Potsdam

Die Linke hat im Potsdamer Wahlkreis 61 ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Im gesamten Wahlkreis von Ludwigsfelde bis Potsdam bekamen die Sozialisten nur 10,1 Prozent der Zweitstimmen. Vor vier Jahren waren es noch 18,1 Prozent.

Linke verliert fast die Hälfte ihrer Wähler

Sie rutschten damit hinter SPD (27 Prozent), Grüne (19 Prozent), CDU (13,9) und FDP (10,7) auf den fünften Platz und liegen nur knapp vor der AfD, die auf 9,9 Prozent der Stimmen im Wahlkreis kam. Von rund 35.000 Linken-Wählern bei der letzten Bundestagswahl sind gerade nur noch 19.000 verblieben.

Die Wahlparty der Linken fand im Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg statt. Quelle: Julius Frick

Stefan Wollenberg, der Chef der Potsdamer Linken, sprach auf der Wahlparty der Partei im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion von einem „dramatischen Einbruch für die Linke und auch für unseren Direktkandidaten Norbert Müller. Wir können im Moment nur vermuten, woran es gelegen hat“, so Wollenberg. Eine Rolle hätte „die mediale Zuspitzung auf die Frage Baerbock oder Scholz“ gespielt.

Norbert Müller, der als Direktkandidat der Linken im Wahlkreis 61 angetreten war, hatte bei den Erststimmen sogar nur 7,8 Prozent der Stimmen bekommen. 2017 hatte Müller noch 16,5 Prozent der Wähler von sich überzeugen können. „Zunächst muss man Olaf Scholz gratulieren. Er hat diesen Wahlkreis gewonnen auch mit einem sehr starken Ergebnis. Auch linke Wähler, auch das sieht man am Ergebnis, haben dazu beigetragen“, kommentierte Müller. Ihm und seiner Partei sei es nicht gelungen, deutlich zu machen, „dass es auch eine starke Stimme aus der Region geben muss für soziale Gerechtigkeit, für einen Mietendeckel, für Mindestlohn. Und dass das mit Scholz eher nicht kommen wird, wenn er mit der FDP regiert.“

Müller: Viele Linken-Wähler haben den Grünen ihre Stimme gegeben

Bei einem genaueren Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen Stimmbezirken wird deutlich: Die Linke hat es nicht geschafft, die alten Hochburgen zu halten. Auch die zuletzt gewonnen Wählerpotenziale in anderen Stadtteilen, etwa in der Brandenburger Vorstadt und in Potsdam West, mussten die Linken wieder abgeben. „Die haben wir abgetreten an die Grünen. Und ich sage deutlich: das hat mit uns zu tun und nicht mit den Grünen. Wir haben unsere Wähler den Grünen frei Haus vor die Tür gestellt“, so Müller.

Fehler seiner Partei sieht Müller vor allem auf bundespolitischer Ebene: In der Flüchtlingspolitik, in der außenpolitischen Frage: „Bei der Ablehnung von Auslandseinsätzen waren wir nicht eindeutig. Wir waren uneindeutig bei der Auseinandersetzung mit der AfD.“ Für ihn gelte immer „klare Kante und härteste Auseinandersetzung - mit Faschisten spielt man nicht.“ Aber andere in der Linken hätten „das aufgemacht“, so Müller mit Verweis auf die umstrittene Partei-Vordenkerin Sahra Wagenknecht.

Müller will politische Karriere nicht beenden

Norbert Müller hatte bislang über die Landesliste der Linken ein Mandat im Bundestag ausgeübt. Nachdem er bei der Aufstellung der Liste in einer Kampfabstimmung gegen Christian Görke als Spitzenkandidat unterlegen war, hatte er sich allerdings gegen einen der nachfolgenden Plätze auf der Liste entschieden und ist damit nicht im neuen Bundestag vertreten. „Ich bin sicher, dass Norbert Müller eine gute Zukunft in unserer Partei hat und er wird genügend Aufgaben finden und sicherlich auch einen neuen Platz“, sagte Stefan Wollenberg.

Am Sonntagabend war es allerdings noch offen, ob die Partei überhaupt auf Bundesebene wieder in das Parlament einzieht. Von der ersten Prognose an lagen die Linken genau bei fünf Prozent und könnten im endgültigen Wahlergebnis durchaus noch unter diese Hürde rutschen.

Auf die Frage zu seiner persönlichen Zukunft antwortete Norbert Müller: „Zunächst habe ich meinem Jüngsten versprochen, dass ich in Ruhe mit ihm frühstücke, bevor ich ihn in die Kita bringe.“ Müller werde nun sein Lehramtsstudium beenden, das er für die politische Karriere ausgesetzt hatte, „und dann werde ich mir einen Job suchen wie andere Menschen das auch tun.“ Politisch werde es „auf jeden Fall weitergehen. Ich bin politisch engagiert, seit ich 13 bin, ich bleibe das auch.“

Von Volker Oelschläger und Peter Degener