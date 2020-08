Babelsberg

Die Linken nominieren ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 im Potsdamer Wahlkreis 61 am kommenden Sonnabend im Karl-Liebknecht-Stadion.

Die Nominierungsversammlung beginnt nach Mitteilung des Kreisvorstandes um 10 Uhr, um 12.30 Uhr folgt die Aufstellung der Landesliste, um 15 Uhr eine Gesamtmitgliederversammlung der Potsdamer Linken.

Um ein Direktmandat bewerben sich nach Mitteilung des Kreisverbandes aktuell Norbert Müller, Ronald Pienkny und Stefan Roth. Weitere Kandidaturen seien möglich.

Neu ist die Kandidatur von Stefan Roth, der von 2008 bis 2014 Stadtverordneter in Senftenberg war und laut Selbstauskunft 2009 ein erfolgreiches Bürgerbegehren zur Direktwahl des Landrates initiierte. Roth, der aktuell in Berlin-Schöneberg lebt und Mitglied der Parteiorganisation in Teltow ist, ist seit Anfang 2020 Mitglied im Landesvorstand Brandenburg der Linken.

Der aus Strausberg stammende und in Fahrland lebende Norbert Müller ist seit 2014 Mitglied des Bundestages. Zur Bundestagswahl 2017 kam er im Kampf um das Direktmandat hinter Manja Schüle ( SPD) und Saskia Ludwig ( CDU) auf Platz drei, zog über einen Listenplatz erneut ins Parlament ein.

Der aus Perleberg stammende Jurist Ronald Pienkny war von 2012 bis 2019 Staatssekretär im damals von den Linken geführten Justzministerium des Landes Brandenburg.

Lesen Sie auch: In Brandenburg startet die Kandidatenkür für den Bundestag

Zum Bundestags-Wahlkreis 61 zählen neben der Landeshauptstadt de Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf und Teltow im Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie die Stadt Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming.

Von Volker Oelschläger