Saskia Ludwig hatte ihren Hut für die Bundestagswahl 2021 bereits in den Ring geworfen, nun bekommt die Bundestags- und Landtagsabgeordnete Konkurrenz. Wie die MAZ aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, wird auch der Kreischef der Potsdamer CDU Götz Friederich für die Wahl kandidieren. Er soll am Montagabend bei der Kreisvorstandssitzung der CDU Potsdam vorgeschlagen worden seien und seine Kandidatur erklärt haben. Friederich wird damit in einem parteiinternen Wettstreit gegen die als äußerst konservativ geltende Ludwig antreten. Er selbst war am Montagabend nicht erreichbar.

Saskia Ludwig (CDU) hatte bereits erklärt, 2021 erneut für die Bundestagswahl kandidieren zu wollen. Quelle: privat

Entscheiden, wer für die CDU im Wahlkreis 61 am Ende ins Rennen geht, werden die CDU-Mitglieder der drei Kreisverbände Potsdam, Potsdam-Mittelmark sowie Teile von Teltow-Fläming auf einem Nominierungsparteitag. Der Termin ist nach MAZ-Informationen noch nicht festgelegt worden.

Offen ist momentan noch, ob der Wahlkreis 61 neu zugeschnitten wird. Wie berichtet, sollen im Zuge der zu jeder Wahl durchzuführenden Überprüfung der Wahlkreise insgesamt 17 Wahlkreise in Deutschland einen neuen Zuschnitt bekommen. Einer von ihnen ist der Wahlkreis 61, zu dem auch Potsdam gehört. Vorgesehen ist dabei, dass Werder/ Havel – ein Gebiet, das als CDU-Hochburg gilt – zum Wahlkreis rund um Brandenburg/Havel wechselt.

