Potsdam

Im Anschluss des MAZ-Wahltalks am 30. August hatten Potsdamer Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen den Direktkandidaten vom Wahlkreis 61 zu stellen. Im Talk debattieren die Kandidaten vor allem über die Pandemie, Wohnungsnot und den Potsdamer Verkehr. Selbstverständlich geht es bei der Bundestagswahl um mehr, als in einem 90 Minuten Talk besprochen werden kann. Die MAZ hat Fragen der Leser an die Kandidaten gesammelt und ihnen eine Auswahl von 10 Fragen gestellt.

Bezahlbare Mieten

Wie wollen sie sicherstellen, dass Mieten wieder für alle Einkommensbereiche bezahlbar werden?

Dr. Saskia Ludwig (CDU): Der Staat reguliert nach wie vor die Flächennutzung und hat es somit selbst in der Hand, dass dort gebaut wird, wo der Bedarf am größten ist. Der Ball liegt also im Bauausschuss der SVV Potsdam. Den Diskrepanzen zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage kann auch dadurch entgegengewirkt werden, dass Behörden nicht mehr in Innenstadtlagen, sondern im Umland ansiedelt.

Tim Krause (AfD): Wir brauchen deutlich mehr Anreize für Investoren und Bauträger zur Steigerung des sozialen Wohnungsbaus - wie etwa den niedrigeren Mehrwertsteuersatz für sozialen Wohnungsbau und die Abschaffung der Grunderwerbssteuer. Darüber hinaus setze ich mich für ein höheres Wohngeld ein, gegebenenfalls auch aufgestockt um ein kommunales Wohngeld. Vor allem aber müssen wir zu einem normalen Zinsumfeld zurückkehren, damit der Immobilienmarkt nicht weiter angeheizt wird.

Olaf Scholz (SPD): Die Mietpreisbremse wird entfristet, Lücken werden geschlossen. Ein Mietmoratorium für Regionen wie Potsdam wird eingeführt, damit die Mietsteigerungen begrenzt werden. Es entstehen neue, bezahlbare Wohnungen mit Bundesmitteln. Auch der Bund agiert mit seinen Wohnungen gemeinwohlorientiert. Bund, Länder und Kommunen sollen Bodenspekulationen stoppen. Kommunen sollen Vorkaufsrechte zu fairen, statt zu Spekulationspreisen ausüben können. Eigentümerstrukturen sollen über ein zentrales Immobilienregister transparent gemacht werden. Mit dem Mindestlohn von 12 Euro sorgen wir zudem für deutliche Gehaltserhöhungen für etwa ein Drittel der Beschäftigten, sodass der Mietanteil am Einkommen hier sinkt.

Norbert Müller (Die Linke): Wir wollen einen bundesweiten Mietendeckel einführen und die Rechte von Mieter*innen stärken. Besonders hohe Mieten müssen abgesenkt und Spekulationen am Wohnungsmarkt gestoppt werden. Mit 15 Milliarden Euro jährlich möchten wir einen sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau schaffen, um bezahlbare Mieten für alle zu ermöglichen.

Linda Teuteberg (FDP): Wir wollen Wohnungsbau erleichtern statt deckeln. Damit Menschen bezahlbaren Wohnraum finden, brauchen wir ein größeres Angebot durch konsequente Erleichterungen: Baukosten-TÜV, schnellere und digitale Genehmigungsverfahren, Erhöhung der linearen Abschreibung für Investitionen von zwei auf drei Prozent, Nachverdichtung im Bestand (z.B. Aufstockung und Ausbau), Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, Grundsteuer nicht erhöhen.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grüne): Das die Mieten so rasant steigen, ist nicht mehr akzeptabel. Menschen mit wenig Geld und Familien haben echt Probleme, bezahlbare Wohnungen zu finden. Sie müssen ihre angestammten Quartiere verlassen. Damit wird Wohnen die soziale Frage unserer Zeit. Wir müssen daher dringend neuen günstigen Wohnraum schaffen – vor allem in den Städten und dem Umland. Ich will, dass wir den Rückgang der Sozialwohnungen stoppen und den Bestand in zehn Jahren um eine Million zu erhöhen. Dazu braucht es eine höhere Förderung. Und um Mieterinnen und Mieter vor diesen enormen Preissteigerungen zu schützen, wollen wir sie durch eine funktionierende Mietpreisebremse vor extremen Mietsteigerungen schützen.

Saskia Ludwig (CDU) Quelle: Julius Frick

Pariser Klimaabkommen

Wie soll das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel zur Erderwärmung noch eingehalten werden?

