Am heutigen Sonntag, 26. September 2021, ist Bundestagswahl in Deutschland. Im Blickpunkt des Interesses steht unter anderem der Potsdamer Wahlkreis 61. Hier treten mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) die jeweiligen Kanzlerkandidaten als Direktkandidatin bzw. Direktkandidat ihrer jeweiligen Partei im Wahlkreis 61 bei der Bundestagswahl 2021 an. Ein Wahlsieg von Baerbock oder Scholz ist jedoch keine ausgemachte Sache. Die Konkurrenz ist namhaft und stark.

Live aus dem Wahlkreis 61

Kleinmachnow: Grün mit hoher Wahlbeteiligung Mit einer Spitzenwahlbeteiligung von 89,7 Prozent wartet Kleinmachnow auch bei dieser Bundestagswahl wieder auf. 13.905 der 15.509 Wahlberechtigten haben in den 23 Wahlbezirken ihre Stimme abgegeben.

Dabei haben sie 23,4 Prozent ihrer Zweitstimmen an die Grünen/B 90 gegeben (+9,0), knapp gefolgt von der SPD mit 23,2 Prozent (+5,8). Die CDU verlor 9,3 Prozentpunkte und landet bei 20,6 Prozent . Die FDP schließt die Wahl mit 16,1 Prozent ab (+0,5), Die Linken verlieren 5,1 Prozentpunkte und landen bei 5,7 Prozent. Damit liegen sie aber immer noch vor der AfD, die 5,5 Prozent erreicht (-3,3).

Bei der Erststimme konnte sich dennoch Olaf Scholz, SPD, mit 30,1 Prozent deutlich gegen Annalena Baerbock, Grüne/B 90 (23,4 Prozent) und Saskia Ludwig, CDU (21,7 Prozent) durchsetzen.

Teltows Ergebnis 80,6 Prozent der Wahlberechtigten haben in Teltow ihre Stimme abgegeben, das sind 16.897 von 20,955 Personen in 23 Wahlbezirken.

28,1 Prozent (+7,1) von ihnen haben dabei ihre Zweitstimme an die SPD gegeben, 17,1 Prozent haben sich für die CDU entschieden (-10,8), gefolgt von den Grünen/B 90 mit 15,7 Prozent (+6,7). Die FDP hat leicht gewonnen und schließt mit 12,5 Prozent (+2,2) ab, gefolgt von der AfD mit 10,7 Prozent (-3,5). Die Linke muss ein Minus von 6,0 Prozentpunkten hinnehmen und endet halbiert mit 6,2 Prozent.

Bei der Erststimme konnte sich Olaf Scholz, SPD, mit 35,2 Prozent deutlich gegen Saskia Ludwig, CDU (17,8 Prozent) und Annalena Baerbock (15,1 Prozent) durchsetzen.

Schwielowsees Ergebnis 84,2 Prozent der Schwielowseer haben bei der Bundestagswahl 2021 ihre Stimme abgegeben, die Stimmen von 7436 der 8833 Wahlberechtigten wurden in den zwölf Wahlbezirken ausgezählt.



Bei den Zweitstimmen setzte sich hier die SPD mit 28,4 Prozent ​durch (+10,9), auf Platz zwei landete die CDU mit 16,1 Prozent ​(-11,3), gefolgt von den Grünen/B 90 mit 14,9 Prozent (+6,1), Die AfD hat 11,3 Prozent (-2,9), knapp vor der FDP mit 11,2 Prozent (+1,4), Die Linke verliert 7,9 Prozentpunkte und muss sich mit 9,4 Prozent zufrieden geben.



Bei den Erststimmen ​setzt sich klar Olaf Scholz mit 35,0 Prozent ​vor Saskia Ludwig mit 16,3 Prozent und Annalena Baerbock mit 14,5 Prozent durch.

Auszählung im Wahlkreis 61 beendet

Um 22.13 Uhr sind alle Stimmen zur Bundestagswahl 20121 im Wahlkreis 61 ausgezählt, Das vorläufige Endergebnis: Olaf Scholz gewinnt deutlich bei den Erststimmen . Der Sozialdemokrat erreichte 34,0 Prozent der Stimmen. Annalena Baerbock (Grüne) konnte lediglich 18,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.



Auch bei den Zweitstimmen ist die SPD die stärkste Partei im Wahlkreis 61. 27,0 Prozent der Wähler haben sich für die Partei von Kanzlerkandidat Olaf Scholz entschieden. 19,0 Prozent votierten für die Grünen. Die CDU kommt mi 13,9 Prozent der Wählerstimmen auf Platz 3. Überraschend konnte die FDP mit 10,7 Prozent den vierten Platz für sich beanspruchen, vor den Linken (10,1) und der AfD (9,9%)





Auszählung in Potsdam beendet

In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam im Wahlkreis 61 ist die Auszählung der Wahlstimmen beendet. Der große Gewinner ist Olaf Scholz (SPD). Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten erreichte 33,5 Prozent der Erststimmen. Annalena Baerbock musste sich in dem Prestige-Duell in Potsdam geschlagen geben. Sie erreichte 21,3 Prozent und kam damit auf den zweiten Platz.



