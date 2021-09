Potsdam

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl in Deutschland. In Potsdam findet dafür ein besonderer und historischer Wahlkampf statt: Gleich zwei Kanzlerkandidaten beziehungsweise -kandidatinnen treten in einem Wahlkreis direkt gegeneinander an: Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) sind Spitzenkandidatin und Spitzenkandidat ihrer jeweiligen Parteien im Wahlkreis 61 bei der Bundestagswahl 2021. Mit der ehemaligen FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg tritt hier ein weiteres bekanntes Gesicht an. Der Wahlkreis umfasst die Bereiche Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II. Weitere Informationen zu den Direktkandidaten (Erststimme) und den Partei-Landeslisten im Wahlkreis 61 gibt es unten oder hier.

Bundestagswahl am 26. September 2021

Hier finden Sie alle Nachrichten zu den Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 61 und weitere Informationen zur Bundestagswahl im Herbst 2021.

Baerbock für den Erhalt des Rechenzentrums

Annalena Baerbock will das Rechenzentrum erhalten. Die Grünen-Direktkandidatin im Wahlkreis 61 und Kanzlerlkandidatin der Grünen aus Potsdam fordert auf Twitter: "Die Stadtpolitik sollte endlich die Konfrontationen überbrücken und auf ein friedliches Nebeneinander von Rechenzentrum und Garnisonkirchturm hinarbeiten."

Der Straßen-Wahlkampf der Parteien in Potsdam: von Kondom bis Bierdeckel

Kondome oder Bierdeckel, Wahl-Flyer oder die persönliche Begegnung mit den Kandidatinnen und Kandidaten: Der Wahlkampf in Potsdam und dem restlichen Wahlkreis 61 ist weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl auf der Straße angekommen. Die Wahlkämpfer hören hunderte Fragen, sie kennen die Sorgen der Bürger – und sie wissen, welche Werbegeschenke am besten ankommen. Die MAZ hat die sechs derzeit im Bundestag vertretenen Parteien deshalb nach ihren Erfahrungen an den Infoständen gefragt. Die AfD hat die Fragen nicht beantwortet.





Wohnraum, BAföG, Wahlalter: Die Themen beim Jugendtalk zur Bundestagswahl im Lindenpark Was beschäftigt die Potsdamer Jugend vor der Bundestagswahl? Besonders intensiv wurde beim Jugendtalk im Lindenpark in Potsdam über die Frage nach bezahlbarem Wohnraum und, damit zusammenhängend, über das BAföG diskutiert. Dass die Ausbildungsförderung reformiert werden muss, darüber waren sich alle Parteienvertreter am Dienstagnachmittag einig. Über das Wie wurde indes debattiert.

Wählen ab 16? Scholz und Emmendörfer sind dafür

Beim Jugendtalk am Lindenpark spricht sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz aus Potsdam gemeinsam mit Grünen-Kandidatin Anna Emmendörfer aus Teltow klar für eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre aus. Direkt andidatin der CDU, Saskia Ludwig , beantwortet die Frage damit, dass mehr Respekt vor der Jugend nötig sei und die CDU Jugendliche nach der Wahl stärker einbinden möchte. Linda Teuteberg, die Direktkandidatin der FPD im Wahlkreis 61, konnte nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Für sie stand Yann Hohdorf auf dem Podium.

Jugendtalk zur Bundestagswahl im Potsdamer Lindenpark

Heute stellen sich die Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis 61 beim Jugendtalk im Potsdamer Lindenpark den Fragen der Jugendlichen. Der überparteiliche Jugendtalk läuft ab 15.50 Uhr als offene Diskussion . Nach der Vorstellung der Wahlkreis-Vertreterinnen und -Vertreter die teilnehmenden Parteien ( Olaf Scholz für die SPD, Dr. Saskia Ludwig für die CDU, Anna Emmendörfer für Bündnis90/Die Grünen, Norbert Müller Die Linke, voraussichtlich Linda Teuteberg für die FDP, Daniel Margraf für die ÖDP, Orson Baecker für Die Partei) haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Anliegen an das Podium zu richten.

Im Anschluss an die Diskussion können individuelle Gespräche zwischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und sowie den Politiker und Politikerinnen geführt werden.

Einzelkandidatin unterstützt Hungerstreik für mehr Klimaschutz

Lu Yen Roloff ist Einzelkandidatin im Wahlkreis 61 - und kämpft gegen den Klimawandel. In einem aktuellen Tweet schreibt sie: "Wir brauchen noch vor der Wahl ein ehrliches Gespräch über den desolaten Zustand unserer natürlichen Lebensgrundlagen, die drohenden Klimakippunkte und die Notwendigkeit schnellen Handelns. Ohne Ehrlichkeit werden wir den Zeitpunkt verpassen!"