Ludwig (CDU): Knapp sechs Jahre nach dem Paris-Abkommen ist bekannt, dass die 1,5-Grad-Grenze nicht mehr zu halten ist. Statt über Temperaturziele in Deutschland zu streiten, sollte man auf die größten Verursacher China, USA und Indien zugehen, um die weltweiten CO2-Emissionen zu senken.

Krause (AfD): Wir setzen uns für einen realistischen und bezahlbaren, mittelfristig emissionsfreien Energiesektor ein. Zentral dafür sind modernste, nicht GAU-fähige Kernreaktoren, die unseren zwischengelagerten Atommüll als Brennstoff verwenden und damit einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Sie sind sicher, emissionsfrei, grundlastfähig und erzeugen ausreichend bezahlbaren Strom. Hinzu kommt die konventionelle Energieerzeugung mit Kohlenstoffabscheidung und regenerativen Energieträgern, deren Strom sofort verbraucht wird.

Scholz (SPD): Wir wollen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wirtschaftet. Damit all das klappt und wir nach 250 Jahren industrieller Produktion mit Kohle, Öl und Gas nun in knapp 25 Jahren klimaneutral wirtschaften, braucht es große Anstrengungen. Wir müssen mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Wir müssen Anlagen und Stromleitungen deutlich schneller bauen. Es braucht aber vor allem Verlässlichkeit. Zum einen für die Wirtschaft, damit sie investiert und die Industrie klimagerecht umbauen kann. Zum anderen für die Bürgerinnen und Bürger, die sich mit uns darauf verlassen können, dass all das nicht auf ihre Kosten geschieht. Wir machen Strom preiswerter, weil die Förderung der Erneuerbaren Energien nicht weiter über die Strompreise organisiert wird.

Müller (Die Linke): Die Linke hat das konsequenteste Klimaschutzprogramm aller im Bundestag vertretenden Parteien. Wir wollen die Klimaneutralität Deutschlands bis 2035, den Kohleausstieg bis 2030 und bis 2035 den Strombedarf komplett aus erneuerbaren Energien decken. Wir investieren insgesamt 40 Milliarden Euro, um die Einkommen aller zu sichern und notwendige Übergänge in klimaschonende Wirtschaftszweige fair zu gestalten.

Teuteberg (FDP): Entscheidend für wirksamen Klimaschutz sind die richtigen Rahmenbedingungen möglichst auf internationaler Ebene durch einen konsequenten CO2-Zertifikatehandel: damit Klimaschutzziele verlässlich und zugleich technologieoffen, effizient und bezahlbar erreicht werden. Nur wenn wir leuchtendes und nicht abschreckendes (Deindustrialisierung) Beispiel für Staaten wie China, Indien u.a. sind, erreichen wir echte Verbesserungen für das Weltklima. Die FDP tritt dafür ein, dass sich aus den vereinbarten Zielen ein harter CO2-Deckel (konkrete Restmengen) ergibt. Es geht um mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.

Baerbock (Grüne): Union und SPD haben bisher viel geredet, aber wenig gemacht. Vor kurzem haben wir daher ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgestellt, das wir in einer neuen Bundesregierung umsetzen wollen: Die erneuerbare Energien schneller ausbauen, den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen sowie Wirtschaft und Industrie auf Klimaneutralität ausrichten. Mir ist dabei wichtig, dass Klimaschutz nur sozial gerecht geht.

Daher geben wir jedem Menschen in unserem Land die Einnahmen aus dem CO2-Preis als Energiegeld zurück. Das sind zunächst 75 Euro pro Person und Jahr. Für diejenigen, für die der Weg in die Klimaneutralität finanziell nicht einfach zu stemmen ist, legen wir einen Klimabonus-Fonds auf. Eigenheimbesitzerinnen oder Pendler mit niedrigen Einkommen erhalten einen Klimabonus, wenn sie sich eine Wärmepumpe oder ein emissionsfreies Fahrzeug anschaffen.

Olaf Scholz (SPD) Quelle: Julius Frick

Reformstau

Wie wollen Sie den jahrelangen Reformstau und die aufgeblähte Bürokratie auflösen?

Ludwig (CDU): Indem man nicht noch mehr Bürokratie schafft, wie es Frau Baerbock (Grüne) beispielsweise mit der Einrichtung eines neuen Ministeriums für Einwanderung gefordert hat.

