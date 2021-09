Potsdam

Im Anschluss des MAZ-Wahltalks am 30. August hatten Potsdamer Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen den Direktkandidaten vom Wahlkreis 61 zu stellen. Im Talk debattieren die Kandidaten vor allem über die Pandemie, Wohnungsnot und den Potsdamer Verkehr. Selbstverständlich geht es bei der Bundestagswahl um mehr, als in einem 90 Minuten Talk besprochen werden kann. Die MAZ hat Fragen der Leser an die Kandidaten gesammelt und ihnen eine Auswahl von 10 Fragen gestellt – die Spitzenkandidatin der FDP, Linda Teuteberg, hat geantwortet.

Bezahlbare Mieten

Wie wollen sie sicherstellen, dass Mieten wieder für alle Einkommensbereiche bezahlbar werden?

Linda Teuteberg (FDP): Wir wollen Wohnungsbau erleichtern statt deckeln. Damit Menschen bezahlbaren Wohnraum finden, brauchen wir ein größeres Angebot durch konsequente Erleichterungen: Baukosten-TÜV, schnellere und digitale Genehmigungsverfahren, Erhöhung der linearen Abschreibung für Investitionen von zwei auf drei Prozent, Nachverdichtung im Bestand (z.B. Aufstockung und Ausbau), Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, Grundsteuer nicht erhöhen.

Pariser Klimaabkommen

Wie soll das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel zur Erderwärmung noch eingehalten werden?

Teuteberg (FDP): Entscheidend für wirksamen Klimaschutz sind die richtigen Rahmenbedingungen möglichst auf internationaler Ebene durch einen konsequenten CO2-Zertifikatehandel: damit Klimaschutzziele verlässlich und zugleich technologieoffen, effizient und bezahlbar erreicht werden. Nur wenn wir leuchtendes und nicht abschreckendes (Deindustrialisierung) Beispiel für Staaten wie China, Indien u.a. sind, erreichen wir echte Verbesserungen für das Weltklima. Die FDP tritt dafür ein, dass sich aus den vereinbarten Zielen ein harter CO2-Deckel (konkrete Restmengen) ergibt. Es geht um mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.

Reformstau

Wie wollen Sie den jahrelangen Reformstau und die aufgeblähte Bürokratie auflösen?

Teuteberg (FDP): Für das so wichtige Dauerthema Bürokratieabbau haben wir zahlreiche konkrete Vorschläge, nur einige Beispiele: für jede neue Norm muss eine vorhandene gestrichen werden; bürokratiefreies erstes Jahr für Unternehmensgründer (Dokumentations- und Berichtspflichten); umfassende Reform der Mehrwertsteuer für mehr Klarheit und Nachvollziehbarkeit statt zweifelhafter Bonpflicht; erweiterter steuerlicher Verlustrücktrag statt bürokratisch aufwändiger und zudem missbrauchsanfälliger Antragsverfahren für Liquiditätshilfen in der Krise; Planungsbeschleunigung für Infrastrukturvorhaben.

Steuersenkungen

Wie soll die Steuersenkung, die mehrere Parteien vorhaben, seriös finanziert werden?

Teuteberg (FDP): Entlastung – sowohl von Bürokratie als auch bei Steuern und Abgaben – ist das Gebot der Stunde, um aus der Coronakrise herauszuwachsen. Gezielte Impulse für Wachstum und Beschäftigung sorgen mittelfristig für Wertschöpfung und Einnahmen. Die vollständige Streichung des Solidaritätszuschlages ist schon verfassungsrechtlich geboten und überfällig. Schrittweise Entlastung bei der Einkommensteuer und verbesserte Abschreibungsbedingungen für Investitionen gerade in Wohnungsbau, Digitalisierung und Infrastruktur sind sinnvoll und unter Einhaltung der Schuldenbremse umzusetzen.

Afghanistan & Außenpolitik

Wie würden Sie in Zukunft mit einer vergleichbaren Situation wie derzeit in Afghanistan umgehen? Sind Sie der Meinung, Demokratie lässt sich von außen aufpfropfen?

