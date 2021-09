Potsdam

Die Linkspartei hat in Potsdam selbst in ihren „Hochburgen“ dramatische Verluste eingefahren. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017, wo 18,1 Prozent der Wähler der Linken ihre Stimme gaben, erhielten die Sozialisten am Sonntag nur noch zwölf Prozent.

Selbst am Stern, wo vor vier Jahren noch 25,5 Prozent drin waren, stimmten in den verschiedenen Wahllokalen nur noch zwischen 10,6 und 12,9 der Wähler für die Linke.

Lesen Sie auch Bundestagswahl 2021: Wahldebakel für die Linke in Potsdam

Die MAZ spricht darüber mit Stefan Wollenberg, dem Fraktionschef der Linken in Potsdam und Landesgeschäftsführer der Partei.

Herr Wollenberg, wie erklären Sie sich die Stimmverluste in ihren alteingesessenen Hochburgen wie am Stern?

Stefan Wollenberg: Diese Stimmenverluste dort sind leider schon ein längerer Prozess. Das ist keine Besonderheit dieser Bundestagswahl, sondern entwickelt sich seit etwa 2013. Mit ein Grund dafür ist die geringe Wahlbeteiligung am Stern, in der Waldstadt und am Schlaatz. Die ist dort schon lange unterdurchschnittlich und wir verlieren dort Stimmen.

Ist das der einzige Grund?

Das andere ist unser Image als Partei, aber das ist kein Potsdamer Problem. Wir haben bundesweit verloren. Das hat mehrere Gründe. Es gibt inhaltliche Konflikte innerhalb der Partei. Nicht nur über Sahra Wagenknecht oder die Nato-Mitgliedschaft, auch über ökologische Fragen und die Abgrenzung zu den Grünen dabei. Wir wirken nicht geschlossen, sondern gelten als zerstritten. Das haben wir an den Wahlkampfständen gemerkt. Die Leute finden unsere Themen zwar richtig, sie trauen uns aber nicht zu, unsere Vorschläge im Bund auch durchzusetzen. In einer zugespitzten Situation wie der jetzigen haben viele dann lieber Baerbock oder Scholz gewählt.

Neben Scholz hat aber vor allem die AfD Erfolg in Ihren früheren Hochburgen.

Auch das ist keine neue Entwicklung. Wer sich zunehmend abgehängt fühlt von dieser Gesellschaft, geht dann nicht mehr zur Wahl oder gibt die Stimme als Protest der AfD. Wir sind als Linke in Potsdam keine Protestpartei, sondern gestalten hier konstruktiv mit. Deshalb kriegen wir diese Stimmen nicht mehr.

Manche Ex-Wähler werfen den Linken sogar vor, Ihre Partei sei zu „ausländerfreundlich“. Wie gehen Sie damit um?

Ich weiß, dass uns das Stimmen kostet. Ich halte es aber für verkehrt, sozial schwache Gruppen gegeneinander auszuspielen. Es wird keinem Hartz-IV-Empfänger besser gehen, wenn wir weniger Geflüchtete unterstützen. Da muss man auch ehrlich bleiben und für seine Überzeugungen einstehen. Entscheidend für mich ist, dass man menschlich agiert. Es gibt kein Argument, davon abzuweichen.

Haben Sie konkrete Fehler im Wahlkampf hier vor Ort ausgemacht?

Persönlich finde ich es bedauerlich, dass Norbert Müller nach seiner denkbar knappen Niederlage um Listenplatz 1 gar nicht mehr auf der Liste angetreten ist. Unser Kreisverband hat aber einen sehr engagierten Wahlkampf geführt. Da kann ich keine Fehler erkennen.

Was für Konsequenzen ziehen Sie aus dem Wahlergebnis?

Wir müssen über die inhaltlichen Konflikte sprechen und über den Neuaufbau. Bis zum geplanten Landesparteitag Anfang Dezember müssen wir die Schlussfolgerungen ziehen. Ziel muss es sein, dass wir mit unseren Inhalten wieder klarer nach außen erkennbar werden bis zu den Kommunal-, Landtags- und Europawahlen 2024.

Von Peter Degener