Regisseur Dirk Kummer und sein Ärger über die Wahlplakate

Dirk Kummer ist Filmregisseur und Autor , wohnt in Potsdam und ärgert sich vor der Bundestagswahl vor allem über die Wahlplakate : "All die auf originell gemachten Sprüche und gestellten Fotos - das ist unerträglich. In meinem Wahlkreis hängt seit elf Jahren immer dieselbe Kandidatin für den Bundestag, jeweils mit einer neuen Frisur. In meinem Potsdamer Alltag hat sie spürbar jedoch überhaupt keinen Einfluss. Man fährt 15 Minuten mit dem Auto in die Innenstadt und muss sich zwangsläufig diese ganzen Worthülsen der Partei-Werbeagenturen reinziehen."

Was er sich von der Politik wünscht, was er als erstes tun würde, wenn er Bundeskanzler wäre - und was ihm zuletzt Freude bereitet hat, berichtet er in unserer Serie "Was bewegt Sie?" zur Bundestagswahl.

Das Triell - die Aussagen im Überblick

Steuererhöhungen oder nicht, Mietendeckel oder Wohnungsbau, beschleunigter Kohleausstieg oder höhere CO2-Abgaben.... Beim zweiten TV-Triell der drei Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) trafen ganz unterschiedliche Positionen aufeinander. Die wichtigsten Aussagen der drei Spitzenkandidaten finden Sie im Liveblog noch einmal zusammengefasst.

Kanzlerkandidaten im Triell

Ja, es wird sich bei diesem Aufeinandertreffen wohl weniger um den Wahlkreis 61 drehen, trotzdem wird das TV-Triell im ZDF mit Spannung erwartet - und mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) stehen sich nunmal auch zwei Potsdamer gegenüber. Jetzt geht es los - also ZDF einschalten.

Barberini-Chefin wünscht sich einen ICE-Anschluss für Potsdam

Was beschäftigt Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini aus Potsdam , vor der Bundestagswahl im September? Die 56-Jährige hat für Potsdam tatsächlich einen ganz konkreten Wunsch: "Was ich der Landeshauptstadt und ihren Gästen wünschen würde:

Was die Potsdamerin sonst noch beschäftigt, lesen Sie in unserer Reihe "Was bewegt Sie?" Was beschäftigt, vor der Bundestagswahl im September? Die 56-Jährige hat für Potsdam tatsächlich einen ganz konkreten Wunsch: "Was ich der Landeshauptstadt und ihren Gästen wünschen würde: ein IC/ICE-Anschluss! Was die Potsdamerin sonst noch beschäftigt, lesen Sie in unserer Reihe "Was bewegt Sie?"

Gesprächsrunde in Ludwigsfelde: Scholz appelliert an hungerstreikende Klimaschützer SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat am Donnerstagabend bei einer bei einer Gesprächsrunde mit Gewerbetreibenden in Ludwigsfelde an die hungerstreikenden Klimaschützer am Berliner Reichstagsgebäude appelliert, ihr Leben nicht auf Spiel zu setzen. „Das ist nicht eine so gute Idee“, sagte Scholz. Demonstranten hatten zuvor die Diskussion unterbrochen und ein Transparent mit der Aufschrift „Hungerstreik für Klimagerechtigkeit“ entrollt. Sie forderten den SPD-Politiker auf, mit den Hungerstreikenden zu sprechen, damit sie wieder essen. Scholz sagte kein Gespräch zu.



Seit gut einer Woche ist die Gruppe nach eigenen Angaben im Hungerstreik. Sie fordert eine öffentliche Diskussion mit den Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen sowie die Einsetzung eines Bürgerrats, der der Politik Sofortmaßnahmen gegen die Erderwärmung vorgeben soll. Auf sein Statement in Ludwigsfelde reagierte die Gruppe mit einer Pressemitteilung und erklärte unter anderem: "Sie, Herr Scholz, sind es, der unser Leben aufs Spiel setzt, und nicht nur unseres, sondern das Leben aller jungen Menschen und besonders das Leben der Menschen im Globalen Süden. Sie setzen unser Leben aufs Spiel, weil sie eine Politik und ein Wahlprogramm fern aller wissenschaftlichen Erkenntnisse vertreten. Sie behaupten, das Pariser Abkommen einhalten zu wollen, aber Sie planen und handeln nicht danach. Sie riskieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit Kipppunkte zu erreichen - und damit einen Klimazusammenbruch."





FDP: Teuteberg in Potsdam unterwegs mit Wolfgang Kubicki

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) war zu Besuch in Potsdam. Der liberale Politiker besuchte FDP-Direktkandidatin Linda Teuteberg, wie sie auf Twitter mitteilte.