Die SPD ist auch Sieger bei den Zweitstimmen. 26,6 Prozent der Wähler in Potsdam gab den Sozialdemokraten ihre Stimmen. Die Grünen liegen mit 21,4 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von den Linken mit 12,0 Prozent.



ALLES AUF EINEN BLICK: So hat Potsdam gewählt



Stahnsdorf ist fertig Mit einer Wahlbeteiligung von 84,5 Prozent endet die Bundestagswahl 2021 in Stahnsdorf. Hier haben 10.415 von 12.324 Wahlbeteiligten ihre Stimme abgegeben.



25,8 Prozent (+8,8) von ihnen haben dabei ihre Zweitstimme an die SPD ​gegeben, 18,1 Prozent haben sich für die CDU ​entschieden (-11,1), gefolgt von den Grünen/B 90 mit 16,7 Prozent (+7,5). Die FDP hat leicht gewonnen und schließt mit 13,2 Prozent (+1,3) ab, gefolgt von der AfD mit 11,2, die aber 3,6 Prozentpunkte verliert. Die Linke muss ein Minus von 6,5 Prozentpunkten hinnehmen und endet halbiert mit 6,2 Prozent.



Bei der Erststimme konnte sich Olaf Scholz, SPD, mit 32,8 Prozent ​deutlich gegen Saskia Ludwig, CDU (19,0) durchsetzen.

Linken bauen ab Die Linken im Karl-Liebknecht-Stadion blasen zum Abbruch. Es soll noch eine letzte Runde am Tresen geben, eben kam der Appell an die knapp 50 Verbliebenen, beim Abbau zu helfen. Zum Finale gibt es die „Internationale“ zum Mitsingen.

Erfolgreiche SPD-Direktkandidaten

In allen zehn Wahlkreisen liegen die Direktkandidaten der Sozialdemokraten derzeit - Stand 21.43 Uhr - vorn. Dies gilt auch für den Potsdamer Wahlkreis 61, in dem SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit 34,0 Prozent deutlich vor Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit 18,8 Prozent führt.



Die Wahlbeteiligung liegt aktuell bei 80,3 Prozent.





Norbert Müller fliegt aus dem Bundestag

Norbert Müller wird nicht wieder in den Bundestag einziehen. Im Gespräch mit der MAZ nennt er erste Gründe für das schlechte Abschneiden seiner Partei und äußert sich zu seiner persönlichen und politischen Zukunft: „Zunächst muss man Olaf Scholz gratulieren. Er hat diesen Wahlkreis gewonnen auch mit einem sehr starken Ergebnis. Auch linke Wähler, auch das sieht man am Ergebnis, haben dazu beigetragen. Was uns nicht gelungen ist - deutlich zu machen, dass es auch eine starke Stimme aus der Region geben muss für soziale Gerechtigkeit, für einen Mietendeckel, für Mindestlohn. Und dass das mit Scholz eher nicht kommen wird, wenn er mit der FDP regiert.“



Fehler seiner Partei sieht Müller vor allem auf bundespolitischer Ebene - in der Flüchtlingspolitik, in der außenpolitischen Frage: „Bei der Ablehnung von Auslandseinsätzen waren wir nicht eindeutig. Und wir waren uneindeutig in der Auseinandersetzung mit der AfD.“ Für ihn gelte immer „ klare Kante und härteste Auseinandersetzung - mit Faschisten spielt man nicht .“ Andere in der Linken hätten „das aufgemacht“, so Müller mit Verweis auf die umstrittene Partei-Vordenkerin Sahra Wagenknecht. Julius Frick Norbert Müller

SPD bei der Briefwahl vorn Von den 67 Potsdamer Briefwahlbezirken sind aktuell 62 ausgezählt. Auch hier liegt Olaf Scholz (SPD) mit bisher 49 gewonnenen Bezirken deutlich vor Annalena Baerbock (Grüne) mit 13.

