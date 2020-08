Potsdam

Die CDU kürt ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 im Potsdamer Wahlkreis 61 am 26. September in einer Mitgliederversammlung in der „ Vulkan“-Arena im Filmpark Babelsberg. Das haben die Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig und der Kreisvorsitzende Götz Friederich am Montag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, die in einer Kampfkandidatur gegeneinander antreten.

„Seit 25 Jahren mit Herz und Hand“

In ihrer Erklärung verweisen sie darauf, dass beide „seit über 25 Jahren mit Herz und Hand in unserer Heimatstadt und in unserem Heimat-Landkreis politisch tätig“ seien: „Wir wissen als Brandenburger, als Bürger und als Politiker um die Sorgen und Nöte unserer Mitbürger in der schnell wachsenden Potsdamer Region.“

Anzeige

Saskia Ludwig bei einem CDU-Kreisparteitag. Quelle: Dirk Froehlich

Weitere MAZ+ Artikel

Die Kandidaten betonen: „Bei allen Gegensätzen, aller Abgrenzung und auch Widersprüchen, die wir in mancher Frage haben, verstehen wir uns beide als Kümmerer. Wir leben hier und wir wollen die Sache der Potsdamer, der Potsdam-Mittelmärker und der Teltow-Fläminger offen und ehrlich und mit einem ,Brandenburger Blick’ im Bundestag vertreten.“

Die gemeinsame Erklärung klingt im Gegensatz zu früheren Mitteilung betont versöhnlich. So hatte Friederich im Juli von einer politischen Richtungsentscheidung gesprochen – mit seiner Person als Kandidat des konservativ-liberalen Bürgertums, während er Ludwig als „nationalkonservativ mit einer Tendenz darüber hinaus“ beschrieb.

Eine Runde mit Wellensittichen

Ludwig revanchierte sich in ihrem Newsletter mit einer Satire, in der sie Teilnehmer des Kreisvorstandes, der Friederich nominiert hatte, mit Wellensittichen gleichsetzte.

Götz Friederich bei einer Mitgliederversammlung in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nun jedoch schreiben sie: „Wir freuen uns auf den Wettstreit und die Entscheidung der CDU-Mitglieder am 26. September. Ab dem 27. September wird dann der eine oder die eine von uns den anderen oder die andere aus vollen Herzen und mit allen Kräften mit unseren Mitgliedern und Anhängern unterstützen, den Wahlkreis für die Brandenburger zu gewinnen.“

Zum Bundestags-Wahlkreis 61 zählen neben der Landeshauptstadt de Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf und Teltow im Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie die Stadt Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming. Zur Bundestagswahl 2017 verfehlte Ludwig das Direktmandat mit 24,9 Prozent knapp gegen Manja Schüle ( SPD, 26,1 Prozent).

Nachrückerin für Michael Stübgen

Im Dezember 2019 übernahm Ludwig als Nachrückerin das Bundestagsmandat von Michael Stübgen, der als Innenminister in die brandenburgische Landesregierung wechselte. Für innerparteiliche Kritik sorgte, dass die frühere CDU-Landesvorsitzende trotz Einzugs in den Bundestag an ihrem Landtagsmandat festhielt.

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger