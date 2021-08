Potsdam

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Im Wahlkreis 61 – der sogenannte Promi-Wahlkreis – treten neben Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) 15 weitere Direktkandidaten bzw. Direktkandidatinnen an. Die MAZ hat alle im Kurzinterview zu Themen wie Corona, Klima, Verkehr oder Flüchtlinge befragt. Hier sind die Antworten:

Saskia Ludwig (CDU, 53)

Die Betriebswirtin lebt seit ihrer Geburt in Golm und ist seit 1997 in der CDU.

Saskia Ludwig ist Direktkandidatin der CDU. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Es dürfen neue Baugebiete nicht ohne die notwendige Infrastruktur geplant werden. Darüber hinaus verstehe ich nicht, warum wir uns beim Thema Verkehr so auf bestimmte Verkehrsmittel versteifen und nicht auf innovative neue Lösungen setzten.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Wir benötigen einen integrierten Masterplan „Wohnen, Verkehr und Arbeiten“ für die nächsten 10-15 Jahre. Allerdings müssen sich dafür die zuständigen Bundes- und Landesministerien und die Städte und Kommunen zusammensetzen.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Eine Umstellung der Busflotte auf CO2 neutrale Treibstoffe würde sofort die Klimaschutzbilanz verbessern und neue gewerbliche und öffentliche Bauten sollten generell mit sogenannten „grünen Wänden und Dächern“ geplant und umgesetzt werden.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Am Beispiel Afghanistan gilt es, jene Ortskräfte, die uns unterstützt haben, schnell und sicher zu evakuieren und zu uns zu holen. Flüchtlingsströme müssen in der Nähe ihrer Heimat sicher untergebracht werden und bei Härtefällen müssen wir ein sicherer Hafen bleiben.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Ich denke, dass sich politische Entscheider bei Themen dieser Tragweite umfassend von Experten aus allen Fachbereichen beraten lassen müssen. Entscheidend ist eine abgestimmte Linie, die umgesetzt und entsprechend kommuniziert wird.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Eine starke bürgerliche Vertretung unserer Region im Bundestag ist mein wichtigstes Ziel für den Wahlkreis. Die Wähler bekommen mit mir eine Abgeordnete, die wirklich für Sie da ist und nicht nur sechs Wochen lang an Laternenmasten hängt.

Tim Krause (AfD, 50)

Tim Krause ist Autor, Film- und Medienschaffender. Seit 2017 wohnt er in Potsdam. In der AfD ist er seit 2016.