Krause (AfD): Wir brauchen eine Angleichung der EDV-Systeme, Einführung modernster Datenverarbeitung und eine deutliche Reduktion der Gesetzeskomplexität. Verfahren müssen beschleunigt und die Digitalisierung konsequent vorangetrieben werden. Durch die von uns vorgeschlagene „Aktivierende Grundsicherung“ könnte ein Großteil der rund 150 antragspflichtigen Sozialleistungen gebündelt und damit deutlich zur Entbürokratisierung beigetragen werden.

Scholz (SPD): Wir werden die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, damit Bürgerinnen und Bürger, die das wollen, nicht ständig bei allen Behörden alle Angaben immer wieder neu machen müssen, sondern die Behörden die Informationen weitergeben können. Bei Steuererklärungen soll es einen automatisierten Vorschlag geben, sodass, wenn dort alles korrekt ist, nichts mehr auf Formularen neu ausgefüllt werden muss. Die Planungszeiträume für Verkehrs- und Energieprojekte müssen stark reduziert werden. Hierfür packen wir die nötigen Gesetzesänderungen an. Eine Windkraftanlage kann auch in 6 Monaten genehmigt und errichtet werden und nicht in bis zu 6 Jahren.

Müller (Die Linke): Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erleichtert neue Beteiligungsformate für demokratische Entscheidungen, transparente Entscheidungen und schnellere Bearbeitung von Bürgeranliegen. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und der Einsatz externer „Berater“ noch zunimmt. Vielmehr brauchen die öffentlichen Verwaltungen ausreichend kompetentes Personal, um die digitalen Systeme zu warten, Bürger*innen bei der Benutzung zu unterstützen und die persönliche Ansprechbarkeit für alle Anliegen sicherzustellen.

Teuteberg (FDP): Für das so wichtige Dauerthema Bürokratieabbau haben wir zahlreiche konkrete Vorschläge, nur einige Beispiele: für jede neue Norm muss eine vorhandene gestrichen werden; bürokratiefreies erstes Jahr für Unternehmensgründer (Dokumentations- und Berichtspflichten); umfassende Reform der Mehrwertsteuer für mehr Klarheit und Nachvollziehbarkeit statt zweifelhafter Bonpflicht; erweiterter steuerlicher Verlustrücktrag statt bürokratisch aufwändiger und zudem missbrauchsanfälliger Antragsverfahren für Liquiditätshilfen in der Krise; Planungsbeschleunigung für Infrastrukturvorhaben.

Baerbock (Grüne): Der Reformstau betrifft viele Bereiche. Ich greife mal exemplarisch zwei heraus: Die Genehmigung von Windkraftanlagen dauert mittlerweile rund sechs Jahre, was die Energiewende künstlich ausgebremst. Hier müssen wir dringend von Union, SPD und FDP aufgebaute bürokratische Hemmnisse abbauen, um die Versorgung mit erneuerbaren Energien und damit den Klimaschutz schneller voranzubringen.

Und auch im Gesundheitssektor gibt es einen Reformstau, den die Corona-Pandemie hat auf brisante Art und Weise offen gelegt hat. So gibt in der Krankenhauspflege oftmals nicht genügend Personal und auch die Arbeitsbedingungen gehören verbessert. Deshalb schlage ich unter anderem eine Reform der Krankenhausfinanzierung vor. Notleidende kommunale Krankenhäuser wie das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam brauchen eine stärkere Investitionsunterstützung des Bundes.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: Julius Frick

Steuersenkungen

Wie soll die Steuersenkung, die mehrere Parteien vorhaben, seriös finanziert werden?

Ludwig (CDU): Trotz der Corona-Krise hat Deutschland 2020 netto etwa 19,4 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. Die Höhe dieser Zahlungen sollte kritisch hinterfragt werden, um beispielsweise auch Steuersenkungen seriös gegenfinanzieren zu können.

Krause (AfD): Wir haben ausgabenseitig riesige Einsparpotenziale. Um all diese zu nutzen, bedarf es einen konsequenten Kassensturz. Um die grassierende Steuermittelverschwendung einzudämmen, fordern wir die Einführung eines Straftatbestandes der Steuermittelverschwendung. Schon alleine durch eine andere Europa- und Flüchtlingspolitik könnten rund 100 Milliarden Euro im Jahr eingespart werden. Zudem brauchen wir eine aktivierende Wirtschaftspolitik, da nur gesunde Unternehmen Wachstum und damit solide Staatsfinanzen garantieren.

Scholz (SPD): Als SPD wollen wir die Steuern für 95% der Steuerpflichtigen, der Geringverdiener und der breiten Mittelschicht, senken. Im Gegenzug tragen diejenigen, die als Paar über ein Bruttoeinkommen oberhalb von 200.000 Euro im Jahr verfügen, ein wenig mehr zur Finanzierung unseres Gemeinwesens bei. Die Pläne der Konservativen Steuern für Spitzenverdiener zu senken und Steuerausfälle von 30 Milliarden Euro in Kauf zu nehmen, sind nicht nur unseriös, sie sind auch unsolidarisch.

