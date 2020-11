Bundestagswahl: Linda Teuteberg tritt in Potsdam gegen Scholz und Baerbock an

Potsdam

Die Kandidatenkür der Parteien im Hinblick auf die Bundestagswahl geht weiter – nun hat auch die Potsdamer FDP Nägel mit Köpfen gemacht: Die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg soll für ihre Partei ins Rennen gehen.

Nachdem bereits der Kreisvorstand Teuteberg einstimmig für die Direktkandidatur im Wahlkreis 61 vorgeschlagen hatte, hat sich nunmehr auch der Kreisparteitag für die Wiederwahl der Juristin ausgesprochen. Laut FDP-Sprecher Johannes Näumann fand der Parteitag in der vergangenen Woche unter strengsten Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Treffpunkt Freizeit statt.

FDP-Wahlversammlung erst 2021

Zum Wahlkreis 61 gehören neben dem Potsdamer Stadtgebiet auch Gemeinden des Landkreises Potsdam-Mittelmark sowie die Stadt Ludwigsfelde – allerdings ist der Löwenanteil der Mitglieder in Potsdam beheimatet. Damit geht Teuteberg mit einem starken Rückhalt der Potsdamer Parteibasis in die Wahlversammlungen zur Kandidatenaufstellung.

Die Wahlversammlung wird aufgrund der Corona-Pandemie erst Anfang 2021 durchgeführt, hieß es gestern aus dem Kreisvorstand. „Aus Gründen des verantwortlichen Umgangs mit dem Infektionsgeschehen in unserer Region sind Veranstaltungen mit entsprechend größeren Teilnehmerzahlen derzeit nicht geboten“, so Näumann weiter.

Teuteberg soll Spitzenkandidatin werden

Beim Potsdamer Parteitag haben die Mitglieder zudem Teuteberg als ihre Kandidatin für die Spitzenkandidatur auf der Brandenburger Landesliste ihrer Partei nominiert. Die Landesliste soll ebenfalls im ersten Quartal 2021 gewählt werden.

„Ich freue mich sehr über das eindeutige Votum meines Potsdamer Kreisverbandes“, erklärte Teuteberg gestern in einer offiziellen Erklärung: „Für mich ist dieses Vertrauen ein Antrieb, mich weiterhin für die Interessen der Potsdamerinnen und Potsdamer einzusetzen.“

Die 39-Jährige wurde in Königs Wusterhausen geboren. Aufgewachsen ist sie in Görsdorf bei Storkow. Seit ihrem Studium der Rechtswissenschaften und der Volkswirtschaftslehre lebt sie in Potsdam. Zum ersten Mal wurde Teuteberg 2017 als Spitzenkandidatin der FDP in den Bundestag gewählt. Sie war als Generalsekretärin des Bundes-FDP tätig; wurde jedoch vor kurzem von Parteichef Christian Lindner aus ihrem Amt gedrängt. Für viel Kritik und Stirnrunzeln sorgte ein Altherrenwitz, den Lindner beim letzten Parteitag mit Blick auf Teuteberg machte. Die Brandenburgerin blieb jedoch cool und lächelte über Lindners Lapsus professionell und souverän hinweg.

Die Potsdamer Abgeordnete ist vielfältig ehrenamtlich engagiert, so als Vize-Vorsitzende des Vereins „ Gegen Vergessen – Für Demokratie“ und im Kuratorium des Sportvereins SC Potsdam.

Von Ildiko Röd