Tim Krause ist Direktkandidat der AfD. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Ich stehe für die Steigerung der Attraktivität und den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie eine moderne KI-gestütze Verkehrsführung wie etwa seit kurzem in Los Angeles. Das optimiert den Verkehrsfluss und verringert Standzeiten erheblich. Das Auto darf gerade bei uns im Wahlkreis nicht bekämpft werden; es ist unverzichtbarerTeil eines intelligenten Verkehrsmixes. Zur Entlastung der Potsdamer Innenstadt fordern wir uner anderem, die Havelspange wieder in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Bei einem Leerstand von ca.1% Asylbewerber aus ihren Unterbringungen auf kommunale Wohnungen zu verteilen, wie gerade durch den Potsdamer OB betrieben, halte ich auch angesichts des angespannten Immobilienmarktes für unverantwortlich. Dieser Prozess muss gestoppt und umgekehrt werden. Wir brauchen im Wahlkreis mehr Sozialen Wohnungsbau - verbunden mit einer Verpflichtung der Bauträger auch im Bauland-Modell den Anteil an Sozialem Wohnungsbau schneller zu realisieren. Wir fordern zudem ein höheres Wohngeld, notfalls aufgestockt um ein kommunales Wohngeld. Wir müssen schnellstmöglich deutlich entbürokratisieren und Entscheidungszeiten bei der Baulandvergabe deutlich verkürzen. Einen Mietendeckel lehne ich ab. Die jüngste DIW-Studie hat gezeigt, dass während des Berliner Mietendeckels das Wohnungsangebot um mehr als 51% zurückgegangen ist. Linke Konzepte schaffen also keinen Wohnraum, sondern zerstören ihn.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Ich setze mich - wo sinnvoll und wirtschaftlich - für die Förderung von Photovoltaik und Solarthermie ein, wo der gewonnene Strom sofort verbraucht wird. Auf diese Weise die Autarkie der Privathaushalte und Unternehmen gegenüber den Stromerzeugern zu stärken, ist angesichts der höchsten Strompreise der Welt im Sinne unserer Bürger. Ich will schnellstmöglich zu einer emissionsfreien Energieerzeugung gelangen - allerdings nicht auf Basis des EEG, sondern wie alle modernen Industriestaaten mit einem Energiemix aus modernster, nicht-GAU-fähiger Kernkrafttechnologie, konventioneller Energieerzeugung mit Kohlenstoffabscheidung sowie Erneuerbaren Energieträgern, wo sinnvoll. Auf kommunaler Ebene sind unbedingt neueste Konzepte zur Energieersparnis und Wirkungsgradoptimierung zu entwickeln und zu fördern.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Das „Sicherer-Hafen“-Modell lehnen wir ab. Abgelehnte Asylbewerber müssen unverzüglich in ihre Heimatländer rücküberführt werden; ebenso solche, die straffällig werden. Wirkliche Flüchtlingshilfe ist nur in den Heimatregionen der Asylbewerber möglich, da wir dort mit derselben Summe eingesetzten Geldes aufgrund der Kaufkraftunterschiede erwiesenermaßen 50- bis 100-mal mehr Hilfe leisten können.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Schweden und andere Staaten sowie aktuelle Studien haben gezeigt: Die Lockdowns und andere Maßnahmen der Bundesregierung haben kein Leben gerettet, sondern sind für zahlreiche Todesfälle durch unbehandelte Erkrankungen, eine massive Zerstörung unserer Wirtschaft und unserer Bildung sowie die erhebliche Einschränkung unserer Grundrechte verantwortlich. In der Corona-Krise haben Bundes- und Landesregierung vollkommen versagt, ganz besonders auch beim Schutz der vulnerablen Gruppen, unter denen es die meisten Todesfälle zu verzeichnen gab. Wir lehnen eine Impfpflicht - insbesondere für Kinder - auf das Schärfste ab und halten die aktuellen Maßnahmen der Regierung für staatliche Nötigung oder ggf. für Körperverletzung durch schwere Impfschäden. Jeder Bürger soll frei entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Der gesamte Wahlkreis muss viel kinder- und familienfreundlicher werden. Dafür brauchen wir unter anderem Konzepte für Mehr-Generationen-Wohnmodelle. Besonders wichtig ist mir eine Kraftanstrengung bei der Ansiedelung modernster und zukunftsfähiger Technologie-Unternehmen auch im Rahmen des Reshoring, eine deutlich verbesserte Gründerkultur, eine Stärkung des Handwerks und die Gleichstellung und Förderung privater Schulträger. Die aktive Gestaltung der Digitalisierung auch vor dem Hintergrund ihrer Folgen für den Arbeitsmarkt und die Hebung Brandenburgs auf die Ebene eines wirtschaftsstarken Bundeslandes mit weltmarktfähigen Spitzenunternehmen stehen für mich im Zentrum meiner politischen Arbeit für den Wahlkreis.

Olaf Scholz (SPD, 63)

Der Rechtsanwalt wohnt seit 2018 im Wahlkreis. Seit 1975 ist er in der SPD.

Olaf Scholz ist Direktkandidat der SPD. Quelle: Janine Schmitz/photothek.de

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Gute Angebote für Bus, Bahn und Rad. Stichwörter sind die Reaktivierung der Stammbahn, die S-Bahn nach Stahnsdorf, Zweigleisigkeit Griebnitzsee-Wannsee und Radschnellwege zwischen den Gemeinden.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Mietpreisbremse entfristen und verschärfen. Ein Mietmoratorium auf Inflationshöhe. 400.000 neue Wohnungen im Jahr, 100.000 davon Sozialwohnungen. Kommunale Vorkaufsrechte zu fairen Preisen.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Für ganz Deutschland, müssen die Weichen richtig gestellt werden, damit öffentliche und private Investitionen mit neuem Tempo geschehen können. Wir brauchen mehr Erneuerbare Energien und grüne Fernwärme.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Ich freue mich, dass Potsdam, andere Kommunen und vor allem die Bürgerinnen und Bürger so engagiert sind und auch bei der Aufnahme von Ortskräften und engagierten Frauen aus Afghanistan helfen wollen.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Beschäftigte in Gesundheit, Pflege und vielen alltäglichen Dienstleistungen verdienen mehr Respekt, mehr Gehalt und gute Arbeitsbedingungen. Es braucht große Sprünge bei der Digitalisierung, damit Deutschland erfolgreich bleibt.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Mir ist es wichtig, vor Ort zu sein und direkt mit den Leuten zu sprechen. Ich mache aktuell in allen Gemeinden öffentliche Bürgerversammlungen. Das werde ich nach der Wahl weiterhin tun.