Müller (Die Linke): Wir möchten niedrige und mittlere Einkommen entlasten und hohe Einkommen stärker besteuern! Als Faustregel gilt: Wer (als Single, Steuerklasse I) weniger als 6.500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern, wer mehr hat entsprechend mehr. So verteilen wir die Lasten gerecht. Außerdem wollen wir hohe Vermögen stärker besteuern und so notwendige Investitionen beispielsweise in den Klimaschutz ermöglichen.

Teuteberg (FDP): Entlastung – sowohl von Bürokratie als auch bei Steuern und Abgaben – ist das Gebot der Stunde, um aus der Coronakrise herauszuwachsen. Gezielte Impulse für Wachstum und Beschäftigung sorgen mittelfristig für Wertschöpfung und Einnahmen. Die vollständige Streichung des Solidaritätszuschlages ist schon verfassungsrechtlich geboten und überfällig. Schrittweise Entlastung bei der Einkommensteuer und verbesserte Abschreibungsbedingungen für Investitionen gerade in Wohnungsbau, Digitalisierung und Infrastruktur sind sinnvoll und unter Einhaltung der Schuldenbremse umzusetzen.

Baerbock (Grüne): Während bei anderen Parteien, namentlich Union und FDP, die Reichen reicher werden, wollen wir die kleineren und mittleren Einkommen entlasten. Dafür soll der Spitzen- und Reichensteuersatz leicht steigen. Das wird nur etwa zwei Prozent der einkommenssteuerpflichtigen Menschen im Land betreffen – aber die, die am meisten haben und bislang relativ gesehen weniger zum Gemeinwesen beitragen als die mittleren Einkommen. Denn man muss sich ja klar machen: Steuern sind die Grundlage für die Finanzierung unseres Gemeinwesens und zentraler Hebel für Gerechtigkeit.

Deshalb sind mir noch zwei Dinge wichtig: Erstens ein effizienter Kampf gegen Steuerbetrug – dem Staat geht dadurch jährlich ein zweistelliger Milliardenbetrag pro Jahr verloren. Und zweitens klimaschädliche Subventionen schrittweise abzubauen, durch die Gelder frei werden. Das ist durchdacht und möglich, wohingegen die Vorschläge von CDU/CSU und FDP zu Steuerausfällen im zweistelligen Milliardenbereich führen.

Norbert Müller (Die Linke) Quelle: Julius Frick

Afghanistan & Außenpolitik

Wie würden Sie in Zukunft mit einer vergleichbaren Situation wie derzeit in Afghanistan umgehen? Sind Sie der Meinung, Demokratie lässt sich von außen aufpfropfen?

Ludwig (CDU): Nein.

Krause (AfD): Derlei haben wir immer auf Deutlichste abgelehnt. Wir stellen uns gegen jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Flüchtlinge aus Ländern wie Afghanistan wollen wir regional, also in Nachbarländern einer Krisenregion über die UN und Partnerorganisationen versorgen und diese dabei mit ausreichend hohen Zahlungen unterstützten.

Scholz (SPD): Nach den Anschlägen vom 11. September war es richtig, die mit der damaligen Taliban-Regierung Verbündeten Terroristen vor Ort zu bekämpfen. Dass sich in den 20 Jahren danach keine stabile und demokratische Regierung etablieren konnte, ist schlimm für die Afghanen, die auf ein Leben mit mehr Recht und Freiheit gehofft haben. Mich bewegt die Frage, wie es geschehen konnte, dass die Taliban quasi ohne nennenswerten Widerstand der Regierung und der afghanischen Armee, das Land übernehmen konnten.

Dennoch, der Afghanistan-Einsatz war besonders, schon mit Blick auf seine Länge und seine Dimension. Es gibt aktuell keinen vergleichbaren Auslandseinsatz der Bundeswehr. Und es ist offensichtlich, dass die Demokratie sich nicht von außen aufpfropfen lässt. Sie muss von innen heraus gewollt sein und muss jeden Tag aufs Neue verteidigt werden.