Nuthetal hat gewählt Mit einer Wahlbeteiligung von 87,0 Prozent endet die Auszählung der 13 Nuthetaler Wahllokale. 6412 Personen haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, 7372 hätten das Recht dazu gehabt. Bei den Zweitstimmen setzte sich die SPD mit 28,5 Prozent ​durch (+9,7), auf Platz zwei landete die CDU mit 15,5 Prozent ​(-11,1), gefolgt von den Grünen/B 90 mit 13,9 Prozent (+6,3), Die AfD hat 11,7 Prozent (-2,5), die FDP landet mit 11,5 Prozent (+2,7) knapp dahinter, Die Linke verliert 8,7 Prozentpunkte und beendet diese Wahl mit 9,8 Prozent. Bei den Erststimmen ​setzt sich klar Olaf Scholz mit 36,8 Prozent ​vor Saskia Ludwig mit 15,6 Prozent und Annalena Baerbock mit 13,9 Prozent durch.

Scholz dankt Wählern

Im Wahlkreis 61 sieht es für Olaf Scholz sehr gut aus: Er liegt derzeit weit vor der Konkurrenz. Der momentane Vorsprung des SPD-Direktkandidaten vor der Zweitplatzierten ist riesig: Annalena Baerbock, Direktkandidatin der Grünen, hält zurzeit nur 18,8 Prozent der Stimmen. Der Sieg im Potsdamer Prestige-Duell scheint deutlich an Scholz zu gehen.



Aufgrund des derzeitigen bundesweiten Trends kann sich Scholz auch Hoffnungen auf das Kanzleramt machen. Derzeit liegt die SPD leicht vor der CDU.

Nuthetal mit 94,5 Prozent Wahlbeteiligung? Nach zwölf ausgezählten von 13 Wahllokalen wird vom Landeswahlleiter für Nuthetal eine Wahlbeteiligung von 94,5 Prozent angegeben. In der Gemeinde möchte man das noch einmal überprüfen.



Hier führt bei den Zweitstimmen die SPD mit 28,4 Prozent (+9,6), gefolgt von der CDU mit 16,1 Prozent (-10,4) und den Grünen/B 90 mit 14,0 Prozent (+6,5). Die AfD liegt mit 11,6 Prozent (-2,7) knapp vor der FDP mit 11,5 Prozent (+2,6). Die Linken müssen Verluste hinnehmen und liegen bei 9,6 (-8,9).



Bei den Erststimmen hat sich Olaf Scholz, SPD, mit 36,6 Prozent durchgesetzt, Saskia Ludwig, CDU, erhält bisher 16,1 Prozent, Annalena Baerbock 14,1 Prozent.

Das Ziel nicht erreicht

Via Twitter hat sich Annalena Baerbock hat ihre Wähler gewandt und sich für das " Vertrauen und eure Lust auf eine andere Politik " bedankt. Zum ersten Mal habe es einen Angriff der Grünen auf das Kanzleramt gegeben - erfolglos, wie Baerbock eingestehen musste. Das Ziel habe man nicht erreicht, "aber die deutlichen Zuwächse sind ein starkes Mandat, dass die Grünen Verantwortung für die Gestaltung unseres Landes übernehmen sollen", so die Potsdamerin.



Soweit die bundespolitische Dimension. Und wie läuft es Zuhause im Wahlkreis 61? Den Spitzenplatz wird Baerbock auch hier nicht erreichen. Derzeit, Stand 21.05 Uhr, liegt die Grünen-Politikern rund 15 Prozent hinter dem Spitzenreiter Olaf Scholz (SPD), damit aber immerhin auf dem zweiten Platz im Wahlkreis 61.

Zur Elefantenrunde mit Armin Laschet (CDU) läuft bei den Linken „ Wir haben immer noch uns “ von „Feine Sahne Fischfilet“ und danach „Hey du“ von den Beatsteaks.

Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Die 20. Wahl für den Deutschen Bundestag findet am 26. September 2021 statt – traditionell an einem Sonntag.

Was wird bei der Bundestagswahl gewählt?

Alle vier Jahre wird mit Beendigung einer Regierungsperiode in Deutschland der Bundestag gewählt. Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, das die Bundesregierung kontrolliert und den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt.

Wer darf wählen?

Die Abgeordneten werden von allen wahlberechtigten Deutschen gewählt, die 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Im Ausland lebende Deutsche können sich ebenfalls an der Bundestagswahl beteiligen.

Wie wird der Bundestag gewählt?

Die Wahl des Bundestages ist geheim. Jeder Wähler hat Stimmen: Persönlichkeitswahl (Direktkandidierende) und Verhältniswahl (Partei). Beide Stimmen können auf dem Wahlschein abgegeben werden. Es ist jedoch auch möglich, nur ein Kreuz zu machen, wenn man beispielsweise keinen der im jeweiligen Wahlkreis zur Verfügung stehen Direktkandidaten (Erststimme) oder keine der zur Wahl stehenden Parteien (Zweitstimme) wählen möchte. Die Wahl zweier Direktkandidaten oder zweier Parteien auf einem Wahlzettel ist nicht möglich.

Wie viele Wahlkreise gibt es?