Norbert Müller (DIE LINKE, 35)

Norbert Müller ist Mitglied des Deutschen Bundestags. Seit 2005 lebt er in Potsdam-Fahrland und seit 2002 ist er Mitglied der LINKEN.

Norbert Müller ist Direktkandidat der LINKEN. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Vorfahrt für Klimaschutz und Verkehrswende durch Ausbau von Bus, Tram, Rad- und Fußwegen sowie einer Reaktivierung der Stammbahn, dazu intelligente Ampeln, die sich nach dem Verkehrsaufkommen richten.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Um die Preisspirale bei Mieten zu stoppen, wollen wir einen bundesweiten Mietendeckel und die Spekulation mit Wohnraum verbieten. Außerdem wollen wir 250.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr schaffen.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Die Ausrufung des Klimanotstands in Potsdam ist richtig, nur sollte danach auch gehandelt werden. Gebäude wie bspw. der Staudenhof dürfen nicht leichtfertig abgerissen, sondern müssen saniert werden.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

DIE LINKE ist die Partei der Geflüchtetensolidarität. Die Bereitschaft der Stadt zur Aufnahme gefährdeter Personen aus Afghanistan ist nach 20 Jahren Krieg völlig richtig.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Statt immer neuer Autogipfel habe ich einen Kindergipfel gefordert. Denn Kinder, Jugendliche und ihre Familien sind von Anfang an aus dem Blickfeld geraten. Das darf nie wieder passieren.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Zigtausende Kinder leben in Potsdam in Armut oder sind von ihr gefährdet. Dieser skandalöse Zustand muss beendet werden. Deswegen brauchen wir endlich eine Kindergrundsicherung.

Linda Teuteberg (FDP, 40)

Die Rechtsanwältin lebt in Babelsberg und ist seit dem Jahr 2000 in der FDP. Mitglied des Bundesvorstandes ist sie seit 2011.

Linda Teuteberg ist Direktkandidatin der FDP. Quelle: Karoline Wolf

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Für Durchgangsverkehr braucht es Umgehungsstraßen (Havelspange), für Zielverkehr in die Stadt attraktive Park & Ride-Angebote mit gutem ÖPNV. Erleichterung des Radverkehrs ohne Stigmatisierung des Autos.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Bauen erleichtern statt deckeln: beschleunigte Genehmigungsverfahren, Baukosten-TÜV, Nachverdichtung im Bestand (z.B. Dachausbau und -aufstockung erleichtern), Freibetrag bei Grunderwerbsteuer.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Je nach Kommune: bei eigenen Gebäuden Begrünung (Dächer & Fassaden) & Versorgung mit Solarenergie; Aufforstung; Ausbau von Fernwärme; für fließenden Verkehr sorgen: Stau & Parkraumsuchverkehr vermeiden.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Migrationspolitik (Regeln des Einreise- & Aufenthaltsrechts) ist aus gutem Grund nach unserer Verfassung keine Sache der Kommunen, sondern Zuständigkeit des Bundes und der Europäischen Union.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Endlich Priorität für und Tempo bei der Digitalisierung, insb. von Schulen und öffentlicher Verwaltung. Konzentration des Staates auf zuverlässige Erfüllung seiner Kernaufgaben statt Verzettelung.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Wir brauchen eine Agenda für Wachstum & Arbeitsplätze: Entlasten, Entfesseln, Investieren. Nur dann können wir uns Bildung, Kultur, Soziales, Sicherheit, Klimaschutz u.v.m. auch in Zukunft leisten.

Annalena Baerbock (Grüne/B90, 40)

Annalena Baerbock ist Mitglied des Deutschen Bundestags und seit 2018 Bundesvorsitzende der Grünen/Bündnis 90. Sie wohnt in Potsdam.

