Im Anschluss des MAZ-Wahltalks am 30. August hatten Potsdamer Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen den Direktkandidaten vom Wahlkreis 61 zu stellen. Im Talk debattieren die Kandidaten vor allem über die Pandemie, Wohnungsnot und den Potsdamer Verkehr. Selbstverständlich geht es bei der Bundestagswahl um mehr, als in einem 90 Minuten Talk besprochen werden kann. Die MAZ hat Fragen der Leser an die Kandidaten gesammelt und ihnen eine Auswahl von 10 Fragen gestellt – der Spitzenkandidat der Linken, Norbert Müller, hat geantwortet.

Bezahlbare Mieten

Wie wollen sie sicherstellen, dass Mieten wieder für alle Einkommensbereiche bezahlbar werden?

Norbert Müller (Die Linke): Wir wollen einen bundesweiten Mietendeckel einführen und die Rechte von Mieter*innen stärken. Besonders hohe Mieten müssen abgesenkt und Spekulationen am Wohnungsmarkt gestoppt werden. Mit 15 Milliarden Euro jährlich möchten wir einen sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau schaffen, um bezahlbare Mieten für alle zu ermöglichen.

Pariser Klimaabkommen

Wie soll das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel zur Erderwärmung noch eingehalten werden?

Müller (Die Linke): Die Linke hat das konsequenteste Klimaschutzprogramm aller im Bundestag vertretenden Parteien. Wir wollen die Klimaneutralität Deutschlands bis 2035, den Kohleausstieg bis 2030 und bis 2035 den Strombedarf komplett aus erneuerbaren Energien decken. Wir investieren insgesamt 40 Milliarden Euro, um die Einkommen aller zu sichern und notwendige Übergänge in klimaschonende Wirtschaftszweige fair zu gestalten.

Reformstau

Wie wollen Sie den jahrelangen Reformstau und die aufgeblähte Bürokratie auflösen?

Müller (Die Linke): Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erleichtert neue Beteiligungsformate für demokratische Entscheidungen, transparente Entscheidungen und schnellere Bearbeitung von Bürgeranliegen. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und der Einsatz externer „Berater“ noch zunimmt. Vielmehr brauchen die öffentlichen Verwaltungen ausreichend kompetentes Personal, um die digitalen Systeme zu warten, Bürger*innen bei der Benutzung zu unterstützen und die persönliche Ansprechbarkeit für alle Anliegen sicherzustellen.

Steuersenkungen

Wie soll die Steuersenkung, die mehrere Parteien vorhaben, seriös finanziert werden?

Müller (Die Linke): Wir möchten niedrige und mittlere Einkommen entlasten und hohe Einkommen stärker besteuern! Als Faustregel gilt: Wer (als Single, Steuerklasse I) weniger als 6.500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern, wer mehr hat entsprechend mehr. So verteilen wir die Lasten gerecht. Außerdem wollen wir hohe Vermögen stärker besteuern und so notwendige Investitionen beispielsweise in den Klimaschutz ermöglichen.

Afghanistan & Außenpolitik

Wie würden Sie in Zukunft mit einer vergleichbaren Situation wie derzeit in Afghanistan umgehen? Sind Sie der Meinung, Demokratie lässt sich von außen aufpfropfen?

Müller (Die Linke): Die Linke hat den Krieg in Afghanistan von Anfang abgelehnt. Der Krieg wurde damit begründet, Sicherheit, Demokratie und Frauenrechte zu schaffen. Keines der erklärten Ziele wurde erreicht, im Gegenteil. Die Taliban sind stark wie noch nie, die soziale und die wirtschaftliche Situation im Land sind katastrophal. Gleichzeitig haben wir seit jeher gefordert, dass bei einem Abzug Ortskräfte, Menschen- und Frauenrechtler:innen und andere gefährdete Personen evakuiert werden müssen. Zuletzt haben wir im Juni ein entsprechenden Antrag im Bundestag gestellt. SPD und Union hat das abgelehnt. Bis heute blockieren sie die Aufnahme von Geflüchteten.

Lieferkettengesetz

Warum wird mit dem neuen Lieferkettengesetz unseren Unternehmen – etwa in der Batterieherstellung für PKW - die Produktion erschwert gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, wo dieses Gesetz keine Gültigkeit hat?

Müller (Die Linke): Unternehmen in Risikobranchen müssen verpflichtet werden, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungsketten Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit und Umweltzerstörungen auszuschließen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen daher in der nächsten Wahlperiode ein Lieferkettengesetz einführen, dass diesen Namen auch verdient.

Gesundheitswesen

Welche wichtigste Lehre ziehen Sie aus der Corona-Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland?

Müller (Die Linke): Der Pflegenotstand muss endlich gestoppt werden. Um der Abwanderung und dem Personalmangel entgegenzuwirken, müssen wir Anreize schaffen. Deshalb fordern wir 500 Euro mehr Grundgehalt und bessere Arbeitsbedingungen in Pflegeeinrichtungen. Zudem brauchen wir ein Verbot der Entnahme von Gewinnen, um die private Bereicherung aus den Gewinnen der Krankenhäuser zu beenden.

Garnisonkirche

Wie stehen Sie zu weiteren Bundesmillionen für die Garnisonkirche?

Müller (Die Linke): Seit vielen Jahren streite ich dafür, dass für die Kopie des Garnisonkirchenturmes keine öffentlichen Mittel eingesetzt werden. Das hoch umstrittene Elitenprojekt zieht durch seine politische Belastung keine größeren privaten Spenden an. Das Versprechen, den Bau wie bei der Frauenkirche durch Spenden zu finanzieren, war eine bewusste Täuschung. Die öffentliche Hand wird nun in Geiselhaft genommen. Ich sage: die Verschwendung von Steuermitteln gegen den Willen der Potsdamer:innen muss enden. Für mich hat der vollständige Erhalt der noch stehenden Teile des Rechenzentrums oberste Priorität. Deswegen haben wir einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt.

Referenzen im WK 61

Nennen Sie bitte ein Projekt in ihrem Wahlkreis 61, welches Sie in ihrer Zeit im Bundestag von Anfang bis Ende in aktiv mitgestaltet haben?

Müller (Die Linke): Durch öffentlichen Druck und meine parlamentarische Arbeit konnten wir den Bau einer Sammelstandortschießanlage auf dem Truppenübungsplatz Döberitzer Heide verhindern. Das war eine wichtige Entscheidung für die Region, für die Natur, die AnwohnerInnen und diejenigen, die die Heide als Naturerlebnis oder zur Entspannung nutzen.

Freiheit

Alle wollen Freiheit. Doch was genau verstehen Sie darunter?

Müller (Die Linke): In Deutschland gibt es ein hohes Maß an Freiheitsrechten. Das ist gut so. Damit alle von diesen Freiheiten profitieren können, braucht es aber ein höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit. Denn wer ständig Angst vor Jobverlust oder Armut hat, ist in der Ausübung seiner Rechte schnell beschränkt.

