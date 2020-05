Zur Bundestagswahl 2021 wollen vermutlich gleich drei bundespolitische Schwergewichte von SPD, Grünen und FDP in Potsdam das Direktmandat erlangen – wer tritt an und was droht dadurch dem Wahlkampf?

Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) will in Potsdam ein Direktmandat für den Bundestag. Auch die FDP-Generalsekretärin und die Bundesvorsitzende der Grünen treten voraussichtlich in diesem Wahlkreis an. Quelle: www.imago-images.de