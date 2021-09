Potsdam

Die Welt schaute am Sonntag auf Potsdam und den Bundestagswahlkreis 61: Das Duell von Direktkandidat und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gegen Annalena Baerbock, die Direktkandidatin und Kanzlerkandidatin der Grünen, endete klar.

Olaf Scholz hat mehr als 28.000 Stimmen Vorsprung

Olaf Scholz gewann mit einer komfortablen Mehrheit von mehr als 28.000 Stimmen. „Potsdam ist Kanzler. Ein super Erfolg für unseren Direktkandidaten Olaf Scholz“, brachte Potsdams SPD-Co-Fraktionschef Daniel Keller die Stimmung auf der Wahlparty der Sozialdemokraten auf den Punkt.#

Die Genossinnen und Genossen hatten sich in der Genusswerkstatt am Filmmuseum versammelt, darunter Ministerpräsident Dietmar Woidke, Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und Generalsekretär David Kolesnyk, der Scholz‘ Wahlkampf im Wahlkreis gemanagt hatte. Die Stimmung – sie war eindeutig gelöster als vor vier Jahren bei der Bundestagswahl.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei der ersten Prognose um 18 Uhr auf der Wahlparty der Sozialdemokraten. Quelle: Julius Frick

Insbesondere die heutige Kulturministerin Manja Schüle (SPD) kann sich vermutlich noch extrem gut an diesen Abend erinnern. Damals war sie die Direktkandidatin im Wahlkreis 61. In einem Herzschlagfinale errang sie das Direktmandat – das einzige der SPD im ganzen Osten. Jetzt stand sie auf der Bühne der Genusswerkstatt und rief den Parteimitgliedern zu: „Ich verneige mich vor euch und eurem Engagement.“

SPD spürte Stimmungswechsel an den Wahlkampfständen

Via Fernsehen fieberten die Parteimitglieder dann mit Olaf Scholz und den Auszählungsergebnissen mit. Als der Spitzenkandidat kurz nach 19 Uhr auf den Bildschirmen aus der Hauptstadt auftauchte, brandete in der Genusswerkstatt rhythmischer Applaus auf. Für Parteimitglieder wie Sarah Zalfen, Co-Fraktionschefin der SPD in der Stadtverordnetenversammlung, war das ein bewegender Moment.

Anders als bei früheren Wahlkämpfen habe man an den Wahlkampfständen einen Stimmungswechsel gespürt – nicht zuletzt wegen der engen Verknüpfung zwischen Kanzlerkandidatur und Direktmandat. „In vergangenen Jahren wurden wir öfters belächelt oder gar bemitleidet.“ Nun sei die gute Stimmung während der vergangenen Wochen auch am Wahlkampfstand angekommen.

Stimmabgabe von Scholz: Wie auf dem roten Teppich

Für den SPD-Direktkandidaten Olaf Scholz hatte der Sonntag mit einem Schaulaufen begonnen. Die Medien-Präsenz vor seinem Wahllokal in der Max-Dortu-Grundschule in der Innenstadt glich dem Auflauf, den sonst ein „roter Teppich“ bei der Bambi-Verleihung und anderen Galas hervorruft.

Olaf Scholz bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl 2021 in der Max-Dortu-Grundschule. Quelle: Frederic Kern via www.imago-images.de

Reporter aus Kanada, Norwegen, Schweden, Frankreich hatten ihre Kameras und Stative hinter einer Absperrung aufgebaut. Woher das hohe Interesse rührt? „Deutschland ist eben Deutschland“, erklärte ein Kameramann aus Norwegen. „Nach 16 Jahren Angela Merkel ist das Interesse hoch, wer ihr nachfolgt“, sagte ein Kanadier. Der Mann, der im Fokus dieses ganzen Interesses stand, blieb cool. Ein Wahlaufruf, ein paar freundliche Sätze – dann verschwand Scholz Hand in Hand mit seiner Ehefrau, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

Gedämpfte Stimmung bei den Grünen und den Wahlverlierern von CDU und Linken

Bei den Grünen, die in der Schinkelhalle feiern wollten, war die Stimmung angesichts der deutlichen Niederlage von Annalena Baer­bock im Kampf um das Direktmandat gedämpfter. Der Grünen-Kreisvorsitzender Ken Gericke erklärte: „Wir haben uns etwas anderes erhofft, denn wir haben um die stärkste Kraft gekämpft. Wir sind aber aus einer Underdog-Position gestartet und haben unser Ergebnis in Potsdam verdoppelt und darauf können wir sehr Stolz sein.

Die großen Wahlverlierer im Wahlkreis 61 sind die bisherigen Bundestagsabgeordneten Norbert Müller (Linke) und Saskia Ludwig (CDU), die beide auch nicht über die Landeslisten ihrer Parteien nach Berlin kommen. Allein Linda Teuteberg (FDP) durfte sich über den Wahlabend noch freuen: „Wir können das historisch beste FDP-Ergebnis in der Landeshauptstadt und im Wahlkreis feiern.“ Die Potsdamerin zieht als Spitzenkandidatin der Liberalen wieder in den Bundestag.

Von Ildiko Röd und Peter Degener