Müller (Die Linke): Die Linke hat den Krieg in Afghanistan von Anfang abgelehnt. Der Krieg wurde damit begründet, Sicherheit, Demokratie und Frauenrechte zu schaffen. Keines der erklärten Ziele wurde erreicht, im Gegenteil. Die Taliban sind stark wie noch nie, die soziale und die wirtschaftliche Situation im Land sind katastrophal. Gleichzeitig haben wir seit jeher gefordert, dass bei einem Abzug Ortskräfte, Menschen- und Frauenrechtler:innen und andere gefährdete Personen evakuiert werden müssen. Zuletzt haben wir im Juni ein entsprechenden Antrag im Bundestag gestellt. SPD und Union hat das abgelehnt. Bis heute blockieren sie die Aufnahme von Geflüchteten.

Teuteberg (FDP): Demokratie und Rechtsstaatlichkeit lassen sich sicher nicht verordnen oder „aufpfropfen“, sie benötigen tatsächlichen Rückhalt der jeweiligen Gesellschaft. Aus Versäumnissen und Fehlern ist allerdings nicht der Schluss zu ziehen, sich generell außenpolitisch auf Passivität zu verlegen. Beim ursprünglichen Ziel der Terrorismusbekämpfung war der Einsatz in Afghanistan durchaus erfolgreich. Deutschland muss mehr und nicht weniger außenpolitische Verantwortung übernehmen: aufgrund realistischer Annahmen und Ziele, mit einer angemessenen Ausstattung unserer Bundeswehr und verlässlich abgestimmt in EU und NATO.

Baerbock (Grüne): Dieses Desaster mit Ansage, das wir in Afghanistan erlebt haben, muss in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Zudem muss der gesamte Militäreinsatz in Afghanistan unabhängig evaluiert werden, damit wir daraus Lehren für die Zukunft ziehen können. Die Erfahrung in Afghanistan hat uns gezeigt, dass eine militärische Intervention keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie nicht in eine politische Strategie eingebettet ist und wenn nicht klar ist, wie man aus diesem Einsatz wieder herauskommt.

Das Scheitern des Westens in Afghanistan ist auch eine Zäsur für die deutsche und europäische Außenpolitik. Dennoch wäre es falsch, sich jetzt aus jeglichem internationalen Engagement zurückzuziehen. Deutschland als global vernetztes Land braucht eine internationale Ordnung, die auf Recht und Regeln beruht. Und es wäre falsch, sich nicht weiterhin für Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit einzusetzen.

Denn die Charta der Vereinten Nationen und Menschenrechtspakte sind keine westliche Ideologie, sie sind geltendes Recht, auf das sich die internationale Staatengemeinschaft aus gutem Grund verpflichtet hat. Für die Zukunft müssen wir aber vor einem Eingreifen von außen gemeinsam mit unseren Partnern unsere Ziele viel genauer definieren, unsere Mittel besser anpassen und klären, wie wir aus einem Einsatz wieder herauskommen. Dabei ist wichtig, auch die Grenzen des eigenen Einflusses anzuerkennen.

Tim Krause (AfD) Quelle: Julius Frick

Lieferkettengesetz

Warum wird mit dem neuen Lieferkettengesetz unseren Unternehmen – etwa in der Batterieherstellung für PKW - die Produktion erschwert gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, wo dieses Gesetz keine Gültigkeit hat?

Ludwig (CDU): Gesetzestexte können nur dann Wirkung zeigen, wenn ihre Umsetzung auch kontrolliert wird. Hier gibt es global unterschiedliche Standards bei den Kontrollen. Vergleichbar mit Dopingkontrollen im Sport.

Krause (AfD): Die anderen Parteien betreiben eine ideologiegesteuerte Wirtschaftspolitik, die gegen die Interessen der eigenen Unternehmen und damit der eigenen Bürger gerichtet ist. Dies lehnen wir als AfD entschieden ab. Wir setzen uns für eine größtmögliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Unternehmen ein.

Scholz (SPD): Der Erfolg von Unternehmen wird von ihren Beschäftigten erarbeitet. Es gehört zur Aufgabe der Politik, für menschenwürdige Arbeit zu sorgen. Wir tun das, indem wir von Unternehmen weltweit die Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und ökologischer Standards fordern. Das nationale Lieferkettengesetz ist ein großer Erfolg der SPD. Auch die EU will jetzt ähnliche Regeln festlegen.

Müller (Die Linke): Unternehmen in Risikobranchen müssen verpflichtet werden, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungsketten Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit und Umweltzerstörungen auszuschließen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen daher in der nächsten Wahlperiode ein Lieferkettengesetz einführen, dass diesen Namen auch verdient.

