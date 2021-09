Potsdam

Im Anschluss des MAZ-Wahltalks am 30. August hatten Potsdamer Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen den Direktkandidaten vom Wahlkreis 61 zu stellen. Im Talk debattieren die Kandidaten vor allem über die Pandemie, Wohnungsnot und den Potsdamer Verkehr. Selbstverständlich geht es bei der Bundestagswahl um mehr, als in einem 90 Minuten Talk besprochen werden kann. Die MAZ hat Fragen der Leser an die Kandidaten gesammelt und ihnen eine Auswahl von 10 Fragen gestellt – die Spitzenkandidatin der CDU, Saskia Ludwig, hat geantwortet.

Bezahlbare Mieten

Wie wollen sie sicherstellen, dass Mieten wieder für alle Einkommensbereiche bezahlbar werden?

Dr. Saskia Ludwig (CDU): Der Staat reguliert nach wie vor die Flächennutzung und hat es somit selbst in der Hand, dass dort gebaut wird, wo der Bedarf am größten ist. Der Ball liegt also im Bauausschuss der SVV Potsdam. Den Diskrepanzen zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage kann auch dadurch entgegengewirkt werden, dass Behörden nicht mehr in Innenstadtlagen, sondern im Umland ansiedelt.

Pariser Klimaabkommen

Wie soll das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel zur Erderwärmung noch eingehalten werden?

Ludwig (CDU): Knapp sechs Jahre nach dem Paris-Abkommen ist bekannt, dass die 1,5-Grad-Grenze nicht mehr zu halten ist. Statt über Temperaturziele in Deutschland zu streiten, sollte man auf die größten Verursacher China, USA und Indien zugehen, um die weltweiten CO2-Emissionen zu senken.

Reformstau

Wie wollen Sie den jahrelangen Reformstau und die aufgeblähte Bürokratie auflösen?

Ludwig (CDU): Indem man nicht noch mehr Bürokratie schafft, wie es Frau Baerbock (Grüne) beispielsweise mit der Einrichtung eines neuen Ministeriums für Einwanderung gefordert hat.

Steuersenkungen

Wie soll die Steuersenkung, die mehrere Parteien vorhaben, seriös finanziert werden?

Ludwig (CDU): Trotz der Corona-Krise hat Deutschland 2020 netto etwa 19,4 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. Die Höhe dieser Zahlungen sollte kritisch hinterfragt werden, um beispielsweise auch Steuersenkungen seriös gegenfinanzieren zu können.

Afghanistan & Außenpolitik

Wie würden Sie in Zukunft mit einer vergleichbaren Situation wie derzeit in Afghanistan umgehen? Sind Sie der Meinung, Demokratie lässt sich von außen aufpfropfen?

Ludwig (CDU): Nein.

Lieferkettengesetz

Warum wird mit dem neuen Lieferkettengesetz unseren Unternehmen – etwa in der Batterieherstellung für PKW - die Produktion erschwert gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, wo dieses Gesetz keine Gültigkeit hat?

Ludwig (CDU): Gesetzestexte können nur dann Wirkung zeigen, wenn ihre Umsetzung auch kontrolliert wird. Hier gibt es global unterschiedliche Standards bei den Kontrollen. Vergleichbar mit Dopingkontrollen im Sport.

Gesundheitswesen

Welche wichtigste Lehre ziehen Sie aus der Corona-Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland?

Ludwig (CDU): Dass es in Zukunft ausgeschlossen sein muss, dass Kliniken in der Corona-Krise die Zahl freier Intensivbetten künstlich verringern können, um dadurch Ausgleichszahlungen zu erhalten. Erhoben hat diese Vorwürfe der Bundesrechnungshof über die Corona-Politik der Bundesregierung.

Garnisonkirche

Wie stehen Sie zu weiteren Bundesmillionen für die Garnisonkirche?

Ludwig (CDU): Der ehemalige Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) sah die Sprengung der Kirche als Kulturbarbarei an. Dem ist nichts hinzuzufügen. Deshalb ist jeder Euro für den Wiederaufbau gut angelegt.

Referenzen im WK 61

Nennen Sie bitte ein Projekt in ihrem Wahlkreis 61, welches Sie in ihrer Zeit im Bundestag von Anfang bis Ende in aktiv mitgestaltet haben?

Ludwig (CDU): Ich bin erst seit Dezember 2019 Ministerin des Bundes. Angestoßene Projekte, wie zum Beispiel eine internationale Schule mit IB-Abschluss, lassen sich nicht in anderthalb Jahren realisieren. Über die Förderung der Alten Golmer Dorfkirche, die ich initiiert habe, freue ich mich natürlich.

Freiheit

Alle wollen Freiheit. Doch was genau verstehen Sie darunter?

Ludwig (CDU): Das Gegenprogramm zu den Grünen – weniger staatliche Regulierung, keine unnötigen Verbote und vor allem die Freiheit der Sprache ohne Sternchen und Striche.

Von MAZonline