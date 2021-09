Potsdam

Mit 81,2 Prozent hat die Landeshauptstadt Potsdam zur Bundestagswahl am Sonntag einen Rekord bei der Wahlbeteiligung aufgestellt. Der zuständige Dezernent für die Zentrale Verwaltung in Potsdam, Dieter Jetschmanegg, sprach am Montag in einer ersten Auswertung vom „höchsten Ergebnis seit 1990“.

Die bislang höchste Beteiligung in Potsdam gab es zur Bundestagswahl 1998 mit 80,4 Prozent. An der ersten Bundestagswahl nach der deutschen Wiedervereinigung am 2. Dezember 1990 hatten sich 75,8 Prozent der Wahlberechtigten in Potsdam beteiligt.

Ein Grund für die hohe Beteiligung war nach Einschätzung Jetschmaneggs die Mobilisierung der Wähler durch zwei Kanzlerkandidaten im Potsdamer Wahlkreis 61. Wie berichtet, hat die SPD den Wahlkreis nach 2017 erneut deutlich nach Erst- und Zweitstimmen gewonnen.

Potsdams Spitzenkandidaten falten korrekt

Jetschmaneggs launiger Kommentar zum Wahlgang der Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne): „Schön dass die beiden wussten, wie man den Wahlzettel faltet.“

Damit bezog er sich indirekt auf den Wahlgang ihres CDU-Konkurrenten Armin Laschet in Aachen, der seinen Stimmzettel beim Gang zur Urne falsch herum gefaltet und damit das Wahlgeheimnis verletzt hatte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den rund 1500 Wahlhelfern in Potsdam attestierte Jetschmanegg einen „grandiosen Job“: „Es hat alles ganz wunderbar und unkompliziert geklappt.“ Um 22.25 Uhr seien am Sonntagabend alle Ergebnisse auch für die zum Wahlkreis zählenden Teile von Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark ausgezählt gewesen, so Jetschmanegg, der von einem „rund gelaufenen Wahlsonntag“ sprach.

Rekord bei den Briefwählern

Laut Kreiswahlleiter Michael Schrewe lief die Wahl in Potsdam reibungslos: „Der Wahlleiter ist immer froh, wenn er am nächsten Tag berichten kann, dass alles gut gelaufen ist.“ Es habe „keine sogenannten besonderen Vorkommnisse“ gegeben, so Schrewe, „keine überquellenden Briefkästen wie anderenorts“.

Mit 47.021 Briefwählern, das entspricht 42,5 Prozent aller Wahlberechtigten, sei der Anteil an Briefwählern der „höchste in der Geschichte der Landeshauptstadt“ gewesen, sagte Stefan Tolksdorf, Experte im Fachbereich Wahlen und Statistik.

„Keine Berliner Verhältnisse“

Laut Schrewe gab es in Potsdam auch keine größeren Warteschlagen wie etwa vor Berliner Wallokalen, er sprach von „Berliner Verhältnissen“, und „keinen einzigen Fall von Maskenverweigerung“. Die Vorstände der Wahllokale seien am Sonntag vorsorglich mit Reservemasken ausgestattet worden.

Nach Angaben von Tolksdorf lag die Wahlbeteiligung zwei Prozent höher als zur Bundestagswahl 2017. Die höchste Walbeteiligung im Wahlkreis habe es mit 81,9 Prozent in Kleinmachnow gegeben.

Von Volker Oelschläger