Potsdam

Im Anschluss des MAZ-Wahltalks am 30. August hatten Potsdamer Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen den Direktkandidaten vom Wahlkreis 61 zu stellen. Im Talk debattieren die Kandidaten vor allem über die Pandemie, Wohnungsnot und den Potsdamer Verkehr. Selbstverständlich geht es bei der Bundestagswahl um mehr, als in einem 90 Minuten Talk besprochen werden kann. Die MAZ hat Fragen der Leser an die Kandidaten gesammelt und ihnen eine Auswahl von 10 Fragen gestellt.

Bezahlbare Mieten

Wie wollen sie sicherstellen, dass Mieten wieder für alle Einkommensbereiche bezahlbar werden?

Olaf Scholz (SPD): Die Mietpreisbremse wird entfristet, Lücken werden geschlossen. Ein Mietmoratorium für Regionen wie Potsdam wird eingeführt, damit die Mietsteigerungen begrenzt werden. Es entstehen neue, bezahlbare Wohnungen mit Bundesmitteln. Auch der Bund agiert mit seinen Wohnungen gemeinwohlorientiert. Bund, Länder und Kommunen sollen Bodenspekulationen stoppen. Kommunen sollen Vorkaufsrechte zu fairen, statt zu Spekulationspreisen ausüben können. Eigentümerstrukturen sollen über ein zentrales Immobilienregister transparent gemacht werden. Mit dem Mindestlohn von 12 Euro sorgen wir zudem für deutliche Gehaltserhöhungen für etwa ein Drittel der Beschäftigten, sodass der Mietanteil am Einkommen hier sinkt.

Pariser Klimaabkommen

Wie soll das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel zur Erderwärmung noch eingehalten werden?

Scholz (SPD): Wir wollen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wirtschaftet. Damit all das klappt und wir nach 250 Jahren industrieller Produktion mit Kohle, Öl und Gas nun in knapp 25 Jahren klimaneutral wirtschaften, braucht es große Anstrengungen. Wir müssen mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Wir müssen Anlagen und Stromleitungen deutlich schneller bauen. Es braucht aber vor allem Verlässlichkeit. Zum einen für die Wirtschaft, damit sie investiert und die Industrie klimagerecht umbauen kann. Zum anderen für die Bürgerinnen und Bürger, die sich mit uns darauf verlassen können, dass all das nicht auf ihre Kosten geschieht. Wir machen Strom preiswerter, weil die Förderung der Erneuerbaren Energien nicht weiter über die Strompreise organisiert wird.

Reformstau

Wie wollen Sie den jahrelangen Reformstau und die aufgeblähte Bürokratie auflösen?

Scholz (SPD): Wir werden die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, damit Bürgerinnen und Bürger, die das wollen, nicht ständig bei allen Behörden alle Angaben immer wieder neu machen müssen, sondern die Behörden die Informationen weitergeben können. Bei Steuererklärungen soll es einen automatisierten Vorschlag geben, sodass, wenn dort alles korrekt ist, nichts mehr auf Formularen neu ausgefüllt werden muss. Die Planungszeiträume für Verkehrs- und Energieprojekte müssen stark reduziert werden. Hierfür packen wir die nötigen Gesetzesänderungen an. Eine Windkraftanlage kann auch in 6 Monaten genehmigt und errichtet werden und nicht in bis zu 6 Jahren.

Steuersenkungen

Wie soll die Steuersenkung, die mehrere Parteien vorhaben, seriös finanziert werden?

Scholz (SPD): Als SPD wollen wir die Steuern für 95% der Steuerpflichtigen, der Geringverdiener und der breiten Mittelschicht, senken. Im Gegenzug tragen diejenigen, die als Paar über ein Bruttoeinkommen oberhalb von 200.000 Euro im Jahr verfügen, ein wenig mehr zur Finanzierung unseres Gemeinwesens bei. Die Pläne der Konservativen Steuern für Spitzenverdiener zu senken und Steuerausfälle von 30 Milliarden Euro in Kauf zu nehmen, sind nicht nur unseriös, sie sind auch unsolidarisch.

Afghanistan & Außenpolitik

Wie würden Sie in Zukunft mit einer vergleichbaren Situation wie derzeit in Afghanistan umgehen? Sind Sie der Meinung, Demokratie lässt sich von außen aufpfropfen?

