Potsdam

Norbert Müller muss Zuversichtlichkeit zeigen, selbst wenn er als Direktkandidat der Linken im Potsdamer Bundestagswahlkreis 61 aller Voraussicht nach chancenlos ist. SPD-Vizekanzler Olaf Scholz und Grünen-Chefin Annalena Baerbock will er auf die Plätze verweisen. „Ehe Scholz Bundeskanzler wird, gewinnt die Linke diesen Wahlkreis“, sagte Müller am Dienstag beim Wahlkampfauftakt seiner Partei in Potsdam. Im Gegensatz zu Scholz und Baerbock sei er in den vergangenen Jahren hier präsent gewesen. Der Vizekanzler sei hier „nicht verankert“, die Grünenchefin habe sich „kaum noch blicken lassen“, sagt er. Bei der letzten Wahl bekam Müller allerdings gerade einmal 16,5 Prozent der Erststimmen zwischen Ludwigsfelde, Teltow, Michendorf und Potsdam.

Laut Prognose hat Norbert Müller keine Chance

Die Portale wahlkreisprognose.de und election.de sehen derzeit im Wahlkreis Olaf Scholz vorn, dem entweder Annalena Baerbock oder der regionalen CDU-Größe Saskia Ludwig folgt. Von Linken-Kandidat Müllers Siegchancen kein Wort. Diese Vorhersagen darf Norbert Müller im Wahlkampf aber noch nicht für bare Münze nehmen: „Wir haben den Wahlkampf nicht aufgegeben und kämpfen um jede Erststimme“, sagt Müller.

„Kitas statt Garnisonkirche“ steht auf den Plakaten

Auf den vorgestellten Plakaten geht es um vier Themen: den Mietendeckel, kostenlosen Nahverkehr in Bus und Bahn, Tariflöhne und Müllers lokales Lieblingsthema: die Garnisonkirche. „Kitas statt Garnisonkirche“ steht auf dem Schild, auch wenn die Millionen des Bundes für das umstrittene Projekt nie in Kitas geflossen wären. „Es ist zugespitzt, aber der Wiederaufbau ist Ausdruck von herrschenden Kräfteverhältnissen in dieser Stadt. In dieses Eliteprojekt floss viel Energie. Wir haben 20 Jahre Zeit verloren und über Barock diskutiert, anstelle über das Wachstum in der Stadt zu sprechen“, sagt Müller.

Kreischef Roland Gehrmann setzt auf die lokale „Hausmacht“ an Wählern. Er verweist zudem darauf, dass der Linken-Wahlkampf im Gegensatz zu anderen Parteien viel Handarbeit und vor allem ohne Großspenden aus Industrie- und Dienstleistungssektor auskomme. Kandidat Müller hat nachts die Anker für die Großplakate selbst eingeschlagen. Für die kleinen und großen Plakate und 100.000 Wahlzeitungen steht zudem nur ein Budget von 28.000 Euro zur Verfügung. Selbst wenn es Großspenden gibt, würden diese abgelehnt, sagt Kreischef Gehrmann. Stattdessen will die Linke Klinken putzen und kündigt 2000 Haustürgespräche in den kommenden Wochen an.

Von Peter Degener