Teuteberg (FDP): Diese Wettbewerbsnachteile sind tatsächlich problematisch. Für wichtige Standards bei Menschenrechten, Arbeits-, Umwelt und Verbraucherschutz et cetera sollten wir uns vielmehr mit verstärkten Bemühungen und Initiativen für Freihandelsabkommen einsetzen. Standards besonders hochzusetzen, die dann aber keine internationale Akzeptanz finden, kostet Arbeitsplätze in den entsprechenden Ländern und das wiederum führt nicht zu Nachahmung durch Attraktivität, sondern zu Verdrängung und Verlagerung von Produktion und Arbeitsplätzen. Freihandel fördert nachweislich Wohlstand und Frieden.

Baerbock (Grüne): Es ist ein richtiger Schritt, Unternehmen für die Bedingungen, zu denen ihre Produkte in anderen Ländern hergestellt werden, in die Verantwortung zu nehmen. Ich jedenfalls will nicht, dass Waren, deren Herstellung mit schweren Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit im Zusammenhang stehen, auf den EU-Binnenmarkt und somit in die Läden bei uns gelangen. Und das geht vielen anderen Menschen sicherlich auch so. Das jetzige Gesetz geht aber nicht weit genug. Andere Länder wie Frankreich oder die Niederlande sind hier schon weiter.

Linda Teuteberg (FDP) Quelle: Julius Frick

Gesundheitswesen

Welche wichtigste Lehre ziehen Sie aus der Corona-Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland?

Ludwig (CDU): Dass es in Zukunft ausgeschlossen sein muss, dass Kliniken in der Corona-Krise die Zahl freier Intensivbetten künstlich verringern können, um dadurch Ausgleichszahlungen zu erhalten. Erhoben hat diese Vorwürfe der Bundesrechnungshof über die Corona-Politik der Bundesregierung.

Krause (AfD): Die gravierendsten Folgen für Wirtschaft und Gesundheit der Menschen wurden durch die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung selbst erzeugt. Viele Menschen sind an nicht behandelten chronischen Erkrankungen verstorben. Unter dem Vorwand einer Pandemie-Bekämpfung wurden zudem Grundrechte stark eingeschränkt und Zwangsmaßnahmen durchgeführt. Das öffentliche Gesundheitswesen muss künftig unabhängiger und streng wissenschaftsbasiert entscheiden und handeln können.

Scholz (SPD): Beschäftigte in Gesundheit und Pflege verdienen mehr Respekt, mehr Gehalt und gute Arbeitsbedingungen. Und wir brauchen zügig einen guten leistungsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst. Da dürfen wir nicht auf die nächste Krise warten.

Müller (Die Linke): Der Pflegenotstand muss endlich gestoppt werden. Um der Abwanderung und dem Personalmangel entgegenzuwirken, müssen wir Anreize schaffen. Deshalb fordern wir 500 Euro mehr Grundgehalt und bessere Arbeitsbedingungen in Pflegeeinrichtungen. Zudem brauchen wir ein Verbot der Entnahme von Gewinnen, um die private Bereicherung aus den Gewinnen der Krankenhäuser zu beenden.

Teuteberg (FDP): Dass der Staat sich auf seine tatsächlichen Kernaufgaben konzentrieren sollte statt immer neue Staatsaufgaben zu erfinden und sich zu verzetteln. Dass Digitalisierung ein dringendes und wichtiges Thema ist, das mehr Priorität verdient und Tempo braucht, haben wir Freie Demokraten auch schon zur letzten Bundestagswahl offensiv zum Thema gemacht, als andere uns dafür noch belächelt haben. Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der seine Kernaufgaben zuverlässig erfüllt und dort Prioritäten bei Personal und Ausstattung setzt. Funktionieren ist Staatsaufgabe Nummer 1.

Baerbock (Grüne): Nicht erst seit Corona leisten Pflegekräfte einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Und doch fehlt es an gesellschaftlicher Anerkennung, gerechter Bezahlung und fairen Arbeitsbedingungen. Viele Pflegekräfte kämpfen jeden Tag gegen Zeitdruck und Überlastung an. Ich möchte mit einem umfassenden Maßnahmenpaket Verbesserungen schaffen: es braucht verbindliche, bedarfsgerechte Personalschlüssel und bessere Löhne.

Wir sollten auch neue Arbeitszeitmodelle wie etwa der 35-Stunden-Woche in der Pflege ermöglichen. Es wäre auch sinnvoll, wenn Gesundheits- und Pflegeberufe mehr Tätigkeiten eigenverantwortlich übernehmen können. Und: Wo immer möglich, müssen Menschen bei körperlichen Anstrengungen durch technische Hilfsmittel entlastet werden. Es ist doch nicht nötig, dass eine 55-Jährige einen 90-Kilo-schweren Patienten ins Bett hebt, dazu gibt es Geräte.

