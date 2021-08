MAZ-Wahltalk 2021 - Was tun Scholz, Baerbock und Co gegen die Wohnungsnot in Potsdam?

Eines der beherrschenden Themen des Wahltalks der MAZ war die Wohnungsnot in Potsdam und Deutschland. Auf dem Podium im Nikolaisaal hatten die Direktkandidaten einige Forderungen und Pläne.