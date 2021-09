Potsdam

Im Anschluss des MAZ-Wahltalks am 30. August hatten Potsdamer Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen den Direktkandidaten vom Wahlkreis 61 zu stellen. Im Talk debattieren die Kandidaten vor allem über die Pandemie, Wohnungsnot und den Potsdamer Verkehr. Selbstverständlich geht es bei der Bundestagswahl um mehr, als in einem 90 Minuten Talk besprochen werden kann. Die MAZ hat Fragen der Leser an die Kandidaten gesammelt und ihnen eine Auswahl von 10 Fragen gestellt – der Spitzenkandidat der AfD, Tim Krause, hat geantwortet.

Bezahlbare Mieten

Wie wollen sie sicherstellen, dass Mieten wieder für alle Einkommensbereiche bezahlbar werden?

Tim Krause (AfD): Wir brauchen deutlich mehr Anreize für Investoren und Bauträger zur Steigerung des sozialen Wohnungsbaus - wie etwa den niedrigeren Mehrwertsteuersatz für sozialen Wohnungsbau und die Abschaffung der Grunderwerbssteuer. Darüber hinaus setze ich mich für ein höheres Wohngeld ein, gegebenenfalls auch aufgestockt um ein kommunales Wohngeld. Vor allem aber müssen wir zu einem normalen Zinsumfeld zurückkehren, damit der Immobilienmarkt nicht weiter angeheizt wird.

Pariser Klimaabkommen

Wie soll das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel zur Erderwärmung noch eingehalten werden?

Krause (AfD): Wir setzen uns für einen realistischen und bezahlbaren, mittelfristig emissionsfreien Energiesektor ein. Zentral dafür sind modernste, nicht GAU-fähige Kernreaktoren, die unseren zwischengelagerten Atommüll als Brennstoff verwenden und damit einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Sie sind sicher, emissionsfrei, grundlastfähig und erzeugen ausreichend bezahlbaren Strom. Hinzu kommt die konventionelle Energieerzeugung mit Kohlenstoffabscheidung und regenerativen Energieträgern, deren Strom sofort verbraucht wird.

Reformstau

Wie wollen Sie den jahrelangen Reformstau und die aufgeblähte Bürokratie auflösen?

Krause (AfD): Wir brauchen eine Angleichung der EDV-Systeme, Einführung modernster Datenverarbeitung und eine deutliche Reduktion der Gesetzeskomplexität. Verfahren müssen beschleunigt und die Digitalisierung konsequent vorangetrieben werden. Durch die von uns vorgeschlagene „Aktivierende Grundsicherung“ könnte ein Großteil der rund 150 antragspflichtigen Sozialleistungen gebündelt und damit deutlich zur Entbürokratisierung beigetragen werden.

Steuersenkungen

Wie soll die Steuersenkung, die mehrere Parteien vorhaben, seriös finanziert werden?

Krause (AfD): Wir haben ausgabenseitig riesige Einsparpotenziale. Um all diese zu nutzen, bedarf es einen konsequenten Kassensturz. Um die grassierende Steuermittelverschwendung einzudämmen, fordern wir die Einführung eines Straftatbestandes der Steuermittelverschwendung. Schon alleine durch eine andere Europa- und Flüchtlingspolitik könnten rund 100 Milliarden Euro im Jahr eingespart werden. Zudem brauchen wir eine aktivierende Wirtschaftspolitik, da nur gesunde Unternehmen Wachstum und damit solide Staatsfinanzen garantieren.

Afghanistan & Außenpolitik

Wie würden Sie in Zukunft mit einer vergleichbaren Situation wie derzeit in Afghanistan umgehen? Sind Sie der Meinung, Demokratie lässt sich von außen aufpfropfen?

Krause (AfD): Derlei haben wir immer auf Deutlichste abgelehnt. Wir stellen uns gegen jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Flüchtlinge aus Ländern wie Afghanistan wollen wir regional, also in Nachbarländern einer Krisenregion über die UN und Partnerorganisationen versorgen und diese dabei mit ausreichend hohen Zahlungen unterstützten.

Lieferkettengesetz

Warum wird mit dem neuen Lieferkettengesetz unseren Unternehmen – etwa in der Batterieherstellung für PKW - die Produktion erschwert gegenüber Unternehmen in anderen Ländern, wo dieses Gesetz keine Gültigkeit hat?

Krause (AfD): Die anderen Parteien betreiben eine ideologiegesteuerte Wirtschaftspolitik, die gegen die Interessen der eigenen Unternehmen und damit der eigenen Bürger gerichtet ist. Dies lehnen wir als AfD entschieden ab. Wir setzen uns für eine größtmögliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Unternehmen ein.

Gesundheitswesen

Welche wichtigste Lehre ziehen Sie aus der Corona-Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland?

Krause (AfD): Die gravierendsten Folgen für Wirtschaft und Gesundheit der Menschen wurden durch die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung selbst erzeugt. Viele Menschen sind an nicht behandelten chronischen Erkrankungen verstorben. Unter dem Vorwand einer Pandemie-Bekämpfung wurden zudem Grundrechte stark eingeschränkt und Zwangsmaßnahmen durchgeführt. Das öffentliche Gesundheitswesen muss künftig unabhängiger und streng wissenschaftsbasiert entscheiden und handeln können.

Garnisonkirche

Wie stehen Sie zu weiteren Bundesmillionen für die Garnisonkirche?

Krause (AfD): Wir setzen auf eine Aktivierung privater Spender. Ich selbst bin auch für ein maßvolles Engagement des Bundes für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, weil dadurch die Attraktivität Potsdams als Tourismusstadt deutlich gesteigert wird, wie das Beispiel Dresdner Frauenkirche zeigt. Anstatt etwa in Marokko Millionen für die Beleuchtung von Moscheen auszugeben, sollten wir sie in die Pflege heimischer Kulturgüter investieren.

Referenzen im WK 61

Nennen Sie bitte ein Projekt in ihrem Wahlkreis 61, welches Sie in ihrer Zeit im Bundestag von Anfang bis Ende in aktiv mitgestaltet haben?

Krause (AfD): Ich war bisher nicht im Bundestag.

Freiheit

Alle wollen Freiheit. Doch was genau verstehen Sie darunter?

Krause (AfD): Freiheit bedeutet nicht, dass der Bürger alles tun kann, was er will, sondern dass er im Idealfall nichts tun muss, das er nicht tun will. Freiheit ist also vor allem Freiheit von Zwängen, Gängelung, Beschränkung und Überwachung durch den Staat. Die Bundesregierung hat den Einsatz des Staatstrojaners gegen die Bürger beschlossen, das Bankgeheimnis faktisch abgeschafft und unsere Überwachung und Meinungskontrolle in den sozialen Medien eingeführt. Das ist für mich das Gegenteil von Freiheit.