Annalena Baerbock ist Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen Quelle: Grüne

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Ich will das Bus-, Bahn- und Radnetz ausbauen und mit Park&Ride Angeboten verknüpfen für ein Flexibles von A nach B. Dazu gehören eine Tram nach Krampnitz und der Wiederaufbau der Potsdamer Stammbahn.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Mietpreisobergrenzen und -bremsen sind für mich zentrale Steuerungsmöglichkeiten gegen Verdrängung. Ich will die Gelder für sozialen Wohnungsbau deutlich erhöhen und trete für ein Recht auf Wohnen im Grundgesetz ein.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Für mich ist zentral: Machen! Die Konzepte wie sie klimaneutral werden, liegen vor: von Solaranlagen auf die Dächer über Förderung energetischer Gebäudesanierung bis zum Ausbau von Bus-, Bahn- und Radnetz.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?Die Städte Potsdam und Teltow zeigen mit ihrem Bekenntnis „Sicherer Hafen“ für Geflüchtete, dass in vielen Kommunen mehr Bereitschaft für humanitäre Politik für Menschen in Not besteht als in der Bundesregierung.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Wir dürfen nie mehr zulassen, dass Kinder, Familien und Bevölkerungsteile quasi vergessen werden. Vor allem Kinder gehören in den Mittelpunkt von Politik. Beschäftigte in Pflegeberufen brauchen angemessene Bezahlung.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Der Wahlkreis ist Spiegel für Entwicklungen im ganzen Land. In den nächsten vier Jahren will ich Wohnen bezahlbar halten, ihn deutlich klimaneutraler machen und Kinder dank Kindergrundsicherung aus Hartz IV holen.

Orson Baecker (DIE PARTEI, 20)

Orson Baecker ist Studierender, Barkeeper und Politiker. Er wohnt in Stahnsdorf und ist seit 2017 Mitglied der Partei.

Orson Baecker ist Direktkandidat der Partei. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

SUV abschaffen! Sie sind für Optik und Umwelt eine Zumutung. Pferde als platzsparende Mietoption. Pferde stehen nicht im Stau, sind auf dem Dorf einfach zu kriegen und an den Geruch gewöhnt man sich.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Die Enteignung von Deutsche Wohnen dadurch können die Berliner in Berlin bleiben und der Wohnungsmarkt in Potsdam wird entlastet.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Nicht die CDU wählen, nicht die „Grünen“ wählen, nicht die SPD wählen, Kohle ausgeben statt verbrennen, die Partei wählen.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Die aktuellen Projekte heiße ich sehr gut. Gerade im kulturellen Bereich habe ich viele Projekte gesehen und mitgemacht. Bürokratie sollte vereinfacht werden und mehr Flüchtlinge aufgenommen werden.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Netzwerkausbau stärker fördern. Das Internet hier ist 400 mal schlechter als das in Berlin.2. Krisenbewältigung sollte zu den Kernkompetenzen von Politikern gehören. Corona, Cum Ex, Afghanistan, hust.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Die Abschaffung von Krisen, damit das Wahlvieh keine Parteien wählen muss, die keiner wählen will. Ohne Klimakrise keine Grünen. Ohne Krise in der Bildung ist niemand doof genug für AfD.

Andreas Menzel (FREIE WÄHLER, 63)

Andreas Menzel ist Bausachverständiger und wohnt in Groß Glienicke. Im Wahlkreis lebt er seit 1995.

Andreas Menzel ist Direktkandidat der Freien Wähler. Quelle: B GUERKAN POLITICOM

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

In Straßen, Rad- und Gehwege investieren und ÖPNV attraktiver machen. Schluss mit Schikanen durch Pförtnerampeln. Nicht Tram sondern Busse sind das schnellste Mittel für die Ortsteile. Bau von Bus und Radlinien, aber nicht auf Kosten der Autofahrer.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Wir haben ein Problem an günstigem Wohnraum, nicht an Wohnraum insgesamt. Wohnrecht sollte Verfassungsrang erhalten. Außerdem muss es mehr staatliche Wohnbauprogramme geben, die den Druck auf dem Wohnungsmarkt reduzieren.