Teuteberg (FDP): Demokratie und Rechtsstaatlichkeit lassen sich sicher nicht verordnen oder „aufpfropfen“, sie benötigen tatsächlichen Rückhalt der jeweiligen Gesellschaft. Aus Versäumnissen und Fehlern ist allerdings nicht der Schluss zu ziehen, sich generell außenpolitisch auf Passivität zu verlegen. Beim ursprünglichen Ziel der Terrorismusbekämpfung war der Einsatz in Afghanistan durchaus erfolgreich. Deutschland muss mehr und nicht weniger außenpolitische Verantwortung übernehmen: aufgrund realistischer Annahmen und Ziele, mit einer angemessenen Ausstattung unserer Bundeswehr und verlässlich abgestimmt in EU und NATO.

Lieferkettengesetz

Warum wird mit dem neuen Lieferkettengesetz unseren Unternehmen – etwa in der Batterieherstellung für PKW - die Produktion erschwert gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, wo dieses Gesetz keine Gültigkeit hat?

Teuteberg (FDP): Diese Wettbewerbsnachteile sind tatsächlich problematisch. Für wichtige Standards bei Menschenrechten, Arbeits-, Umwelt und Verbraucherschutz et cetera sollten wir uns vielmehr mit verstärkten Bemühungen und Initiativen für Freihandelsabkommen einsetzen. Standards besonders hochzusetzen, die dann aber keine internationale Akzeptanz finden, kostet Arbeitsplätze in den entsprechenden Ländern und das wiederum führt nicht zu Nachahmung durch Attraktivität, sondern zu Verdrängung und Verlagerung von Produktion und Arbeitsplätzen. Freihandel fördert nachweislich Wohlstand und Frieden.

Gesundheitswesen

Welche wichtigste Lehre ziehen Sie aus der Corona-Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland?

Teuteberg (FDP): Dass der Staat sich auf seine tatsächlichen Kernaufgaben konzentrieren sollte statt immer neue Staatsaufgaben zu erfinden und sich zu verzetteln. Dass Digitalisierung ein dringendes und wichtiges Thema ist, das mehr Priorität verdient und Tempo braucht, haben wir Freie Demokraten auch schon zur letzten Bundestagswahl offensiv zum Thema gemacht, als andere uns dafür noch belächelt haben. Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der seine Kernaufgaben zuverlässig erfüllt und dort Prioritäten bei Personal und Ausstattung setzt. Funktionieren ist Staatsaufgabe Nummer 1.

Garnisonkirche

Wie stehen Sie zu weiteren Bundesmillionen für die Garnisonkirche?

Teuteberg (FDP): Mit der Frage von Fördergeldern für Projekte beschäftige ich mich, wenn sie tatsächlich anstehen und weitere öffentliche Mittel stehen nicht auf der Tagesordnung. Ich halte viel davon, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Konzeption und Baufortschritt dieses unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stehenden Projektes habe ich mir wiederholt vor Ort angesehen. Mit der Ausstellungskonzeption wird auch über den Potsdamer Tellerrand hinausgeblickt. Das Engagement der Stiftung und des Fördervereins für einen Lern- und Begegnungsort sowie für Bildungs- und Versöhnungsarbeit schätze ich sehr.

Referenzen im WK 61

Nennen Sie bitte ein Projekt in ihrem Wahlkreis 61, welches Sie in ihrer Zeit im Bundestag von Anfang bis Ende in aktiv mitgestaltet haben?

Teuteberg (FDP): Die Sanierung des ehemaligen Hofgärtnerhauses der Pfingstberggemeinde als Projekt in Zusammenarbeit mit der Brandenburger Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das Projekt ist noch nicht beendet und ich werde es weiter begleiten.

Freiheit

Alle wollen Freiheit. Doch was genau verstehen Sie darunter?

Teuteberg (FDP): Freiheit ist nicht selbstverständlich und längst nicht alle politischen Kräfte setzen sich für sie ein. Das Wesen der Freiheit ist das Recht, selbst bestimmen zu können, wie man sein Leben gestaltet – ohne Bevormundung und Gängelei. Freiheit bedeutet auch, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Wichtig dafür ist, dass die eigene individuelle Leistung und nicht die Herkunft eines Menschen über seine Lebenschancen entscheidet. Freiheit ist kein Privileg, das verliehen wird. Nicht ihr Gebrauch, sondern ihre Einschränkung ist begründungsbedürftig und auf Verhältnismäßigkeit zu prüfen.