Scholz (SPD): Nach den Anschlägen vom 11. September war es richtig, die mit der damaligen Taliban-Regierung Verbündeten Terroristen vor Ort zu bekämpfen. Dass sich in den 20 Jahren danach keine stabile und demokratische Regierung etablieren konnte, ist schlimm für die Afghanen, die auf ein Leben mit mehr Recht und Freiheit gehofft haben. Mich bewegt die Frage, wie es geschehen konnte, dass die Taliban quasi ohne nennenswerten Widerstand der Regierung und der afghanischen Armee, das Land übernehmen konnten.

Dennoch, der Afghanistan-Einsatz war besonders, schon mit Blick auf seine Länge und seine Dimension. Es gibt aktuell keinen vergleichbaren Auslandseinsatz der Bundeswehr. Und es ist offensichtlich, dass die Demokratie sich nicht von außen aufpfropfen lässt. Sie muss von innen heraus gewollt sein und muss jeden Tag aufs Neue verteidigt werden.

Lesen Sie auch MAZ-Talk mit allen Spitzenkandidaten im Potsdamer Wahlkreis 61

Lieferkettengesetz

Warum wird mit dem neuen Lieferkettengesetz unseren Unternehmen – etwa in der Batterieherstellung für PKW - die Produktion erschwert gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, wo dieses Gesetz keine Gültigkeit hat?

Scholz (SPD): Der Erfolg von Unternehmen wird von ihren Beschäftigten erarbeitet. Es gehört zur Aufgabe der Politik, für menschenwürdige Arbeit zu sorgen. Wir tun das, indem wir von Unternehmen weltweit die Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und ökologischer Standards fordern. Das nationale Lieferkettengesetz ist ein großer Erfolg der SPD. Auch die EU will jetzt ähnliche Regeln festlegen.

Gesundheitswesen

Welche wichtigste Lehre ziehen Sie aus der Corona-Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland?

Scholz (SPD): Beschäftigte in Gesundheit und Pflege verdienen mehr Respekt, mehr Gehalt und gute Arbeitsbedingungen. Und wir brauchen zügig einen guten leistungsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst. Da dürfen wir nicht auf die nächste Krise warten.

Garnisonkirche

Wie stehen Sie zu weiteren Bundesmillionen für die Garnisonkirche?

Scholz (SPD): Der Bund hat sich bereits sehr stark an der Finanzierung beteiligt und ich gehe davon aus, dass die restliche Finanzierung durch Spenden sichergestellt ist.

Referenzen im WK 61

Nennen Sie bitte ein Projekt in ihrem Wahlkreis 61, welches Sie in ihrer Zeit im Bundestag von Anfang bis Ende in aktiv mitgestaltet haben?

Scholz (SPD): Ich habe bereits Erfahrung als Bundestagsabgeordneter, bin es aber seit 2011 nicht mehr. Ich war Hamburgs Erster Bürgermeister und bin nun seit 2018 Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Ich habe an all meinen Wirkorten gezeigt, dass ich die Dinge, die ich verspreche, energisch angehe. Hamburgs Wohnungsbauprogramm ist Vorbild für ganz Deutschland. Die Kurzarbeit hat auch vielen Beschäftigten hier vor Ort durch mittlerweile zwei große Krisen geholfen. Ich war vor Ort in meinem Wahlkreis immer ansprechbar. So will ich das auch hier halten und nach der Wahl regelmäßig auf öffentlichen Bürgerversammlungen Rede und Antwort stehen.

Freiheit

Alle wollen Freiheit. Doch was genau verstehen Sie darunter?

Scholz (SPD): Die Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland haben sich die Freiheit vor gerade erst knapp 32 Jahren erkämpft. Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie sind Geschwister. Freiheit heißt, dass wir über die Entwicklung unseres Gemeinwesens mitbestimmen und über unser eigenes Leben selbst bestimmen und nach eigenen Vorstellungen leben können. Und deshalb bedroht Armut diese Freiheit, beschränkt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die freie Entfaltung des Einzelnen. Und darum gehört zur Freiheit auch der Sozialstaat als viertes Geschwisterpaar.

Von MAZonline