3. Welche wichtigste Maßnahme muss Potsdam in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Landnutzung ändern. Schluss mit mehr Urbanität. Keine neuen Versiegelungen, sondern entsiegeln! Das Konzept der Schwammstadt umsetzen und die Stadt insgesamt begrünen, Bäume pflanzen und auf Klimaereignisse vorbereiten.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Das ist Bundes- und Ländersache. Ich habe den Eindruck, als ob der Oberbürgermeister von seinen Nicht-Leistungen ablenken will. Fluchtursachen müssen vor Ort bekämpft werden. Deutschland muss die Entwicklungshilfe verstärken.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Das RKI hatte den Nationalen Influenzapandemieplan Anfang 2005 und eine aktualisierte Fassung 2007 veröffentlicht. Diese Pläne sollten umgesetzt werden. Fachleute sollen entscheiden, nicht inkompetente Politiker.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Urbanität begrenzen, Attraktivität als Speckgürtel Berlins nur entlang der Entwicklungslinien des Landesentwicklungsplanes. Außerdem möchte ich mehr Transparenz in den Bundestag bringen.

Frank Ehrhardt (DKP, 58)

Frank Ehrhardt ist E-Monteur und wohnt in Potsdam. Seit 1997 lebt er hier. In der Partei ist er seit 2001.

Frank Ehrhardt ist Direktkandidat der DKP. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam

ÖPNV und Fahrradfreundlichkeit.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Durch den angestrebten Mietendeckel, durch sozialen Wohnungsbau, durch Rekommunalisierung eines Teiles des Potsdamer Wohnungsbestandes.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Keine Militärmanöver, Busse und LKWs auf Elektro- bzw. Wasserstoffantriebe umrüsten, ÖPNV ausbauen und kostengünstiger gestalten, mehr „Parken und Reisen“ Möglichkeiten mit ÖPNV Verbindung an den Stadträndern

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Flüchtlinge sind Menschen wie Du und ich - Menschen in Not - denen gehört unsere Solidarität - Potsdam war mal viel weit offener für ausländische Kulturen: z.B. Weberpark, Holländerviertel, Französisches Quartier, Alexandrowka oder auch die Moschee im Stadtzentrum.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Es wurde Angst und Panik gezielt geschürt. Es ging nie um das Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung. Die Demokratie wurde massiv abgebaut. Ein faktischer Impfzwang steht nach der Bundestagswahl für all die Bürger bevor - die sich den dann selbst zu bezahlenden Test auf Dauer nicht leisten können.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Im Wahlkreis 61 liegt das Einsatzführungskommando der Bundeswehr – es steuert weltweit Kriegseinsätze. Ich stehe mit meinem langjährigen friedenspolitischen Engagement glaubhaft u.a. für den Abzug der Bundeswehr aus dem Ausland und den Nato-Austritt ein.

Daniel Margraf (ÖDP, 47)

Daniel Margraf ist KFZ-Elektriker, Diplom-Modedesigner und selbstständiger Gastronom. Seit zehn Jahren lebt er im Wahlkreis 61.

Daniel Margraf ist Direktkandidat der ÖDP. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Dazu gehört ein flächendeckender Ausbau des ÖPNV und von Radwegen. Schaffung von P+R-Parkplätzen für Pendler, sowie kostenfreie Nutzung des ÖPNV für Schüler/Studenten und Rentner.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Einsatz für Mietpreisbremse, sowie Ausbau des sozialen Wohnungsbaus. Vergabe städtischer Immobilien an soziale und ökologische Kriterien binden. Vorkaufsrecht der Gemeinde am Immobilienmarkt nutzen.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Erhalt der bestehenden Grün- & Waldflächen. Setzen auf Sanierung statt Neubau. Stärkung klimafreundlicher Verkehrsmittel. Gemeinwohl-Bilanz als Bewertungsverfahren auf kommunaler Ebene einführen.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Dem Engagement der Flüchtlingshilfe gilt meine vollste Unterstützung. Gerade die Coronapandemie, sowie Afghanistan zeigen, wie wichtig die Hilfe und der menschenwürdige Umgang mit Flüchtlingen ist.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Der Umgang mit Grundrechten und des Bundestags sind zu hinterfragen. Die Rückkehr zur Regionalisierung hinsichtlich Umwelt- und Sozialstandards sind dringend geboten.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Ausbau von Umwelt- & Sozialstandards neben Stärkung der Attraktivität der Städte und Gemeinden im Wahlkreis 61. Dabei gilt Qualität vor Quantität.

