keinen Überraschungssieg feiern werden, im Bund weit hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben.

Stimmen und Anteile gesteigert

Dabei ist das Abschneiden der Klima- und Öko-Partei in der Landeshauptstadt gut. Im Stadtgebiet kann Annalena Baerbock 23.343 Erststimmen auf sich vereinen, das ergibt einen Stimmenanteil von 21,3 Prozent, die Grünen erreichen hier auch 21,4 Prozent der Zweitstimmen. Im gesamten Wahlkreis 61, der neben der Stadt Potsdam auch Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee und Ludwigsfelde beinhaltet, kommt Baerbock auf 18,8 Prozent, die Partei auf 19,0 Prozent – Baerbock und die Grünen wurden demnach in Potsdam überdurchschnittlich oft gewählt.

40 Urnen-Wahlbezirke haben die Grünen in Potsdam nach Zweitstimmen gewonnen, insgesamt beträgt der Zugewinn bei den Zweitstimmen 10,4 Prozent.Bei den Erststimmen ist der Zugewinn mit 12,4 Prozent noch größer. Keine andere Partei hat sich in Potsdam derart verbessert, wie die Grünen.

Auch mehr Stimmen als in der Landtagswahl

Noch klarer wird der Erfolg mit Blick auf die vergangenen Wahlen. Zur Erinnerung: 21,3 Prozent Erst-, 21,4 Prozent Zweistimmen gingen am Sonntag in Potsdam an Baerbock und die Grünen. Bei der Landtagswahl 2019 hatten die Grünen 22,2 Prozent der Zweitstimmen in Potsdam bekommen, in absoluten Zahlen waren das 21.019 Kreuze. Jetzt haben 23.446 Potsdamer ihre Stimme den Grünen gegeben.

Verglichen mit der Bundestagswahl 2017 wird der Zugewinn noch deutlicher. Damals hatte Baerbock nur 8,9 Prozent Erststimmen (9.188 Wählerinnen und Wähler) in Potsdam gewonnen, nun waren es mit 21,3 Prozent und 23.343 Wählern weit mehr als doppelt so viele.

Von Saskia Kirf