Garnisonkirche

Wie stehen Sie zu weiteren Bundesmillionen für die Garnisonkirche?

Ludwig (CDU): Der ehemalige Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) sah die Sprengung der Kirche als Kulturbarbarei an. Dem ist nichts hinzuzufügen. Deshalb ist jeder Euro für den Wiederaufbau gut angelegt.

Krause (AfD): Wir setzen auf eine Aktivierung privater Spender. Ich selbst bin auch für ein maßvolles Engagement des Bundes für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, weil dadurch die Attraktivität Potsdams als Tourismusstadt deutlich gesteigert wird, wie das Beispiel Dresdner Frauenkirche zeigt. Anstatt etwa in Marokko Millionen für die Beleuchtung von Moscheen auszugeben, sollten wir sie in die Pflege heimischer Kulturgüter investieren.

Scholz (SPD): Der Bund hat sich bereits sehr stark an der Finanzierung beteiligt und ich gehe davon aus, dass die restliche Finanzierung durch Spenden sichergestellt ist.

Müller (Die Linke): Seit vielen Jahren streite ich dafür, dass für die Kopie des Garnisonkirchenturmes keine öffentlichen Mittel eingesetzt werden. Das hoch umstrittene Elitenprojekt zieht durch seine politische Belastung keine größeren privaten Spenden an. Das Versprechen, den Bau wie bei der Frauenkirche durch Spenden zu finanzieren, war eine bewusste Täuschung. Die öffentliche Hand wird nun in Geiselhaft genommen. Ich sage: die Verschwendung von Steuermitteln gegen den Willen der Potsdamer:innen muss enden. Für mich hat der vollständige Erhalt der noch stehenden Teile des Rechenzentrums oberste Priorität. Deswegen haben wir einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt.

Teuteberg (FDP): Mit der Frage von Fördergeldern für Projekte beschäftige ich mich, wenn sie tatsächlich anstehen und weitere öffentliche Mittel stehen nicht auf der Tagesordnung. Ich halte viel davon, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Konzeption und Baufortschritt dieses unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stehenden Projektes habe ich mir wiederholt vor Ort angesehen. Mit der Ausstellungskonzeption wird auch über den Potsdamer Tellerrand hinausgeblickt. Das Engagement der Stiftung und des Fördervereins für einen Lern- und Begegnungsort sowie für Bildungs- und Versöhnungsarbeit schätze ich sehr.

Baerbock (Grüne): Die Initiative für den Bau ist ursprünglich damit angetreten, die Kirche vor allem mit Spenden zu realisieren. Mittlerweile übernimmt der Bund einen Löwenanteil der Kosten - mit Steuergeldern zahlt er für einen umstrittenen Neubau. Warum, erschließt sich mir nicht. Wir haben viele Kirchenbauten im Land, die dringend saniert werden müssten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Referenzen im WK 61

Nennen Sie bitte ein Projekt in ihrem Wahlkreis 61, welches Sie in ihrer Zeit im Bundestag von Anfang bis Ende in aktiv mitgestaltet haben?

Ludwig (CDU): Ich bin erst seit Dezember 2019 Ministerin des Bundes. Angestoßene Projekte, wie zum Beispiel eine internationale Schule mit IB-Abschluss, lassen sich nicht in anderthalb Jahren realisieren. Über die Förderung der Alten Golmer Dorfkirche, die ich initiiert habe, freue ich mich natürlich.

Krause (AfD): Ich war bisher nicht im Bundestag.

Scholz (SPD): Ich habe bereits Erfahrung als Bundestagsabgeordneter, bin es aber seit 2011 nicht mehr. Ich war Hamburgs Erster Bürgermeister und bin nun seit 2018 Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Ich habe an all meinen Wirkorten gezeigt, dass ich die Dinge, die ich verspreche, energisch angehe. Hamburgs Wohnungsbauprogramm ist Vorbild für ganz Deutschland. Die Kurzarbeit hat auch vielen Beschäftigten hier vor Ort durch mittlerweile zwei große Krisen geholfen. Ich war vor Ort in meinem Wahlkreis immer ansprechbar. So will ich das auch hier halten und nach der Wahl regelmäßig auf öffentlichen Bürgerversammlungen Rede und Antwort stehen.

Müller (Die Linke): Durch öffentlichen Druck und meine parlamentarische Arbeit konnten wir den Bau einer Sammelstandortschießanlage auf dem Truppenübungsplatz Döberitzer Heide verhindern. Das war eine wichtige Entscheidung für die Region, für die Natur, die AnwohnerInnen und diejenigen, die die Heide als Naturerlebnis oder zur Entspannung nutzen.