Die beiden unterhielten sich über die jüngste Sitzung des Bundestags und auch die Frage, welche Corona-Maßnahmen und Grundrechts-Einschränkungen noch gerechtfertigt sind. Das 23 Minuten lange Video des Gesprächs von Teuteberg und Kubicki ist im Tweet verlinkt.





"Warum hast du Angela Merkel nicht mitgebracht?" - Olaf Scholz besucht Potsdamer Kinderhausprojekt "Arche" Am Donnerstagnachmittag schlüpfte Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mal wieder aus der Prinzen-Rolle des Kanzler-Kandidaten in die regionalere des Direktkandidaten seiner Partei im Wahlkreis 61. Diesmal besuchte er das Kinderhausprojekt "Arche" in Drewitz , wo Kinder und Jugendliche Unterstützung auf allen Ebenen erfahren: vom kostenlosen Mittagstisch bis hin zu Spiel, Spaß und Hilfe bei den Hausaufgaben.

So groß die Freude der hochengagierten Mitarbeiter auch ist, dass die Arche jetzt wieder ihre Pforten öffnen darf. Deutlich wurde beim Vor-Ort-Termin auch die Besorgnis über die emotionalen Spuren und Folgen der Corona-Lockdowns bei den Kindern - nicht zuletzt mehr Gewalt, die so manches Kind am eigenen Leib erfahren muss. Arche-Gründer Bernd Siggelkow und Christopher Olschewski - Leiter der Drewitzer Arche - begrüßten Scholz, der sich eine Stunde lang das Haus und die Angebote des spendenfinanzierten Projektes zeigen ließ. Ebenfalls dabei: Amrei Dettbarn, die Leiterin der Grundschule am Priesterweg, mit der die Arche eng kooperiert.

Scholz nahm sich Zeit, hörte aufmerksam zu und nahm sogar den Ping-Pong-Schläger in die Hand , um eine Runde mitzuspielen. Bei den Kindern hatte schon vor Scholz' Ankunft große Aufregung geherrscht. Auf die Reporterfrage, ob sie denn wüssten, wer dieser Herr Scholz sei, antwortete ein Mädchen prompt: "Der nächste Kanzler."

Kindermund tut Wahrheit kund? Erstaunlich groß scheint aber die Zahl der Angela-Merkel-Fans unter den kleinen "Arche"-Stammgästen zu sein. "Magst du Angela Merkel", war eine der Fragen an Olaf Scholz. "Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen", antwortete Scholz, der sich auch nicht von der bohrenden Nachfrage aus dem Gleichgewicht bringen ließ: "Warum hast du sie dann nicht mitgebracht?"

Etwas weiter auf dem Rundgang kam erneut die Langzeit-Kanzlerin zur Sprache. Ob er sie denn nicht anrufen könne, so die Bitte eines Jungen an Scholz. So viel Spontaneität war dann doch nicht drin. "Aber ich werde sie von dir grüßen", versprach der Kandidat.

Zum Schutz der Kandidaten: Wahlzettel bald ohne Anschriften

Weil persönliche Bedrohungen gegen Politiker bis hinunter auf die kommunale Ebene zunehmen, will das Innenministerium in Brandeburg künftig auf Wahlzetteln nicht mehr die Adresse des Bewerbers angeben .

Die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige hatte das Thema ins Gespräch gebracht. Die stark im Kampf gegen Rechts engagierte Politikerin erhält immer wieder Bedrohungen. Unter anderem attackierte die Nauener Neonazi-Gruppe, aus deren Mitte auch 2015 die örtliche Turnhalle in Brand gesteckt wurde, ein Büro der Politikerin.

Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Die 20. Wahl für den Deutschen Bundestag findet am 26. September 2021 statt – traditionell an einem Sonntag.

Was wird bei der Bundestagswahl gewählt?

Alle vier Jahre wird mit Beendigung einer Regierungsperiode in Deutschland der Bundestag gewählt. Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, das die Bundesregierung kontrolliert und den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt.

Wer darf wählen?

Die Abgeordneten werden von allen wahlberechtigten Deutschen gewählt, die 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Im Ausland lebende Deutsche können sich ebenfalls an der Bundestagswahl beteiligen.

Wie wird der Bundestag gewählt?

Die Wahl des Bundestages ist geheim. Jeder Wähler hat Stimmen: Persönlichkeitswahl (Direktkandidierende) und Verhältniswahl (Partei). Beide Stimmen können auf dem Wahlschein abgegeben werden. Es ist jedoch auch möglich, nur ein Kreuz zu machen, wenn man beispielsweise keinen der im jeweiligen Wahlkreis zur Verfügung stehen Direktkandidaten (Erststimme) oder keine der zur Wahl stehenden Parteien (Zweitstimme) wählen möchte. Die Wahl zweier Direktkandidaten oder zweier Parteien auf einem Wahlzettel ist nicht möglich.