Dorit Rust (Die Basis, 61)

Ihr beruflicher Werdegang umfasst Werbegestalterin, Sekretärin im Handel, Kultur, Bildungsbereich, Medizin; Privatlektorin und Prüfungscoach für Graduierende Natur- und Geisteswissenschaften und Freie Autorin. Seit 40 Jahren lebt sie im Wahlkreis.

Dorit Rust ist Direktkandidatin der Basis. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Zuvorderst die Bevölkerung in Region und Stadt nach Lösungsvorschlägen befragen, die Vorschläge – auch absurd anmutende! - erstens ernst nehmen, zweitens sammeln, drittens umsetzen.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Mieten deckeln, alteingesessene Bewohner in Gentrifizierungsgebieten schützen, Immobilienspekulation unterbinden, genossenschaftlich auf Erbpacht bauen.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Den seit 2020 entstandenen Maskenmüll, neuartige Arzneimittelrückstände sowie den explosionsartig zugenommenen Verpackungsmüll aus dem Wasser und vom Boden beseitigen.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Ich kenne hervorragend engagierte Privatmenschen, die sich ganzer Flüchtlingsfamilien helfend angenommen haben. Über Jahre. Ohne jede staatliche Förderung oder Bundesverdienstkreuz.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Dass die herrschende Politik der Altparteien relativ resistent gegenüber Lehren ist, die sie nicht in ihrem politischen Willen bestärken und die Grünen sogar eine Uralt-Partei sind.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Bevölkerung so politisieren, dass sie Gestaltungswillen eigenverantwortlich entwickelt und dessen Beachtung von der Politik dauerhaft FORDERT als Normalität der Demokratie.

Lukas Minogue (Die Humanisten, 27)

Lukas Minogue ist Student und seit 2020 in der Partei Die Humanisten. Seit 2013 wohnt er im Wahlkreis 61.

Lukas Minogue ist Direktkandidat der Humanisten Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Besserer Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Infrastruktur für Fußgänger und Fahrräder, um Menschen unabhängig vom Auto zu machen. Mehr Platz für Pkws vergrößert paradoxerweise das Problem.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Der Wohnungsmarkt erfordert langfristige Planung und keine Symbolpolitik. Dazu gehört der Bau von sozialem Wohnraum, Abbau von bürokratischen Hürden und Wiedererschließung von Wohnraum auf dem Land.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Wir müssen weniger auf Autoverkehr und mehr auf öffentlichen Nahverkehr setzen, wobei auf soziale Verträglichkeit geachtet werden muss, um Geringverdiener nicht zusätzlich zu belasten.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Wer vor Krieg, Verfolgung oder Hunger flieht, hat das Recht auf Hilfe. Hierbei ist Integration etwas, wo Flüchtlinge und Einheimische zusammenarbeiten müssen.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Die Digitalisierung, der medizinische Sektor und das Schulsystem brauchen endlich richtige Förderung. Die Umsetzung von wissenschaftlichen Strategien wie NoCovid, ist absolut notwendig.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Wir brauchen endlich wissenschaftsbasierte Politik, die für alle Menschen arbeitet und nicht für bestimmte Gruppen, Weltanschauungen oder Ideologien.

Benjamin Körner (Volt, 21)

Benjamin Körner ist Student in Potsdam. Im Wahlkreis lebt er seit 2019.

Benjamin Körner ist Direktkandidat von Volt. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Der Ausbau des ÖPNV und der Fahrrad-Infrastruktur müssen Vorrang haben. Neue Stadtteile sollen streng auf solche Konzepte ausgerichtet sein. Die Menschen brauchen gute Alternativen zum Auto.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Enteignungen errichten keine einzige neue Wohnung. Stattdessen müssen wir zum Bauen motivieren, wofür wir entbürokratisieren wollen. Nachhaltige Baumaterialien wie Holz oder Lehm sind dabei nötig.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Wir benötigen dringend mehr öffentlichen Personennahverkehr. Eine Ausweitung sowohl in ländliche Gebiete als auch in die Nacht hinein ist wichtig, um einen Umstieg vom Auto zu erleichtern.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Es ist richtig, dass Potsdam als “sicherer Hafen” gilt. Gerade in der aktuellen Situation in Afghanistan müssen wir so viele Menschen wie möglich da rausholen, um sie vor den Taliban zu beschützen.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Bsp. Thema Bildung: Schon in der ersten Welle wäre mehr nötig gewesen. Schnelle Anschaffung von Luftfiltern & digitalen Endgeräten, generell digitale Bildung. Zu viel Bürokratie erschwerte vieles

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Mehr ernst gemeinten Klimaschutz, statt langem Herumgerede- und das europaweit. Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen, es wird Zeit sie gemeinsam anzugehen.

