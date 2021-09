Mehr als 48 Prozent für Olaf Scholz, weniger als sechs Prozent für Annalena Baerbock, Straßenzüge, in denen jeder fünfte die AfD wählt und 20 Wahlbezirke, in denen die Linke letzte wird: Ein genauer Blick auf die Wahlergebnisse zeigt, wo die Hochburgen der Parteien in Potsdam liegen – und wo sie nichts holen können.