Wie viele Wahlkreise gibt es?

Bei der Bundestagswahl 2021 ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Die wenigsten Wahlkreise hat Bremen (2), die meisten Nordrhein-Westfalen (64). In Brandenburg gibt es folgende zehn Wahlkreise für die Bundestagswahl:

Wahlkreis 56: Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Wahlkreis 57: Uckermark – Barnim I

Wahlkreis 58: Oberhavel – Havelland II

Wahlkreis 59: Märkisch-Oderland – Barnim II

Wahlkreis 60: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Wahlkreis 61: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II

Wahlkreis 62: Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I

Wahlkreis 63: Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Wahlkreis 64: Cottbus – Spree-Neiße

Wahlkreis 65: Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II

Welche Städte/ Gemeinden gehören zum Wahlkreis 61?

Zum Wahlkreis 61 gehören bei der Bundestagswahl 2021 die kreisfreie Stadt Potsdam, die amtsfreien Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow (alle Landkreis Potsdam-Mittelmark) und die amtsfreie Gemeinde Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming.

Wer tritt im Wahlkreis 61 als Direktkandidat an?

Als Direktkandidaten im Wahlkreis 61 (Erststimme) treten an: Annalena Baerbock ​(Bündnis 90/ Die Grünen), Olaf Scholz ​(SPD), Saskia Ludwig (CDU), Tim Krause (AfD), Norbert Müller (DIE LINKE), Linda Teuteberg (FDP), Orson Becker (DIE PARTEI), Andreas Menzel (FREIE WÄHLER), Frank Ehrhardt (DKP), Daniel Margraf (ÖDP), Dorit Rust (dieBasis), Lukas Minogue (Die Humanisten), Benjamin Körner (Volt), Lu Yen Roloff (EINFACH MACHEN), Edmund Müller (Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung), Antje Grütte (Internationalistisches Bündnis) und Ingo Charnow (Parteilos).

Welche Parteien treten am 26. September zur Bundestagswahl an?

Im Wahlkreis 61 stehen bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 19 Parteien zu Wahl:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Die Linke (DIE LINKE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/ Die Grünen (GRÜNE/ B90)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler (FREIE WÄHLER)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Volt Deutschland (Volt)

Wie viele Abgeordnete gibt es im Deutschen Bundestag insgesamt?

Bei der Bundestagswahl 2021 werden mindestens 598 Abgeordnete gewählt: 299 Sitze sind für die Direktkandidaten (Wer die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis, zieht in den Bundestag) reserviert. 299 Abgeordnete kommen über die so genannte Landesliste in das Parlament. Außerdem können durch Überhang- und Ausgleichsmandate weitere Abgeordnete in den Bundestag einziehen.

Wie viele Kandidaten aus Brandenburg bewerben sind insgesamt bei der diesjährigen Bundestagswahl?

Für die Bundestagswahl bewerben sich in Brandneburg 232 Menschen - 163 Männer und 69 Frauen. Damit stieg der Anteil der Frauen nach Angaben von Landeswahlleiter Bruno Küpper zwar im Vergleich zur letzten Bundestagswahl leicht von 28 Prozent auf 29,7 Prozent, aber nicht einmal jede dritte Kandidatur stammt von einer Frau. Bei den Landeslisten ist der Anteil der Kandidatinnen am geringsten bei der AfD und den Piraten mit jeweils 12,5 Prozent, am höchsten ist er bei der Partei Team Todenhöfer mit zwei Drittel - zwei von drei Bewerbungen insgesamt - und bei der Tierschutzpartei mit 55,6 Prozent. Der jüngste Wahlbewerber ist 18 Jahre alt und tritt auf der Liste der Partei Die Humanisten an, der älteste Bewerber ist 70 Jahre älter und kandidiert auf der Liste der DKP.

Welche Brandenburger verlassen den Bundestag?

Für Brandenburg sind derzeit 25 Abgeordnete im Bundestag. Einige Parlamentarier treten für die kommende Wahlperiode nicht mehr an: Ulrich Freese (SPD), Martin Patzelt (CDU), Roman Reusch (AfD), Klaus-Peter Schulze (CDU), Kirsten Tackmann (Linke) und Bundestagsvizepräsidentin Dagmar Ziegler (SPD).

Wie lief die Bundestagswahl 2017?

Vor vier Jahren holte die CDU 26,7 Prozent der Zweitstimmen in Brandenburg, gefolgt von der AfD mit 20,2 Prozent. Die SPD, die seit 1990 im Land mit wechselnden Partnern regiert, kam auf Platz drei mit 17,6 Prozent. Die FDP erreichte 7,1 Prozent, die Grünen lagen bei 5,0 Prozent.

Wie hat Potsdam bei der Bundestagswahl 2017 gewählt?