Lu Yen Roloff (EINFACH MACHEN, 44)

Lu Yen Roloff ist Klimaaktivistin, Journalistin und Campaignerin. Seit 2021 wohnt sie im Wahlkreis 61.

Lu Yen Roloff ist Direktkandidatin von Einfach Machen. Quelle: Benjamin Jenak

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Die Verkehrswende macht die Stadt lebenswerter, durch bessere Luft, Ruhe, autofreie und kindersichere Straßen. Individualverkehr auf kostenlosen ÖPNV, Car- und Lastenradsharing und Radschnellwegausbau umsteuern.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Leerstandsverbot, Büroraum umwidmen, Spekulation eindämmen durch Mietendeckel, soziale Erhaltensverordnung. Kommunale Flächen in Stadtbesitz erhalten, Grundstücksvergabe nur über Erbpacht, Sanierung statt Neubau, Gemeinschaftliche Wohnformen fördern.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Eine Maßnahme reicht nicht! Energie, Verkehr, Bausektor und Landwirtschaft müssen alle ihren Beitrag leisten: Massiver Ausbau von Solar- und Gründächern, Entsiegelung von Flächen, regenerative, kleinbäuerliche Landwirtschaft fördern, Moorvernässung u.v.m.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Ich finde es toll, dass so viele PotsdamerInnen Geflüchtete offen empfangen, und sich politisch für sie einsetzen: Seebrücke, Start with a friend, Refugee Teachers Program. Allerdings ist bei den Gemeinschaftsunterkünften und der Integration im Alltag noch viel Luft nach oben.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Die Politik muss das Vorsorgeprinzip stärker berücksichtigen - es ist immer günstiger und besser für die Gesellschaft, Risiken zu vermeiden statt hinterher Schäden zu zahlen. Das gilt für Delta wie fürs Klima. Politik muss die Bürger stärker in Lösungen einbinden.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Diese Wahl zur Klimawahl zu machen. Nur noch in der nächsten Legislaturperiode können wir die Weichen für die nächsten hunderttausend Jahre stellen. Wir müssen die Klimakipppunkte vermeiden - sonst drohen uns noch dieses Jahrhundert Wasserkriege. Die Technologien sind da, wir müssen jetzt Einfach Machen!

Edmund Müller (Parteilos, 52)

Edmund Müller ist Dipl. – Ing Maschinenbauer und wohnt in Werder (Havel).

Edmund Müller ist parteilos. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Diese Frage an mich macht keinen Sinn. Das kann man auf edmundmueller.de zur sinnvollen und wichtigen Rolle von Einzelbewerbern, als direktdemokratische Rückmeldung an die Parteipolitik, nachlesen.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Wie Frage 1: Die Fragen 1-5 zielen auf ein Programm oder persönliche Meinung ab. Mein öffentliches Wahlversprechen ist gerade die völlige Abstinenz von Programmen oder meiner persönlichen Meinung.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Wie Frage 2: Ich würde ein maximal neutraler Umsetzer des Mehrheitswillens aller Wahlberechtigten im Wahlkreis bei jeder Abstimmung im Bundestag sein und diesen Mehrheitswillen schlicht abbilden.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Wie Frage 3: Diesen Mehrheitswillen würde ich durch die Einrichtung eines über das Internet zugänglichen Abstimmungsportals herausfinden. Digitalisierung muss nicht bei der Politik halt machen.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Wie Frage 4: Auf diese Weise erhalten die Parteien die dringend notwendige direktdemokratische Rückmeldung der Bürger, die bislang in einem nur von Parteimitgliedern besetzten Bundestag fehlt.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Siehe Fragen 1-5: Den Wählern unabhängig von Parteizugehörigkeit- und präferenzen eine Möglichkeit zu geben, auch zwischen den Wahlen über Anträge im Bundestag über mich als Mittler mit abzustimmen.

