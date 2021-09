Potsdam

Im Anschluss des MAZ-Wahltalks am 30. August hatten Potsdamer Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen den Direktkandidaten vom Wahlkreis 61 zu stellen. Im Talk debattieren die Kandidaten vor allem über die Pandemie, Wohnungsnot und den Potsdamer Verkehr. Selbstverständlich geht es bei der Bundestagswahl um mehr, als in einem 90 Minuten Talk besprochen werden kann. Die MAZ hat Fragen der Leser an die Kandidaten gesammelt und ihnen eine Auswahl von 10 Fragen gestellt – die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat geantwortet.

Bezahlbare Mieten

Wie wollen sie sicherstellen, dass Mieten wieder für alle Einkommensbereiche bezahlbar werden?

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grüne): Das die Mieten so rasant steigen, ist nicht mehr akzeptabel. Menschen mit wenig Geld und Familien haben echt Probleme, bezahlbare Wohnungen zu finden. Sie müssen ihre angestammten Quartiere verlassen. Damit wird Wohnen die soziale Frage unserer Zeit. Wir müssen daher dringend neuen günstigen Wohnraum schaffen – vor allem in den Städten und dem Umland. Ich will, dass wir den Rückgang der Sozialwohnungen stoppen und den Bestand in zehn Jahren um eine Million zu erhöhen. Dazu braucht es eine höhere Förderung. Und um Mieterinnen und Mieter vor diesen enormen Preissteigerungen zu schützen, wollen wir sie durch eine funktionierende Mietpreisebremse vor extremen Mietsteigerungen schützen.

Pariser Klimaabkommen

Wie soll das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel zur Erderwärmung noch eingehalten werden?

Baerbock (Grüne): Union und SPD haben bisher viel geredet, aber wenig gemacht. Vor kurzem haben wir daher ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgestellt, das wir in einer neuen Bundesregierung umsetzen wollen: Die erneuerbare Energien schneller ausbauen, den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen sowie Wirtschaft und Industrie auf Klimaneutralität ausrichten. Mir ist dabei wichtig, dass Klimaschutz nur sozial gerecht geht.

Daher geben wir jedem Menschen in unserem Land die Einnahmen aus dem CO2-Preis als Energiegeld zurück. Das sind zunächst 75 Euro pro Person und Jahr. Für diejenigen, für die der Weg in die Klimaneutralität finanziell nicht einfach zu stemmen ist, legen wir einen Klimabonus-Fonds auf. Eigenheimbesitzerinnen oder Pendler mit niedrigen Einkommen erhalten einen Klimabonus, wenn sie sich eine Wärmepumpe oder ein emissionsfreies Fahrzeug anschaffen.

Reformstau

Wie wollen Sie den jahrelangen Reformstau und die aufgeblähte Bürokratie auflösen?

Baerbock (Grüne): Der Reformstau betrifft viele Bereiche. Ich greife mal exemplarisch zwei heraus: Die Genehmigung von Windkraftanlagen dauert mittlerweile rund sechs Jahre, was die Energiewende künstlich ausgebremst. Hier müssen wir dringend von Union, SPD und FDP aufgebaute bürokratische Hemmnisse abbauen, um die Versorgung mit erneuerbaren Energien und damit den Klimaschutz schneller voranzubringen.

Und auch im Gesundheitssektor gibt es einen Reformstau, den die Corona-Pandemie hat auf brisante Art und Weise offen gelegt hat. So gibt in der Krankenhauspflege oftmals nicht genügend Personal und auch die Arbeitsbedingungen gehören verbessert. Deshalb schlage ich unter anderem eine Reform der Krankenhausfinanzierung vor. Notleidende kommunale Krankenhäuser wie das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam brauchen eine stärkere Investitionsunterstützung des Bundes.

Steuersenkungen

Wie soll die Steuersenkung, die mehrere Parteien vorhaben, seriös finanziert werden?

Baerbock (Grüne): Während bei anderen Parteien, namentlich Union und FDP, die Reichen reicher werden, wollen wir die kleineren und mittleren Einkommen entlasten. Dafür soll der Spitzen- und Reichensteuersatz leicht steigen. Das wird nur etwa zwei Prozent der einkommenssteuerpflichtigen Menschen im Land betreffen – aber die, die am meisten haben und bislang relativ gesehen weniger zum Gemeinwesen beitragen als die mittleren Einkommen. Denn man muss sich ja klar machen: Steuern sind die Grundlage für die Finanzierung unseres Gemeinwesens und zentraler Hebel für Gerechtigkeit.

Deshalb sind mir noch zwei Dinge wichtig: Erstens ein effizienter Kampf gegen Steuerbetrug – dem Staat geht dadurch jährlich ein zweistelliger Milliardenbetrag pro Jahr verloren. Und zweitens klimaschädliche Subventionen schrittweise abzubauen, durch die Gelder frei werden. Das ist durchdacht und möglich, wohingegen die Vorschläge von CDU/CSU und FDP zu Steuerausfällen im zweistelligen Milliardenbereich führen.

Afghanistan & Außenpolitik

Wie würden Sie in Zukunft mit einer vergleichbaren Situation wie derzeit in Afghanistan umgehen? Sind Sie der Meinung, Demokratie lässt sich von außen aufpfropfen?

Baerbock (Grüne): Dieses Desaster mit Ansage, das wir in Afghanistan erlebt haben, muss in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Zudem muss der gesamte Militäreinsatz in Afghanistan unabhängig evaluiert werden, damit wir daraus Lehren für die Zukunft ziehen können. Die Erfahrung in Afghanistan hat uns gezeigt, dass eine militärische Intervention keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie nicht in eine politische Strategie eingebettet ist und wenn nicht klar ist, wie man aus diesem Einsatz wieder herauskommt.