Bei der Bundestagswahl 2021 ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Die wenigsten Wahlkreise hat Bremen (2), die meisten Nordrhein-Westfalen (64). In Brandenburg gibt es für die Bundestagswahl folgende zehn Wahlkreise:

Wahlkreis 56: Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Wahlkreis 57: Uckermark – Barnim I

Wahlkreis 58: Oberhavel – Havelland II

Wahlkreis 59: Märkisch-Oderland – Barnim II

Wahlkreis 60: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Wahlkreis 61: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II

Wahlkreis 62: Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I

Wahlkreis 63: Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Wahlkreis 64: Cottbus – Spree-Neiße

Wahlkreis 65: Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II

Welche Städte/ Gemeinden gehören zum Wahlkreis 61?

Zum Wahlkreis 61 gehören bei der Bundestagswahl 2021 die kreisfreie Stadt Potsdam, die amtsfreien Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow (alle Landkreis Potsdam-Mittelmark) und die amtsfreie Gemeinde Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming.

Wer tritt im Wahlkreis 61 als Direktkandidat an?

Als Direktkandidaten im Wahlkreis 61 (Erststimme) treten an: Annalena Baerbock ​(Bündnis 90/ Die Grünen), Olaf Scholz ​(SPD), Saskia Ludwig (CDU), Tim Krause (AfD), Norbert Müller (DIE LINKE), Linda Teuteberg (FDP), Orson Becker (DIE PARTEI), Andreas Menzel (FREIE WÄHLER), Frank Ehrhardt (DKP), Daniel Margraf (ÖDP), Dorit Rust (dieBasis), Lukas Minogue (Die Humanisten), Benjamin Körner (Volt), Lu Yen Roloff (EINFACH MACHEN), Edmund Müller (Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung), Antje Grütte (Internationalistisches Bündnis) und Ingo Charnow (Parteilos).

Welche Parteien treten am 26. September zur Bundestagswahl an?

Im Potsdamer Wahlkreis 61 stehen bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 19 Parteien zu Wahl:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Die Linke (DIE LINKE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/ Die Grünen (GRÜNE/ B90)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler (FREIE WÄHLER)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Volt Deutschland (Volt)

So sieht der Stimmzettel im Wahlkreis 61 aus

Wie viele Abgeordnete gibt es im Deutschen Bundestag insgesamt?

Bei der Bundestagswahl 2021 werden mindestens 598 Abgeordnete gewählt: 299 Sitze sind für die Direktkandidaten (Wer die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis, zieht in den Bundestag) reserviert. 299 Abgeordnete kommen über die so genannte Landesliste in das Parlament. Außerdem können durch Überhang- und Ausgleichsmandate weitere Abgeordnete in den Bundestag einziehen.

Wie viele Kandidaten aus Brandenburg bewerben sind insgesamt bei der diesjährigen Bundestagswahl?

Für die Bundestagswahl bewerben sich in Brandenburg 232 Menschen - 163 Männer und 69 Frauen. Damit stieg der Anteil der Frauen nach Angaben von Landeswahlleiter Bruno Küpper zwar im Vergleich zur letzten Bundestagswahl leicht von 28 Prozent auf 29,7 Prozent, aber nicht einmal jede dritte Kandidatur stammt von einer Frau. Bei den Landeslisten ist der Anteil der Kandidatinnen am geringsten bei der AfD und den Piraten mit jeweils 12,5 Prozent, am höchsten ist er bei der Partei Team Todenhöfer mit zwei Drittel - zwei von drei Bewerbungen insgesamt - und bei der Tierschutzpartei mit 55,6 Prozent. Der jüngste Wahlbewerber ist 18 Jahre alt und tritt auf der Liste der Partei Die Humanisten an, der älteste Bewerber ist 70 Jahre älter und kandidiert auf der Liste der DKP.

Welche Brandenburger verlassen den Bundestag?

Für Brandenburg sind derzeit 25 Abgeordnete im Bundestag. Einige Parlamentarier treten für die kommende Wahlperiode nicht mehr an: Ulrich Freese (SPD), Martin Patzelt (CDU), Roman Reusch (AfD), Klaus-Peter Schulze (CDU), Kirsten Tackmann (Linke) und Bundestagsvizepräsidentin Dagmar Ziegler (SPD).

Wie lief die Bundestagswahl 2017?

Vor vier Jahren holte die CDU 26,7 Prozent der Zweitstimmen in Brandenburg, gefolgt von der AfD mit 20,2 Prozent. Die SPD, die seit 1990 im Land mit wechselnden Partnern regiert, kam auf Platz drei mit 17,6 Prozent. Die FDP erreichte 7,1 Prozent, die Grünen lagen bei 5,0 Prozent.

Wie hat Potsdam bei der Bundestagswahl 2017 gewählt?