Teuteberg (FDP): Die Sanierung des ehemaligen Hofgärtnerhauses der Pfingstberggemeinde als Projekt in Zusammenarbeit mit der Brandenburger Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das Projekt ist noch nicht beendet und ich werde es weiter begleiten.

Baerbock (Grüne): Mir ist es wichtig, diejenigen zu unterstützen, die bisher von den politisch Verantwortlichen nicht ausreichend beachtet wurden. Deshalb kooperiere ich seit Jahren mit Organisationen wie der Arbeiterwohlfahrt und rufe zu Spenden auf, damit Kinder zur Einschulung Schulranzen und die Ausstattung für den Start in die Schule bekommen. Auf Bundesebene setze ich mich für eine elternunabhängige Kindergrundsicherung ein, die Kinder aus Hartz IV holt.

Gemeinsam mit anderen engagierten Menschen habe ich den Verein Hand in Hand e.V. in Potsdam ins Leben gerufen, um Geflüchtete bei Behördengängen, der Suche nach Wohnungen, einer Arbeit oder dem Schulbesuch in Deutschland zu unterstützen und Begegnungen zwischen Alteingesessenen und neuen Bewohnerinnen und Bewohnern zu ermöglichen. Damit konnten wir vielen Menschen eine gutes Ankommen und Einleben in der Region ermöglichen.

Lesen Sie auch MAZ-Talk mit allen Spitzenkandidaten im Potsdamer Wahlkreis 61

Freiheit

Alle wollen Freiheit. Doch was genau verstehen Sie darunter?

Ludwig (CDU): Das Gegenprogramm zu den Grünen – weniger staatliche Regulierung, keine unnötigen Verbote und vor allem die Freiheit der Sprache ohne Sternchen und Striche.

Krause (AfD): Freiheit bedeutet nicht, dass der Bürger alles tun kann, was er will, sondern dass er im Idealfall nichts tun muss, das er nicht tun will. Freiheit ist also vor allem Freiheit von Zwängen, Gängelung, Beschränkung und Überwachung durch den Staat. Die Bundesregierung hat den Einsatz des Staatstrojaners gegen die Bürger beschlossen, das Bankgeheimnis faktisch abgeschafft und unsere Überwachung und Meinungskontrolle in den sozialen Medien eingeführt. Das ist für mich das Gegenteil von Freiheit.

Scholz (SPD): Die Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland haben sich die Freiheit vor gerade erst knapp 32 Jahren erkämpft. Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie sind Geschwister. Freiheit heißt, dass wir über die Entwicklung unseres Gemeinwesens mitbestimmen und über unser eigenes Leben selbst bestimmen und nach eigenen Vorstellungen leben können. Und deshalb bedroht Armut diese Freiheit, beschränkt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die freie Entfaltung des Einzelnen. Und darum gehört zur Freiheit auch der Sozialstaat als viertes Geschwisterpaar.

Müller (Die Linke): In Deutschland gibt es ein hohes Maß an Freiheitsrechten. Das ist gut so. Damit alle von diesen Freiheiten profitieren können, braucht es aber ein höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit. Denn wer ständig Angst vor Jobverlust oder Armut hat, ist in der Ausübung seiner Rechte schnell beschränkt.

Teuteberg (FDP): Freiheit ist nicht selbstverständlich und längst nicht alle politischen Kräfte setzen sich für sie ein. Das Wesen der Freiheit ist das Recht, selbst bestimmen zu können, wie man sein Leben gestaltet – ohne Bevormundung und Gängelei. Freiheit bedeutet auch, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Wichtig dafür ist, dass die eigene individuelle Leistung und nicht die Herkunft eines Menschen über seine Lebenschancen entscheidet. Freiheit ist kein Privileg, das verliehen wird. Nicht ihr Gebrauch, sondern ihre Einschränkung ist begründungsbedürftig und auf Verhältnismäßigkeit zu prüfen.

Baerbock (Grüne): Freiheit bedeutet für mich: Vielfalt, Gleichberechtigung und eine lebendige Demokratie. Ich streite für eine offene und friedliche Gesellschaft, in der wirkliche Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern besteht. Eine Gesellschaft, in der sich jeder Mensch frei entfalten kann und in der alle lieben und leben können wie sie wollen. Dafür müssen wir Hass und Hetze entschlossen bekämpfen. Und: Freiheit bedeutet für mich auch, die Freiheit der kommenden Generationen mit zu denken. Daher kämpfe ich entschlossen für wirksamen Klimaschutz.

Von MAZonline