Das Scheitern des Westens in Afghanistan ist auch eine Zäsur für die deutsche und europäische Außenpolitik. Dennoch wäre es falsch, sich jetzt aus jeglichem internationalen Engagement zurückzuziehen. Deutschland als global vernetztes Land braucht eine internationale Ordnung, die auf Recht und Regeln beruht. Und es wäre falsch, sich nicht weiterhin für Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit einzusetzen.

Denn die Charta der Vereinten Nationen und Menschenrechtspakte sind keine westliche Ideologie, sie sind geltendes Recht, auf das sich die internationale Staatengemeinschaft aus gutem Grund verpflichtet hat. Für die Zukunft müssen wir aber vor einem Eingreifen von außen gemeinsam mit unseren Partnern unsere Ziele viel genauer definieren, unsere Mittel besser anpassen und klären, wie wir aus einem Einsatz wieder herauskommen. Dabei ist wichtig, auch die Grenzen des eigenen Einflusses anzuerkennen.

Lieferkettengesetz

Warum wird mit dem neuen Lieferkettengesetz unseren Unternehmen – etwa in der Batterieherstellung für PKW - die Produktion erschwert gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, wo dieses Gesetz keine Gültigkeit hat?

Baerbock (Grüne): Es ist ein richtiger Schritt, Unternehmen für die Bedingungen, zu denen ihre Produkte in anderen Ländern hergestellt werden, in die Verantwortung zu nehmen. Ich jedenfalls will nicht, dass Waren, deren Herstellung mit schweren Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit im Zusammenhang stehen, auf den EU-Binnenmarkt und somit in die Läden bei uns gelangen. Und das geht vielen anderen Menschen sicherlich auch so. Das jetzige Gesetz geht aber nicht weit genug. Andere Länder wie Frankreich oder die Niederlande sind hier schon weiter.

Gesundheitswesen

Welche wichtigste Lehre ziehen Sie aus der Corona-Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland?

Baerbock (Grüne): Nicht erst seit Corona leisten Pflegekräfte einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Und doch fehlt es an gesellschaftlicher Anerkennung, gerechter Bezahlung und fairen Arbeitsbedingungen. Viele Pflegekräfte kämpfen jeden Tag gegen Zeitdruck und Überlastung an. Ich möchte mit einem umfassenden Maßnahmenpaket Verbesserungen schaffen: es braucht verbindliche, bedarfsgerechte Personalschlüssel und bessere Löhne.

Wir sollten auch neue Arbeitszeitmodelle wie etwa der 35-Stunden-Woche in der Pflege ermöglichen. Es wäre auch sinnvoll, wenn Gesundheits- und Pflegeberufe mehr Tätigkeiten eigenverantwortlich übernehmen können. Und: Wo immer möglich, müssen Menschen bei körperlichen Anstrengungen durch technische Hilfsmittel entlastet werden. Es ist doch nicht nötig, dass eine 55-Jährige einen 90-Kilo-schweren Patienten ins Bett hebt, dazu gibt es Geräte.

Garnisonkirche

Wie stehen Sie zu weiteren Bundesmillionen für die Garnisonkirche?

Baerbock (Grüne): Die Initiative für den Bau ist ursprünglich damit angetreten, die Kirche vor allem mit Spenden zu realisieren. Mittlerweile übernimmt der Bund einen Löwenanteil der Kosten - mit Steuergeldern zahlt er für einen umstrittenen Neubau. Warum, erschließt sich mir nicht. Wir haben viele Kirchenbauten im Land, die dringend saniert werden müssten.

Referenzen im WK 61

Nennen Sie bitte ein Projekt in ihrem Wahlkreis 61, welches Sie in ihrer Zeit im Bundestag von Anfang bis Ende in aktiv mitgestaltet haben?

Baerbock (Grüne): Mir ist es wichtig, diejenigen zu unterstützen, die bisher von den politisch Verantwortlichen nicht ausreichend beachtet wurden. Deshalb kooperiere ich seit Jahren mit Organisationen wie der Arbeiterwohlfahrt und rufe zu Spenden auf, damit Kinder zur Einschulung Schulranzen und die Ausstattung für den Start in die Schule bekommen. Auf Bundesebene setze ich mich für eine elternunabhängige Kindergrundsicherung ein, die Kinder aus Hartz IV holt.

Gemeinsam mit anderen engagierten Menschen habe ich den Verein Hand in Hand e.V. in Potsdam ins Leben gerufen, um Geflüchtete bei Behördengängen, der Suche nach Wohnungen, einer Arbeit oder dem Schulbesuch in Deutschland zu unterstützen und Begegnungen zwischen Alteingesessenen und neuen Bewohnerinnen und Bewohnern zu ermöglichen. Damit konnten wir vielen Menschen eine gutes Ankommen und Einleben in der Region ermöglichen.

Freiheit

Alle wollen Freiheit. Doch was genau verstehen Sie darunter?

Baerbock (Grüne): Freiheit bedeutet für mich: Vielfalt, Gleichberechtigung und eine lebendige Demokratie. Ich streite für eine offene und friedliche Gesellschaft, in der wirkliche Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern besteht. Eine Gesellschaft, in der sich jeder Mensch frei entfalten kann und in der alle lieben und leben können wie sie wollen. Dafür müssen wir Hass und Hetze entschlossen bekämpfen. Und: Freiheit bedeutet für mich auch, die Freiheit der kommenden Generationen mit zu denken. Daher kämpfe ich entschlossen für wirksamen Klimaschutz.

