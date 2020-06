Potsdam

Olaf Scholz, bekommt lokale Konkurrenz um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis 61. Trotz der Ankündigung des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers Scholz, sich für die SPD um den Potsdamer Wahlkreis zu bewerben, haben drei weitere Sozialdemokraten aus Potsdam und Kleinmachnow ihre parteiinterne Kandidatur gegen das SPD-Schwergewicht aufrecht erhalten.

In einer Mail an alle Mitglieder der drei SPD-Unterbezirke Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming, die der MAZ vorliegt, stellen sie sich genauer vor.

Drei Kandidaten bleiben neben Scholz im Rennen

Neben Scholz wollen demnach der Potsdamer Gastronom Justus von der Werth, der in Potsdam lebende Jurist Alexander Lamprecht und die Kleinmachnower Politikwissenschaftlerin und Historikerin Friederike Linke von der Partei nominiert werden. Die Teltowerin Laura Adebahr und der Potsdamer Andreas Schlüter hatten ihre Kandidaturen unterdessen zurückgezogen.

Potsdamer Gastronom Justus von der Werth kandidiert

Justus von der Werth ist vielen Potsdamern vor allem als Betreiber des Café Eden an den Römischen Bädern bekannt. Der Diplomingenieur stammt aus Kiel und lebt seit 25 Jahren mit seiner Familie in Potsdam. „Bisher war ich für die SPD eher passives Mitglied, da ich mich auf die Arbeit und Versorgung meiner Familie konzentriert habe“, schreibt er.

Justus von der Werth im Café Eden. Quelle: privat

Sein Erfahrungen trotz wirtschaftlich erfolgreicher Unternehmen mit rund 30 Mitarbeitern: „Dennoch ist es mit dieser eigentlich erfolgreichen Arbeit weder für mich noch für meine Mitarbeiter möglich, sich etwas Sicherheit aufzubauen, für das Alter vorzusorgen, geschweige denn in Potsdam eine Wohnung oder gar ein Haus zu erarbeiten“, sagt von der Werth. Sein Ziel: „Gerechtigkeit zu schaffen durch weniger Bürokratie für die kleinen und mittleren Einkommen.“

„Vielleicht verpufft durch diese prominente Kandidatur das große Potential“

Auch dass er in Konkurrenz zu Olaf Scholz tritt, spricht von der Werth an: „Wäre ich der Überzeugung, dass mein Verzicht der SPD und den Menschen in diesem Land helfen könnte, würde ich dem Finanzminister und Vizekanzler Vorrang gewähren. Ich wäre ich froh, nicht als parteipolitischer Neuling gegen eine so einflussreiche Persönlichkeit antreten zu müssen“, schreibt er. Doch selbst für Scholz werde dieser Wahlkreis kein Selbstläufer.

„Vielleicht verpufft gerade durch diese prominente Kandidatur das große Potential dieses Wahlkreises für die SPD“, spekuliert er. Er will zudem zeigen, dass zur Aufstellung des Kandidaten weiterhin ein demokratischer Prozess innerhalb der SPD führt. „Ich glaube, es ist ein weiteres gutes Signal an die Wähler, einen Kandidaten zu präsentieren, der explizit von der Basis bestimmt worden ist“, beendet Justus von der Werth seine Bewerbung.

Friederike Linke ist Gemeindevertreterin in Kleinmachnow

Auch Friederike Linke hält „trotz überraschender Entwicklung“ an ihrer Kandidatur für den Wahlkreis 61 fest. Die Kleinmachnower Gemeindevertreterin hat Politikwissenschaft, Geschichte und Psychologie studiert, viele Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Büroleiterin bei verschiedenen Bundestagsabgeordneten gearbeitet und promoviert nun an der Universität Potsdam. Ihr Thema ist der Bundestag in der Umbruchszeit des Wechsels von Bonn nach Berlin.

Friederike Linke aus Kleinmachnow. Quelle: SPD Kleinmachnow

Friederike Linke ist trotz Promotion und Familie mit drei Kindern vielfach ehrenamtlich aktiv. Sie schildert in ihrer Bewerbung neben politischen Ämtern ihr Engagement im Gemeindekirchenrat und als Vorsitzende eines Vereins, „der sich die Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zur Aufgabe gemacht hat“, sowie als Initiatorin eines Eltern-Kind-Cafés.

Politisch nennt sie „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ ihren Kompass. Familienförderung, Verteilungsgerechtigkeit und die Bewahrung der Umwelt erklärt sie zu ihren wichtigen Anliegen.

Olaf Scholz hat ebenfalls ein Bewerbungsschreiben verfasst

Auch Olaf Scholz selbst stellt sich einem persönlichen Schreiben noch einmal vor, „Manch einer sagt mir eine gewisse Nüchternheit und politischen Pragmatismus nach – Eigenschaften, mit denen ich nicht nur ganz gut leben kann, sondern die ich in den vergangenen beiden Jahren auch bei vielen Brandenburgerinnen und Brandenburgern angetroffen habe. Ich glaube, wir passen ganz gut zusammen“, schreibt Scholz.

Olaf Scholz ist Bundesfinanzminister und Vizekanzler und saß früher auch schon im Bundestag. Quelle: www.imago-images.de

Seit zwei Jahren lebt er mit seiner Frau in der Berliner Vorstadt in Potsdam. Um seine Zugkraft weiß Scholz: „Politisch bin ich natürlich kein ganz unbeschriebenes Blatt“, sagt der Vizekanzler und fasst seine Karriere zusammen, die er als Anwalt für Arbeitsrecht begonnen hat und in der er auch schon über mehrere Legislaturen Bundestagsabgeordneter und sieben Jahre lang Erster Bürgermeister von Hamburg war.

Bewerber Alexander Lamprecht stellt sich den SPD-Mitgliedern nicht vor

Es gibt mit Alexander Lamprecht noch einen vierten Bewerber. Wie ernst er seine Kandidatur meint, ist allerdings fraglich. Er hat als einziger Kandidat kein Bewerbungsschreiben an seine sozialdemokratischen Parteifreunde geschrieben, um sich vorzustellen.

Bekannt vom ihm ist, dass er in der Berliner Verwaltung arbeitet, im Havelland schon einmal als Landtagskandidat antrat und sich in Dallgow um das Amt des Bürgermeisters beworben hatte. In Potsdam ist er bislang nicht öffentlich in Erscheinung getreten.