Antje Grütte (Internationalistisches Bündnis, 59)

Antje Grütte ist Diplom-Ökonomin. Seit 1962 lebt sie im Wahlkreis.

Antje Grütte ist Direktkandidatin des Internationalistischen Bündnisses. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Für regenerative Antriebssysteme und einen umweltverträglichen kostenlosen ÖPNV, für den gesellschaftsverändernden Kampf gegen die Hauptverursacher der Umweltzerstörung: Industriemonopole und Regierung.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Mit bezahlbarem, umweltgerechtem und lebenswertem Wohnraum! Wohnen ist im Kapitalismus Spekulationsobjekt und muss als grundlegendes Menschenrecht mit der sozialistischen Gesellschaft erkämpft werden.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Mit dem „Weiter so“ werden die Lebensgrundlagen von Mensch und Natur mutwillig zerstört. Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft! Stoppt Umweltverbrecher wie TESLA! Für Arbeitsplätze und Umweltschutz!

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Für das Recht auf Flucht und für ein uneingeschränktes Asylrecht für alle Unterdrückten auf antifaschistischer Grundlage im Kampf gegen die menschenverachtende Flüchtlingspolitik der EU und BRD.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Das Krisenmanagement „auf Sicht fahren“ ist gescheitert. Für Gesundheitsschutz statt Profitmacherei! Rebellion für eine Gesellschaft, in der Mensch in Einklang mit der Natur im Mittelpunkt steht.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Gib Antikommunismus keine Chance. Er ist zutiefst undemokratisch und soll die demokratische Diskussion über die kommunistische Freiheitsideologie verhindern. Mach mit! Internationalistische Liste/MLPD!

Ingo Charnow (Parteilos, 50)

Seit 1971 lebt er im Wahlkreis 61. Er ist Vorsitzender im Bündnis gegen Armut.

Ingo Charnow ist parteilos. Quelle: privat

1. Was ist Ihr Lösungsvorschlag zum Verkehrsproblem in der Region und der Stadt Potsdam?

Hier hat das Potsdamer Straßenverkehrsamt durch zu viele Baustellen Öffnungen an den wichtigen Verkehrsknotenpunkten völlig versagt. Es muss geprüft werden, ob bei bestimmten Baustellen eine zusätzliche Nachtarbeit möglich ist, um die Bauzeiten zu verringern.

2. Wie wollen Sie die Wohnungsnot entschärfen?

Wer in Potsdam schon einmal einen Bauantrag gestellt hat, weiß mit was für einer Bürokratie man zu kämpfen hat, hier heißt es, Bürokratie-Abbau, und zwar sofort. Darüber hinaus muss der soziale Wohnungsbau mehr gefördert werden.

3. Welche wichtigste Maßnahme müssen die Kommunen im Wahlkreis in den nächsten 4 Jahren für den Klimaschutz ergreifen?

Die Klimaschutzziele, die Selbstverpflichtungen zur Minderung der Treibhausgase sollten real umgesetzt werden, ohne jedoch das Wesentliche aus den Augen zu verlieren, den Menschen der hier in Potsdam lebt.

4. Wie stehen Sie zum Potsdamer Engagement in der Flüchtlingshilfe?

Die Stadt Potsdam sollte und muss erkennen, dass die Wohnungsressourcen auch in Potsdam sehr begrenzt sind. Dies führt zu einem sehr starken Spannungsfeld innerhalb der Potsdamer Bevölkerung.

5. Welche Lehren für die Politik ziehen Sie aus der Corona-Pandemie?

Man hat vergessen, die Bevölkerung durch sachgemäße Aufklärung mitzunehmen, dieses Hüh und Hott hat für die meiste Verunsicherung gesorgt. Diese Fehler sollten und dürfen den Experten nicht unterlaufen.

6. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für den Wahlkreis 61?

Das Miteinander ist der Weg zum Ziel und nicht, wie es im Moment in Potsdam der Fall ist, das Gegeneinander. Das zu vermitteln wird in den nächsten 4 Jahren mein Ziel sein, die sozialen Spaltungen sind ein weiteres Kernthema.

Von MAZonline